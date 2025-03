AliExpress

AliExpress feiert 15 Jahre Innovation und globalen E-Commerce-Erfolg

München, 12. März 2025 (ots/PRNewswire)

„Weniger ausgeben, mehr bekommen" – AliExpress markiert diesen Meilenstein mit einer neuen interaktiven Funktion

In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Plattform auf über 200 Länder und Regionen ausgedehnt und bedient weltweit Hunderte Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher.

AliExpress-Daten zeigen erhebliche Fortschritte: Vor 15 Jahren lag die durchschnittliche Lieferzeit bei mehreren Wochen – heute beträgt sie in Europa im Durchschnitt nur noch fünf Tage.

AliExpress feiert „weniger ausgeben, mehr bekommen" mit bis zu 80 % Rabatt auf Tausende Produkte sowie täglichen Preisen mit „Shake & Win".

AliExpress, eine globale E-Commerce-Plattform der Alibaba International Digital Commerce Group, feiert ihr 15-jähriges Bestehen mit einem erneuten Bekenntnis zu erschwinglichen Preisen, Innovation und Kund*innen-Zufriedenheit. Seit der Gründung im Jahr 2010 hat AliExpress das globale E-Commerce-Geschäft transformiert – mit Millionen von Produkten aus unterschiedlichsten Kategorien, verbesserten Logistikprozessen und innovativen Shopping-Features wie AliExpress Choice, Big Save, Shake & Win und weiteren personalisierten Einkaufserlebnissen.

Einführung der interaktiven Funktion „AliExpress Snapshot"

Zum Jubiläum lädt AliExpress seine Kund*innen ein, vom 20. bis 26. März einen persönlichen „Snapshot" zu erstellen, um ihre Einkaufshistorie und Vorlieben auf der Plattform zu entdecken. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, exklusive Preise und Rabattgutscheine zu gewinnen*.

15 Jahre voller Wachstum und Meilensteine

Der E-Commerce hat sich in den letzten 15 Jahren durch technologische Fortschritte, verändertes Verbraucher-Verhalten und verbesserte Logistik erheblich weiterentwickelt. AliExpress hat diese Entwicklung maßgeblich mitgestaltet, indem es eine riesige Auswahl an erschwinglichen und qualitativ hochwertigen Produkten bietet und damit neue Maßstäbe für Komfort, Zugänglichkeit und Kund*innen-Endergebnis setzt. Besonders in Deutschland verzeichnete die Plattform in den letzten Jahren starkes Wachstum in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mode sowie Wohnen und Dekor. Im Jahr 2025 war AliExpress die erste länderübergreifende E-Commerce-Plattform, die eine eigene Kategorie für Brillen hatte – ein wachsender Sektor mit einem geschätzten Marktwert von 48,6 Milliarden US-Dollar**.

In den letzten 15 Jahren hat sich AliExpress stark in Europa weiterentwickelt und bedeutende Innovationen eingeführt:

Plattform-Innovationen: 2020 startete AliExpress die weltweit erste Echtzeit-Livestream-Übersetzungsfunktion auf einer E-Commerce-Plattform. Ende 2023 wurde der „Choice"-Kanal eingeführt, der schnellere Lieferzeiten, beste Preis-Leistungs-Produkte und kuratierte Auswahlmöglichkeiten bietet. 2024 folgte der „Big Save"-Kanal, der beliebte Technologiemarken zu noch besseren Preisen anbietet.

Schnellere Lieferungen: AliExpress-Kund*innen profitieren von schnelleren Versandzeiten: Alle „Choice"-Bestellungen werden innerhalb von 5 – 7 Kalendertagen geliefert, während reguläre Marktplatz-Bestellungen 8 – 10 Tage benötigen.

Liefergarantie: Käufer*innen erhalten einen Gutschein für einen zukünftigen Einkauf, falls ihre Bestellung nicht innerhalb des geschätzten Lieferdatums eintrifft*.

Kostenlose Rücksendungen für Millionen von Artikeln: Käufer*innen können bei berechtigten Artikeln innerhalb von 90 Tagen nach der Zahlung eine kostenlose Rücksendung initiieren.

