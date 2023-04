PAYONE GmbH

PAYONE geht strategische Buy Now, Pay Later-Partnerschaft mit Payla und VVRB ein

Frankfurt am Main / München / Simmern (ots)

PAYONE, Joint Venture von Worldline, einem weltweit führenden Anbieter von Zahlungsverkehrsdienstleistungen sowie der DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe, ist mit der Payla GmbH, führender White-Label Anbieter von "Pay Later"-Produkten für Zahlungsdienstleister und Finanzinstitute, sowie der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG (VVRB), Partner vieler FinTechs in der Forderungsfinanzierung, eine strategische Partnerschaft eingegangen: Diese ermöglicht zukünftig PAYONE-Händlerkunden den Zugang zu neuen Produkten im Bereich "Buy Now, Pay Later", die in Kooperation mit VVRB und Payla angeboten und vertrieben werden.

Allen PAYONE-Händlerkunden in Deutschland und Österreich stehen im E-Commerce ab sofort drei neue Zahlarten zur Verfügung: Gesicherte Lastschrift, gesicherter Rechnungskauf sowie gesicherte Ratenzahlung. Diese Zahlungsarten können über die bestehenden PAYONE-Shop-Module oder über die PAYONE-Schnittstellen direkt angebunden werden. Eine Integration der neuen Zahlungsinstrumente für den Point-of-Sale - analog zu der Lancierung für Online-Shops - wird voraussichtlich im Laufe des Jahres ausgerollt.

Im Rahmen dieser Kooperation kann PAYONE dem Händler das komplette Buy Now, Pay Later-Portfolio "White-Label" aus einer Hand mit dazugehörigem Akzeptanzvertrag anbieten. Payla stellt hierfür eine eigens konzipierte Plattform, welche unter anderem die Risikobewertung in Echtzeit durchführt. Die VVRB übernimmt die erforderliche Refinanzierung der Forderungen.

Björn Hoffmeyer, Chief Commercial Officer PAYONE, zieht positive Bilanz: "Die letzten Monate der Zusammenarbeit mit VVRB und Payla haben uns bestätigt, dass wir uns mit dem neuen Portfolio im Bereich gesicherter Rechnungskauf, gesicherten Ratenkauf und Lastschrift für ebenbürtige Partner in Sachen Know-how und Lösungsbereitstellung entschieden haben. Die aktuell bei Endkonsumenten wie Händlern sehr populären Zahlungsarten, deren Implementierung einfach und reibungslos verläuft, sind von unseren Kunden bereits sehr gut aufgenommen worden."

Roberto Valerio, Geschäftsführer von Payla: "Wir freuen uns, gemeinsam mit der VVRB innovative Produkte im Bereich Rechnungs- und Ratenkauf für PAYONE-Kunden zur Verfügung zu stellen. Diese passen perfekt zu der Strategie von PAYONE, ihren Händlern alle Zahlarten aus einer Hand anbieten zu können. Die Zusammenarbeit aller Parteien beim Aufbau dieser Produktreihe war von großer Professionalität und Vertrauen geprägt."

Ralf Magerkurth, Vorstandsvorsitzender der VVRB, ergänzt: "Die VVRB ist schon seit längerem im Bereich der Konsumforderungsfinanzierung aktiv. Mit dem Marktführer PAYONE als Kooperations-Partner schreiben wir ein neues Kapitel in Deutschland und Österreich, was den Einsatz innovativer BNPL-Produkte angeht. Wir sehen in der strategischen und nachhaltig angelegten Partnerschaft großes Potenzial."

Über PAYONE

PAYONE ist ein führender Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Im stationären Handel, mobil oder online - PAYONE hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONE für digitale Bezahlprozesse, die schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. PAYONE entwickelt individuelle Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen nach höchsten Sicherheitsstandards.

Die zukunftsweisenden Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE helfen Händlern dabei, ihren Kunden kanalübergreifende Einkaufserlebnisse zu bieten. Dabei verfolgt PAYONE das Ziel, integriertes Payment über alle Touchpoints hinweg zu ermöglichen. PAYONE verarbeitet für 277.000 Kunden 5,4 Milliarden Transaktionen pro Jahr. Darüber hinaus hält das Unternehmen mit seinen rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten zahlreiche Mehrwert-Services bereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen. PAYONE ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Worldline und der DSV-Gruppe. PAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroße Unternehmen. Dazu zählen beispielsweise die Deutsche Bahn, Rossmann, PUMA, home24 und Sansibar. www.payone.com

Über Payla

Die Payla Services GmbH (Payla) ist ein Anbieter von innovativen Payment-Lösungen, mit denen europäische Zahlungsdienstleister und Finanzinstitute ihren Kunden Lastschrift, Rechnungskauf und Ratenzahlung als abgesicherte Zahlarten anbieten können. Dabei werden die "Buy Now, Pay Later" Zahlarten ausschließlich im "white-label" angeboten. Die Payla GmbH mit Sitz in München wurde im September 2021 gegründet und beschäftigt 50 Mitarbeiter. www.payla.de

Über VVRB

Die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG (VVRB) ist eine große Genossenschaftsbank im südlichen Hessen. Seit einigen Jahren geht die VVRB, die oft auch als die Fintech-Volksbank bezeichnet wird, neue Wege, um strategische Partnerschaften im Fintech-Umfeld einzugehen. Neben dem Immobilien-Teilkauf zählt das Konsumforderungs-finanzierungsgeschäft mit Schwerpunkt E-Commerce seit einigen Jahren zu einem der großen "Steckenpferde" im Hause der VVRB. Ihr Leistungs-Portfolio baut die VVRB kontinuierlich aus und bieten seit kurzem auch Mietbürgschaften voll digital an. www.vvrb.de

Über Worldline

Worldline [Euronext: WLN] unterstützt Unternehmen jeder Art und Größe in ihren Wachstumsplänen - schnell, einfach und sicher. Mit modernster Zahlungstechnologie, lokalem Know-how und maßgeschneiderten Lösungen für Hunderte von Märkten und Branchen begleitet Worldline die Geschäftsentwicklung von über eine Million Unternehmen weltweit. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Worldline einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro. worldline.com

Original-Content von: PAYONE GmbH, übermittelt durch news aktuell