PAYONE GmbH

PAYONE ermöglicht Tap to Pay on iPhone in Deutschland

Frankfurt am Main (ots)

Deutsche Unternehmen aller Größenordnungen können ab sofort mit einem iPhone und der PAYONE Tap on Mobile App kontaktlose Zahlungen akzeptieren. Keine zusätzliche Hardware erforderlich.

PAYONE, Joint Venture von Worldline, ein globaler Marktführer für Zahlungsdienstleistungen, sowie der DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe, führt eine neue Bezahllösung für Händler in Deutschland ein - Tap to Pay on iPhone über die PAYONE Tap on Mobile App.

Tap to Pay on iPhone ermöglicht es Händlern, alle Arten von kontaktlosen Zahlungen zu akzeptieren, einschließlich kontaktloser Kredit- und Debitkarten, Apple Pay und anderer digitaler Geldbörsen, nur mit einem iPhone und der PAYONE Tap on Mobile App - ohne zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminals.

Mit Tap to Pay on iPhone kann der Händler an der Kasse den Kunden einfach auffordern, seine kontaktlose Debitkarte, sein iPhone, seine Apple Watch oder eine andere digitale Geldbörse in die Nähe des Händler-iPhones zu halten und die Zahlung wird sicher mittels NFC-Technologie durchgeführt.

Die Tap to Pay-Technologie von Apple nutzt die integrierten Funktionen des iPhones, um die Daten von Unternehmen und Kunden zu schützen. Bei der Verarbeitung einer Zahlung speichert Apple keine Kartennummern auf dem Gerät oder auf Apple-Servern.

Durch einfaches Herunterladen der PAYONE Tap on Mobile App aus dem App Store und Registrierung können Händler ihr iPhone so einrichten, dass sie kontaktlose Zahlungen akzeptieren können, ohne zusätzliche Hardware zu benötigen. Darüber hinaus haben sie direkt in der App Zugriff auf den Transaktionsverlauf sowie auf die Verwaltung ihrer weiteren Tap on iPhone-fähigen Geräte.

Einfache und sichere Abwicklung von Kontaktlos-Zahlungen

Tap to Pay on iPhone unterstützt auch die PIN-Eingabe, die Optionen zur Barrierefreiheit enthält. Sowohl Kleinstbetragszahlungen als auch höhere Beträge über dem Kontaktlos-Limit von 50 EUR können mit PIN-Eingabe schnell und sicher abgewickelt werden. Auf Wunsch kann dem Kunden eine Rechnung oder Quittung per E-Mail oder durch Scannen des QR-Codes zugesandt werden.

Eigenständig oder als praktische Ergänzung primärer Bezahllösung einsetzbar

Das neue Produkt kann eigenständig oder - gerade für mittlere und große Handelsunternehmen - als Ergänzung zu einem bestehenden Terminal am Point-of-Sale (POS) verwendet werden: Beratungs- und Verkaufspersonal können mit dem iPhone direkt auf der Ladenfläche den Bezahlvorgang initiieren: Der Weg zur Kasse und das Anstehen in der Schlange werden damit für den Kunden überflüssig, was für ein individuelles und nahtloses Einkaufserlebnis sorgt. Weitere Einsatzgebiete sind Gastronomiebetriebe, Lieferdienste, Taxidienste oder Marktgewerbe.

Ottmar Bloching, CEO PAYONE, ist überzeugt: Die Nachfrage nach mobilen Zahlungen steigt kontinuierlich. Dieser Trend wird auch durch unsere aktuelle Verbraucherstudie bestätigt, in der 32% der Befragten die Bezahlung via Smartphone von Händlern als Zahlart im stationären Ladengeschäft einfordern. Mit Tap to Pay on iPhone und unserer PAYONE Tap on Mobile App erfüllen wir diese Erwartung sowohl auf der Händler- als auch auf der Konsumentenseite. Die neue Bezahllösung bietet Klein- und Microhändlern, aber auch Großkunden die Möglichkeit, Umsatz und Kundenbindung zu steigern, indem sie sich ganz auf die Betreuung ihrer Kunden fokussieren können. Diese wiederum profitieren sowohl von der intensiveren persönlichen Beratung als auch vom Wegfall von Warteschlangen an den traditionellen Kassenzonen, die bisher oftmals zu einem Abbruch des geplanten Kaufs führten. Darüber hinaus gestaltet sich das Handling von Zahlungen über die App intuitiv, einfach und örtlich gänzlich flexibel."

Tap to Pay on iPhone über die PAYONE Tap on Mobile App ist ab sofort für alle PAYONE Kunden in ganz Deutschland verfügbar.

Über PAYONE

PAYONE ist ein führender Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Im stationären Handel, mobil oder online - PAYONE hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONE für digitale Bezahlprozesse, die schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. PAYONE entwickelt individuelle Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen nach höchsten Sicherheitsstandards.

Die zukunftsweisenden Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE helfen Händlern dabei, ihren Kunden kanalübergreifende Einkaufserlebnisse zu bieten. Dabei verfolgt PAYONE das Ziel, integriertes Payment über alle Touchpoints hinweg zu ermöglichen. PAYONE verarbeitet für 277.000 Kunden 5,4 Milliarden Transaktionen pro Jahr. Darüber hinaus hält das Unternehmen mit seinen rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten zahlreiche Mehrwert-Services bereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen. PAYONE ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Worldline und der DSV-Gruppe. PAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroße Unternehmen. Dazu zählen beispielsweise die Deutsche Bahn, Rossmann, PUMA, home24 und Sansibar. www.payone.com

Über Worldline

Worldline [Euronext: WLN] unterstützt Unternehmen jeder Art und Größe in ihren Wachstumsplänen - schnell, einfach und sicher. Mit modernster Zahlungstechnologie, lokalem Know-how und maßgeschneiderten Lösungen für Hunderte von Märkten und Branchen begleitet Worldline die Geschäftsentwicklung von über eine Million Unternehmen weltweit. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Worldline einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro. worldline.com

Original-Content von: PAYONE GmbH, übermittelt durch news aktuell