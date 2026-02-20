SWR - Südwestrundfunk

Themen in "Report Mainz"

Dienstag, 24. Februar 2026, 21:45 Uhr im Ersten

Moderation: Nadia Kailouli

Mainz (ots)

"Report Mainz" bringt am Dienstag, 24. Februar 2026, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:

Umstrittene Transporte in die Ostukraine - Unterstützung für Putin?

Kinderarmut in Deutschland - Zwischen Tafel und Obdachlosigkeit

Vergessene Senioren - Mangel an altersgerechten Wohnungen

