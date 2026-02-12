SWR - Südwestrundfunk

"Tatort - Sashimi spezial" am 1. März im Ersten

Bei Ermittlungen gegen einen Ludwigshafener Kurierdienst steigt Johanna Stern als Fahrerin in die Pedale

Baden-Baden (ots)

Ein Fahrradkurier wird von einem Lieferwagen überrollt. Könnte ein tödlicher Unfall in dem auf städtischen Straßen tobenden Kampf um Vorrang sein. Doch Lena Odenthal und Johanna Stern vermuten, dass Absicht dahintersteckt, und setzen bei ihren Ermittlungen auf nicht ganz offizielle Methoden. Das Drehbuch zum "Tatort - Sashimi spezial" schrieb Stefan Dähnert, inszeniert wurde der Film von Franziska Margarete Hoenisch. Mit Ulrike Folkerts und Lisa Bitter standen u. a. Antje Traue, Robert Stadlober und Camill Jamal vor der Kamera. Ausgestrahlt wird der "Tatort - Sashimi spezial" am Sonntag, 1. März, 20:15 Uhr im Ersten. Gleichzeitig startet auch das dritte Tatort-Game des SWR unter tatortgame.de

Zum Schweigen gebracht

Johanna Stern schaltet nicht schnell genug, als Fahrradkurier Marc Weinert abends im Polizeipräsidium auftaucht und eine Selbstanzeige machen will. Der junge Mann verlässt das Gebäude - und stirbt, weil er von einem Lieferwagen überrollt wird. Johanna ist erschüttert. Sie und Lena Odenthal vermuten Vorsatz, zumal Fahrerflucht vorliegt und Helmkamera und Tablet des Toten verschwunden sind. Marcs Kollegen beim Kurierdienst Velopunks begnügen sich mit der Unfallthese, auch weil sie die alltägliche Fehde auf den Straßen Ludwigshafens am eigenen Leib erfahren. Der Kurierdienst wurde als selbstverwaltetes Projekt gegründet, alle strengen sich an, um sich mit internem Zusammenhalt, Unabhängigkeit nach außen und jeder Menge Energie am hart umkämpften Markt zu behaupten. Johanna Stern hofft, mehr über den Toten und die Firma herauszufinden und nutzt spontan eine günstige Gelegenheit, um Marc Weinerts Nachfolge als Kurierfahrerin anzutreten. Keineswegs zu Lenas Freude. Doch diese entscheidet sich dafür, den ungeplanten Undercover-Einsatz zu decken, sogar dem Leitenden Polizeidirektor gegenüber. Denn auch Lena vermutet, dass die Velopunks Geheimnisse hüten und in die Tat verwickelt sind. Während sie mit Mara und Nico die Geschäftsbeziehungen der Firma durchleuchtet, strampelt Johanna sich im wahrsten Sinn des Wortes für die Ermittlung ab. Und verschafft sich dabei Einblicke in ungewöhnliche und gefährliche Lieferbedingungen.

Das Team

Der "Tatort - Sashimi spezial" ist eine Produktion des SWR für die ARD. Zum Ensemble gehören außerdem Rabea Lüthi, Ali Reza Ahmadi, Leonard Kunz, Davina Chanel Fox, Johannes Scheidweiler, Bernd Hölscher und Kailas Mahadevan. Ausführender Produzent ist Grischa Sautter. Kamera Eva Maschke, Montage Saskia Metten, Musik Florian Kreier und Cico Beck, Szenenbild Söhnke Noé, Kostüm Christin-Marlen Freyler, Besetzung Andrea Rodríguez. Die Redaktion liegt bei Nils Reinhardt.

Ein Gespräch mit Regisseurin Franziska Margarete Hoenisch ist hier zu finden.

Tatort-Game 3: Erweiterte Spielmöglichkeiten

Zum dritten Mal bietet der SWR Tatort- und Rätselfans die Gelegenheit, sich selbst als Ermittler:innen zu beweisen. Ein geheimnisvoller Fall, anspruchsvolle Aufgaben und die Interaktion mit den Kommissarinnen sind der Reiz des chatbasierten Tatort-Games. In der neuen Ausgabe fordert eine Nachricht des anonymen Täters oder der anonymen Täterin die Spielenden heraus. Es gilt, einen Gefangenen rechtzeitig zu finden und zu befreien, bevor er getötet wird. Motiv, Vorgeschichte, Ort, all das muss mithilfe der Indizien aufgeklärt werden. Eine herausfordernde Neuerung dabei: Die Spielenden können entscheiden, ob und wann sie die Kommissarinnen hinzuziehen wollen. Ermitteln als Teil des Teams? Oder den Fall allein angehen und riskieren, dass die Spielentscheidungen Auswirkungen auf den Fortlauf der Geschichte und auf das Schicksal des Opfers haben? Je nach Entscheidung verändert sich der Ablauf des Spiels.

Das Tatort-Game entstand als Zusammenarbeit zwischen dem SWR X-Lab und der Tatort-Redaktion gemeinsam mit der Firma Respeak, die für technische Plattform, Chatbot, Produktion und Projektmanagement verantwortlich zeichnet. Das Game ist barrierefrei.

Ausstrahlung "Tatort - Sashimi spezial" am 1. März 2026, 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

Der Film steht für akkreditierte Journalist:innen im ARD Vorführraum zur Sichtung bereit.

Informationen: SWR.li/tatort-sashimi

Tatort-Game 3 ab 1. März 2026 unter tatortgame.de

Fotos: ARD-foto.de

