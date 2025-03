AliExpress

AliExpress verzeichnet Anstieg bei Haustierprodukten durch Sonntags-Shopping-Trend

München, 27. März 2025 (ots/PRNewswire)

Umsatz mit Haustierprodukten in Deutschland über AliExpress um 20 % gestiegen

„Pet Tech"-Produkte werden während des Sonntags-Shoppings vermehrt gesucht

AliExpress startet Kampagne „Sunday Deals" mit wöchentlichen Angeboten für deutsche Konsument*innen

Die neuesten Verkaufsanalysen im Rahmen des Jubiläums- und Sonntags-Shoppings bestätigen das steigende Interesse deutscher Verbraucher*innen an hochwertigen und technologischen Produkten – sowohl für sich selbst als auch für ihre Haustiere. Ab dem 30. März startet AliExpress die neue Kampagne „Sunday Deals", bei der Käufer*innen in Deutschland jeden Sonntag zusätzlich 10 % Rabatt auf eine breite Auswahl an Produkten erhalten. Darüber hinaus bietet die Aktion wöchentliche Chancen zur Teilnahme an „Shake and Win"**.

„Der neue ‚Sunday Deals'-Bereich in der AliExpress-App bietet Konsument*innen angesagte Marken-Techprodukte zu noch günstigeren Preisen – von Tablets und Laptops bis hin zu Roboterhunden. Unsere Daten zeigen, dass sich ein klarer Trend abzeichnet: Die Menschen investieren zunehmend in smarte Produkte – nicht nur für sich, sondern auch für ihre Haustiere. Das verdeutlicht einen Wandel in den Erwartungen. Bei AliExpress setzen wir alles daran, diese neuen Konsumgewohnheiten zu unterstützen, indem wir unser Sortiment kontinuierlich mit innovativen, nützlichen und erschwinglichen Produkten erweitern. Unser Ziel ist es, höchste Qualität und neueste Technologie zum besten Preis anzubieten", erklärt Gary Topp, European Commercial Director von AliExpress.

Konsumtrends in Deutschland

Der Markt für Heimtierbedarf in Deutschland wächst stetig und erreichte 2023 mit einem Umsatz von 7,1 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau – ein Plus von 9,5 % im Vergleich zum Vorjahr*. Besonders gefragt sind Produkte aus den Bereichen Wellness und Zubehör.

Über AliExpress stiegen die Verkäufe von Haustierprodukten in Deutschland 2025 um 20 %. Zu den beliebtesten Produkten zählen smarte Katzentoiletten, reflektierende Halsbänder und automatisiertes Spielzeug. Besonders auffällig war im März der Anstieg der Suchanfragen nach dem Begriff „Roboterhund".

Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Erwartungshaltung der Verbraucher*innen, die zunehmend Komfort und Innovation suchen – mit Lösungen, die das Leben von Haustierbesitzer*innen vereinfachen und gleichzeitig das Wohlbefinden ihrer Vierbeiner verbessern.

Smarte Produkte & internationaler Konsumtrend

Der Verkauf von automatischen Katzentoiletten und multifunktionalem Pflegezubehör stieg innerhalb eines Monats um 300 %. Auch international verzeichnet AliExpress eine steigende Nachfrage nach Heimtierprodukten – insbesondere in Europa, Südkorea und Japan. Dies spiegelt den Wunsch der Konsument*innen wider, auf vernetzte und hochwertige Produkte umzusteigen.

Optimierte Logistik für Tierliebhaber

Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, hat AliExpress eine spezielle Logistiklösung für Heimtierprodukte eingeführt, die grenzüberschreitende Lieferungen vereinfacht und die Versandkosten senkt. So können auch größere Artikel wie Kratzbäume, Haustierwagen oder smarte Toiletten einfacher verschickt werden.

Die Must-have-Produkte von AliExpress für Haustier – für jedes Bedürfnis das passende Angebot:

Unverzichtbares automatisiertes Zubehör:

Automatischer Wasserspender - Für optimale Hydration

Automatische Pfoten-Reinigung - Für ein garantiert spurenfreies Zuhause!

Ein Traumpelz und garantiert viele Kuscheleinheiten:

Weiche Silikon-Bürste - Für sanfte Pflege

Elektrische Massagebürste - Für ein entspannendes Bürsten

Endlose Momente voller Spiel und Glück:

Siliconball - Zum Kauen, Spielen und Putzen und Spaß haben!

Der Renifler Kamin - Für Geruchserkundungen und Gourmet-Momente!

*Quelle: Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e.V. „Der Deutsche Heimtiermarkt 2023".

** Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen

Über AliExpress

AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine globale E-Commerce-Plattform mit dem Ziel, Hunderten von Millionen Verbraucher*innen in über 200 Ländern und Regionen ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten. Neben der deutschen Version ist die Plattform in 15 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

