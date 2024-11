Black-Friday-Angebote: AliExpress verlängert die festliche Einkaufssaison mit Rabatten von bis zu 80 %

AliExpress

Die Rabattaktion von AliExpress ist eine gute Nachricht für die 9 von 10 Europäer*innen, die dieses Jahr Geschenke für bis zu 15 Personen kaufen werden.

Die Black-Friday-Angebote gelten vom 22. November bis zum 4. Dezember und bieten hohe Rabatte auf Produkte.

AliExpress bietet nun noch mehr Möglichkeiten, um Preise mit "Shake and Win" zu gewinnen sowie zusätzliche Rabatte und "Geld-zurück"-Gutscheine freizuschalten.

Neue Studien-Ergebnisse von AliExpress zeigen, dass 90 % der Europäer*innen Geschenke für bis zu 15 Personen kaufen werden und dabei im Durchschnitt mehr als 50 EUR pro Geschenk ausgeben.

Der internationale Online-Marktplatz AliExpress setzt die festliche Einkaufssaison mit Black-Friday-Angeboten und Rabatten von bis zu 80 % fort. Nach dem AliExpress 11.11. Global Shopping Festival zum Singles' Day in diesem Monat verlängert die Plattform die Rabattsaison mit Black-Friday-Angeboten, die vom 22. November bis zum 4. Dezember verfügbar sind.

Der Black Friday ist schnell zu einer neuen Tradition im europäischen Einkaufskalender geworden und markiert den Beginn der festlichen Geschenksaison. In diesem Jahr planen die Europäer*innen, großzügig gegenüber ihren Liebsten zu sein. Eine neue Studie von AliExpress zeigt, dass mehr als 90 %[1] der befragten[2] Europäer*innen Geschenke für bis zu 15 Personen kaufen möchten und durchschnittlich mehr als 50 EUR pro Geschenk ausgeben wollen.

Trends beim Kauf von Festtagsgeschenken in Europa

In Spanien werden voraussichtlich 95 % der Befragten Geschenke für bis zu 15 Personen kaufen. In Großbritannien sind die Geschenklisten sogar noch länger: 15 %[3] der Briten geben an, für mehr als 15 Personen einkaufen zu wollen. In Deutschland hingegen planen lediglich 7 % der Befragten, Geschenke für bis zu 15 Personen zu kaufen. Jedoch möchten 27 % der Deutschen für bis zu 10 Personen in ihrem Umfeld Geschenke besorgen.

Auch das Alter spielt eine Rolle: Jüngere Generationen planen, für mehr Menschen Geschenke zu kaufen als ältere Generationen. Gen Z Europäer*innen sind viermal häufiger bereit (16 %), für mehr als 15 Personen Geschenke zu kaufen, im Vergleich zu den Babyboomern (4 %).

Ausgabenvergleiche zwischen den Geschlechtern

Typischerweise geben Männer in Europa pro Geschenk mehr aus als Frauen. In Italien beispielsweise planen Männer, 15 % mehr pro Geschenk auszugeben als Frauen (50 EUR vs. 43 EUR). In Frankreich liegt dieser Unterschied bei 12 % (62 EUR vs. 54 EUR). In Deutschland geben Männer durchschnittlich 60 EUR aus, während Frauen "nur" 56 EUR investieren. Über alle Märkte hinweg zeigt sich jedoch eine Geschlechtergleichheit bei der Anzahl der Personen, für die Geschenke gekauft werden. In Deutschland kaufen Frauen jedoch für mehr Personen als Männer.

Die Seltenheit des Selbstbeschenkens

Viele Europäer*innen sind zurückhaltend, wenn es darum geht, sich selbst zu beschenken. 13 % der europäischen Verbraucher*innen kaufen sich nie selbst ein Geschenk. Besonders in Großbritannien ist dies verbreitet, wo 25 % der Verbraucher*innen angeben, sich nie selbst zu beschenken. In Deutschland hingegen trifft dies nur auf 8 % zu. Hier gönnen sich Frauen häufiger etwas als Männer, und das im zweiwöchentlichen Rhythmus: 19 % der Frauen belohnen sich alle zwei bis drei Wochen, im Vergleich zu 17 % der Männer.

