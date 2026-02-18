SWR - Südwestrundfunk

Landtagswahl Baden-Württemberg: Spitzenpolitiker im Porträt

15-minütige Dokumentationen in der ARD Mediathek und auf dem SWR Youtube-Kanal

Vier Kurz-Dokumentationen stellen die Spitzenkandidaten der in den derzeitigen Umfragen vier stärksten und politisch bedeutsamsten Parteien bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März 2026 vor. Die 15-minütigen Filme geben exklusive Einblicke in Wahlkampfstrategien, Herausforderungen und persönlichen Momente von Manuel Hagel (CDU), Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Markus Frohnmaier (AfD) und Andreas Stoch (SPD). Die Porträts sind in der ARD Mediathek und auf dem SWR Youtube-Kanal verfügbar.

Spitzenkandidat: Manuel Hagel, CDU

Von Auftritten auf dem CDU-Landesparteitag in Heidelberg bis hin zu persönlichen Momenten beim Bietigheimer Silvesterlauf zeigt der Film Hagels Einsatz für zentrale Themen wie Sicherheit, Wirtschaft und die Zukunft des Automobilstandorts Baden-Württemberg. Zudem beleuchtet die Dokumentation, ob Hagel mit der Unterstützung prominenter CDU- und CSU-Politiker wie Markus Söder und Friedrich Merz die notwendige Bekanntheit erlangen kann.

Spitzenkandidat: Cem Özdemir, Bündnis 90/Die Grünen

Ob sportlich beim traditionsreichen Dreikönigslauf oder im Dialog mit Unternehmerinnen und Unternehmern und der Kommunalpolitik - die Doku zeigt Özdemirs Bemühungen, grüne Themen mehrheitsfähig zu machen. Trotz Herausforderungen innerhalb seiner Partei, wie der EU-Abstimmung gegen das Mercosur-Abkommen, will Özdemir authentisch und bürgernah bleiben. In Schwäbisch Hall, Tuttlingen und Tübingen begleitet die Kamera ihn bei seinem Wahlkampf.

Spitzenkandidat: Markus Frohnmaier, AfD

Der Film zeigt Frohnmaier als Kämpfer gegen das politische Establishment, obwohl seine Partei als rechtsradikaler Verdachtsfall gilt. Wie "patriotisch" ist ein Mann, der Putin nicht als Gefahr für Deutschland sieht, oder Kontakte zu umstrittenen Rechtspopulisten in den USA pflegt? Von Auftritten vor Fabriktoren bis hin zu Großveranstaltungen wird sichtbar, wie Frohnmaier sich als Alternative inszeniert. Auch die Diskrepanz zwischen Schein und Wirklichkeit wird thematisiert.

Spitzenkandidat: Andreas Stoch, SPD

Das Porträt von Andreas Stoch zeigt einen Politiker, der zwischen Stadion und Oppositionschef für seine Überzeugungen kämpft. Die Doku begleitet ihn beim Haustürwahlkampf, bei Besuchen sozialer Einrichtungen und auf Veranstaltungen wie einem Fußballspiel seines Heimatvereins 1. FC Heidenheim. Der Film zeigt die Herausforderungen und porträtiert ihn als Außenseiter, der seine Partei aus der Bedeutungslosigkeit führen will.

Die Dokumentationen sind in der ARD Mediathek und auf dem SWR Youtube-Kanal verfügbar.

Die Landtagswahlen finden in Baden-Württemberg am 8. März 2026 statt, in Rheinland-Pfalz zwei Wochen später am 22. März 2026. Neben den genannten Sendungen wird der SWR umfassend im regulären Fernsehprogramm sowie im Hörfunk, in der ARD Mediathek, online (SWR.de/wahl) und auf Social Media berichten.

