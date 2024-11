AliExpress

AliExpress 11.11 Global Shopping Festival: Eines der besten Angebote des Jahres mit Rabatten von bis zu 80 %

Eines der besten Angebote des Jahres wird während des einmonatigen Shopping-Events auf der Plattform verfügbar sein, was das Einkaufen noch attraktiver macht und es den Verbraucher*innen ermöglicht, weniger auszugeben und mehr zu bekommen.

AliExpress gestaltet das Einkaufserlebnis neu und bietet Verbraucher*innen nun die Möglichkeit, bei der Aktion "Shake and Win" Preise zu gewinnen und zusätzliche Rabatte freizuschalten.

Verbraucher*innen können die 11.11-Aktion nutzen, um sich selbst und andere zu beschenken.

Der internationale Online-Marktplatz AliExpress kündigt sein 11.11 Global Shopping Festival 2024 an und bietet Verbraucher*innen eines der besten Angebote des Jahres mit Rabatten von bis zu 80 % auf angesagte Produkte. In diesem Jahr verlängert die Plattform das Shopping Festival, sodass Verbraucher*innen einen Monat lang, bis zum 3. Dezember, von den Rabatten profitieren können.

Shopping-Erlebnis neu gedacht: das 11.11 Global Shopping Festival

AliExpress führt neue Funktionen, wie "Shake and Win", ein, um das Einkaufserlebnis weiter zu verbessern. Mit "Shake and Win" haben Kund*innen die Möglichkeit, spezielle Angebote zu entdecken. Die Funktion ist ganz einfach zu bedienen: Während des Shopping Festivals können Verbraucher*innen ihre Smartphones "schütteln", um Preise freizuschalten - von Rabattgutscheinen bis hin zu physischen Preisen*, darunter Smartphones, Tablets und Spielkonsolen. Mit "Shake and Win" wird das Einkaufen nicht nur vielseitiger, es bietet Kund*innen auch ein einzigartiges und unterhaltsames Erlebnis.

Verbraucher*innen profitieren auf AliExpress von einem schnellen und zuverlässigen Service, mit internationalen Lieferungen, die in nur 7 Tagen ankommen. Zusätzlich bietet die Plattform** kostenlosen Versand und kostenlose Rücksendungen, was den Einkauf reibungslos und bequem gestaltet.

"Beim diesjährigen AliExpress 11.11 Global Shopping Festival gibt es eine längere Shopping-Phase mit großartigen Rabatten auf viele beliebte Marken und angesagte Produkte. Wir möchten unseren Kund*innen ein nahtloses und unterhaltsames Einkaufserlebnis bieten, besonders in dieser hektischen Zeit. Wir sind überzeugt, dass dies eines der besten Angebote des Jahres ist, und möchten die Verbraucher*innen ermutigen, sich selbst etwas Gutes zu tun und nicht nur ausschließlich für andere einzukaufen", sagt Gary Topp, europäischer Handelsdirektor bei AliExpress.

Geschenke für sich selbst zu kaufen, ist noch immer eine Seltenheit

Eine neue Studie von AliExpress zeigt, dass die Deutschen online gerne für andere einkaufen, aber selten sich selbst etwas gönnen. Denkt man an Geschenke, so hat man meist das Beschenken von anderen im Kopf - besonders zu Anlässen wie Weihnachten und Geburtstagen. In diesem Jahr möchte AliExpress Verbraucher*innen dazu ermutigen, auch an sich zu denken.

Selbstfürsorge kommt in Mode, besonders bei Frauen

Laut Studie gönnen sich Frauen in Deutschland häufiger etwas als Männer, und das im zweiwöchentlichen Rhythmus. 19 % der Frauen belohnen sich alle zwei bis drei Wochen, verglichen mit 17 % der Männer. Diese Erkenntnis zeigt, dass Frauen eher dazu neigen, sich regelmäßig kleine Belohnungen oder vergünstigte Produkte zu gönnen. Außerdem sind spontane Käufe ohne speziellen Anlass bei Frauen (38 %) häufiger als bei Männern (34 %).

Junge Deutsche zeigen ein ausgewogenes Konsumverhalten

Unter jüngeren Verbraucher*innen (18-24 Jahre) zeigt sich ein interessanter Trend: Während eine kleine Gruppe (fast 4 %) sich mehrmals pro Woche etwas gönnt, genehmigt sich eine größere Gruppe (29 %) nur alle ein bis zwei Monate etwas. Dieses Verhalten deutet auf eine Balance zwischen Genuss und Zurückhaltung hin, was die achtsame Finanzplanung dieser Altersgruppe widerspiegelt.

Finanzielle Einschränkungen beeinflussen Kaufentscheidungen - besonders bei Frauen

Die Studie betont, dass finanzielle Barrieren bei Frauen eine größere Rolle spielen als bei Männern, wenn es darum geht, sich selbst zu belohnen. 27 % der Frauen gaben an, dass finanzielle Einschränkungen der Hauptgrund sind, warum sie sich seltener etwas gönnen, verglichen mit 19 % der Männer. Dies deutet darauf hin, dass Frauen eher dazu neigen, vorsichtig mit ihrem Budget umzugehen.

AliExpress-Rabatte ermöglichen es, sich selbst und anderen Geschenke zu machen

AliExpress konzentriert sich darauf, das Schenken - sei es für andere oder für sich selbst - in dieser festlichen Zeit erschwinglicher zu gestalten. Mit Rabatten von bis zu 80 % und der Chance, zusätzliche Preise zu gewinnen, können Verbraucher*innen während des 11.11 Global Shopping Festivals auf AliExpress* weniger ausgeben und gleichzeitig mehr für ihr Geld bekommen.

*Die "Shake and Win"-Preise umfassen:

Reduzierte Artikel - Sie können ausgewählte AliExpress-Artikel für nur 0,01 EUR bestellen, darunter Nintendo Switch, Apple AirPods 4, Xiaomi Pad Pro und mehr!

Die Rabatte werden täglich aktualisiert und können daher variieren. Bleiben Sie dran und nutzen Sie das Angebot, bevor es sich ändert.

AliExpress-Gutscheincodes - Diese können für Rabatte auf Ihre AliExpress-Bestellungen verwendet werden. 35 EUR Rabatt auf Bestellungen über 200 EUR, 100 EUR Rabatt auf Bestellungen über 500 EUR.

AliExpress-Store-Gutscheincodes - Diese können für Rabatte in bestimmten Stores auf AliExpress verwendet werden.

**Es gelten bestimmte Ausnahmen für kostenlosen Versand und kostenlose Rücksendungen.

Über AliExpress

AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine Business-to-Consumer (B2C) E-Commerce-Plattform, die es Verbraucher*innen ermöglicht, direkt von Herstellern in China und der ganzen Welt zu kaufen. Neben der deutschen Version ist die AliExpress-Plattform in 15 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

Methodik

Die Umfrage wurde von Censuswide unter 2000 Teilnehmer*innen in Deutschland (national, repräsentativ, 18+) durchgeführt. Die Daten wurden im Zeitraum vom 08.10.2024 bis 16.10.2024 erhoben. Censuswide hält sich an die Richtlinien der Market Research Society und beschäftigt Mitglieder dieser Gesellschaft. Das Unternehmen folgt dem Verhaltenskodex der MRS sowie den ESOMAR-Grundsätzen. Zudem ist Censuswide Mitglied des British Polling Council.