Ältere Generationen sind besonders zurückhaltend, sich selbst etwas zu gönnen, während jüngere Generationen eher dazu neigen, sich selbst zu beschenken - nur 4 % der 18-24-Jährigen geben an, sich nie selbst zu beschenken. Budgetbeschränkungen sind der häufigste Grund (29 %) dafür, dass Menschen darauf verzichten, für sich selbst zu kaufen, besonders in Italien, wo 37 % der Verbraucher*innen angeben, dass sie den finanziellen Druck spüren. In Deutschland spielen finanzielle Barrieren eine größere Rolle für Frauen als für Männer: 27 % der Frauen gaben an, dass finanzielle Einschränkungen der Hauptgrund sind, warum sie sich seltener etwas gönnen, verglichen mit 19 % der Männer.

In allen Märkten gibt jeder Zehnte (11 %) an, auf einen Rabatt zu warten, bevor sie für sich selbst kaufen, wobei junge Deutsche besonders preisbewusst sind - 17 % der 18-24-Jährigen geben an, auf einen Preisnachlass zu warten. Gleichzeitig ziehen es einige Verbraucher*innen (14 %) vor, anderen etwas zu schenken. Käufer*innen in Frankreich sind am ehesten bereit, lieber für jemand anderen zu kaufen (18 %), während nur 9 % der Verbraucher*innen in Großbritannien dasselbe sagen.

Gleichzeitig ziehen es einige Verbraucher*innen (14 %) einfach vor, anderen etwas zu schenken. Käufer*innen in Frankreich (18 %) sind am ehesten bereit, lieber für jemand anderen zu kaufen, während nur 9 % der Verbraucher*innen in Großbritannien dasselbe sagen. In Deutschland ziehen es 16 % der Verbraucher*innen vor, lieber Geschenke für andere zu kaufen.

Belohnungen mit Shake and Win zum Black Friday

Neben Deals und Rabatten setzt AliExpress sein beliebtes "Shake and Win"-Feature während des Black-Friday-Verkaufs fort und gibt Kund*innen die Chance, spezielle Belohnungen und Angebote zu gewinnen. Verbraucher*innen können einfach ihr Handy oder Tablet "schütteln", um Preise freizuschalten*, von Rabattgutscheinen** bis hin zu physischen Preisen, die täglich aktualisiert werden, einschließlich Spielkonsolen, kabellosen Kopfhörern und mehr.

Schnelle & kostenlose Lieferoptionen

Käufer*innen bei AliExpress können schnelle und zuverlässige Lieferoptionen genießen. Grenzüberschreitende Lieferungen kommen in Deutschland in 7 Tagen an. Um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern, bietet die Plattform*** kostenlosen Versand und kostenlose Rücksendungen, um ein reibungsloses und komfortables Einkaufen zu gewährleisten.

"Für viele markiert der Black Friday den Beginn der festlichen Geschenkkaufsaison. Die neue Studie zeigt, dass Europäer*innen großzügige Geschenke machen, wobei die meisten für bis zu 15 Personen einkaufen. In diesem Jahr macht es AliExpress einfach, das perfekte Geschenk für jeden zu finden - dank unserer unglaublichen Auswahl und Rabatten von bis zu 80 %", sagt Gary Topp, europäischer Commercial Director bei AliExpress.

Preise unterliegen einer Zahlungsgebühr von 0,1 EUR für die Bestellabwicklung.

** Gutschein-Codes können für Rabatte bei Bestellungen auf AliExpress verwendet werden. 35 EUR Rabatt bei einer Bestellung über 200 EUR, 100 EUR Rabatt bei einer Bestellung über 500 EUR.

*** Bestimmte Ausnahmen gelten für kostenlosen Versand und kostenlose Rücksendungen.

Über AliExpress

AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Hunderten von Millionen von Verbrauchern in mehr als 200 Ländern und Regionen ein besseres Einkaufserlebnis bieten soll. Neben der deutschen Version ist die AliExpress-Plattform in 15 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

Methodik

Die Umfrage wurde von Censuswide unter einer Stichprobe von 11.000 Befragten in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und Polen (Nat Rep 18+) durchgeführt. Die Daten wurden zwischen dem 08.10.2024 und dem 16.10.2024 erhoben. Censuswide hält sich an die Richtlinien der Market Research Society und folgt dem MRS-Verhaltenskodex und den ESOMAR-Grundsätzen. Censuswide ist auch Mitglied des British Polling Council.

[1] Vergleich: 0, 1-5, 6-10, 11-15

[2] Nachfolgende Aussagen beziehen sich auf die in der Studie befragten Personen

[3] Vergleich: 16-20, 21-15, 26-30, 31-35, 36-40, 41-50

