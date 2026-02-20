Politik Backstage / Multimediale SWR Interview-Reihe mit Spitzenkandidierenden zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

SWR - Südwestrundfunk

Anlässlich der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sendet der SWR ab Samstag, 28. Februar 2026, multimediale Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten von SPD, CDU, Grünen, AfD, Freien Wählern, Linken und FDP. In den rund 20-minütigen Interviews stellen SWR Moderatorin Claudia Deeg und SWR Moderator Frederik Merx die Politikerinnen und Politiker vor und befragen sie kritisch zu aktuellen Themen des Wahlkampfs und zu ihrem Wahlprogramm.

Ausgestrahlt werden die Interviews ab ca. 17 Uhr in der ARD-Mediathek und auf dem SWR-Youtube-Kanal. Am Abend senden SWR1 Rheinland-Pfalz und die Hauptausgabe der Fernsehnachrichtensendung "SWR Aktuell" Zusammenfassungen.

Die Interviews im Einzelnen:

28. Februar Rebecca Ruppert (Die Linke)

01. März Katrin Eder (Bündnis 90/Grüne)

02. März Jan Bollinger (AfD)

03. März Gordon Schnieder (CDU)

04. März Alexander Schweitzer (SPD)

06. März Joachim Streit (Freie Wähler)

07. März Daniela Schmitt (FDP)

Infos auch hier: http://swr.li/politik-backstage