Lokale Partnerschaften: Im Laufe der Jahre hat AliExpress mit strategischen lokalen Partnern wie Klarna, DHL und Hermes zusammengearbeitet, um das Einkaufserlebnis der Kund*innen weiter zu optimieren.

Globale Sportpartnerschaften: Seit 2020 engagiert sich AliExpress als Partner des Internationalen Olympischen Komitees und war 2024 offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Diese Initiativen unterstreichen das Bestreben von AliExpress, sich als innovative und vertrauenswürdige E-Commerce-Marke mit weltweiter Reichweite zu positionieren.



„Seit 15 Jahren setzt sich AliExpress dafür ein, Online-Shopping erschwinglicher, zugänglicher und unterhaltsamer zu gestalten. Während wir diesen Meilenstein feiern, entwickeln wir uns kontinuierlich weiter – mit interaktiven Features wie 'Snapshot', schnelleren Lieferzeiten und einem noch nahtloseren Einkaufserlebnis. Mit bis zu 80 % Rabatt auf Tausende Produkte und großartigen Tagespreisen über 'Shake & Win' laden wir unsere Kundinnen und Kunden ein, mitzufeiern und das Beste von AliExpress zu entdecken", sagt Gary Topp, European Commercial Director bei AliExpress.

E-Commerce-Trends und Zukunftsvision

Der E-Commerce-Markt in Deutschland entwickelt sich rasant weiter, angetrieben durch Künstliche Intelligenz, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Automatisierung. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach personalisierten Erlebnissen, nachhaltigem Konsum und Omnichannel-Shopping.

Komfort bleibt entscheidend: Verbraucher*innen legen zunehmend Wert auf nahtlose Einkaufserlebnisse, die Zeit sparen.

Verbraucher*innen legen zunehmend Wert auf nahtlose Einkaufserlebnisse, die Zeit sparen. Veränderte Werte: Millennials und die Generation Z bevorzugen Produkte mit einem Lifestyle-Fokus, die eine emotionale Verbindung schaffen und zu ihrem Wohlbefinden beitragen. Gleichzeitig beeinflusst wirtschaftliche Unsicherheit zunehmend wertorientierte Kaufentscheidungen.

„Im Vorfeld unseres Jubiläums haben wir AliExpress-Daten analysiert, um das Einkaufsverhalten deutscher Verbraucherinnen und Verbraucher besser zu verstehen. Dabei wurde deutlich, dass die Deutschen eine große Leidenschaft für Outdoor-Sportarten wie Wandern und Angeln haben. Zudem legen sie immer mehr Wert auf Wellness – der Verkauf von Yoga-Produkten sowie Massage- und Entspannungsartikeln ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Auch in den Bereichen Wohnen und Dekor sowie Haustierpflege greifen deutsche Kund*innen zunehmend auf AliExpress zurück – ein Zeichen dafür, dass sich der E-Commerce ständig an die sich wandelnden Bedürfnisse preisbewusster Verbraucher*innen anpasst", sagt Gary Topp, European Commercial Director bei AliExpress.

Jetzt mitfeiern – mit großartigen Preisen und bis zu 80 % Rabatt auf Tausende Produkte*

Weitere Details zum AliExpress 15th Anniversary Sale, der vom 14. bis 26. März stattfindet und Rabatte von bis zu 80 % bietet, finden Sie auf AliExpress.com oder auf unseren Social-Media-Kanälen.

Während dieses März-Jubiläums sind deutsche Verbraucher*innen eingeladen, an der neuesten Ausgabe von „Shake & Win" teilzunehmen und täglich Preise* für beliebte Produkte wie Saugroboter, Tablets und Spielkonsolen zu gewinnen. Besuchen Sie das AliExpress-Instagram-Konto, um als Erste von den Tagespreisen zu erfahren*.

*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen auf AliExpress.com.

**Quelle: Statista

Über AliExpress

AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine globale E-Commerce-Plattform, die das Einkaufserlebnis für Hunderte Millionen Verbraucher*innen in über 200 Ländern und Regionen verbessert. Neben der deutschen Version ist AliExpress in 15 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

