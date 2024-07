AliExpress

Neuer Consumer-Insights-Bericht von AliExpress zeigt: Online-Shopping macht sportliche Aktivitäten zugänglicher für deutsche Verbraucher:innen

Berlin (ots/PRNewswire)

Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik gehören zu den beliebtesten Kategorien, die online angeboten werden. Das zeigt eine aktuelle Umfrage, die im Zuge des Launches des neuen AliExpress BIG SAVE Kanals durchgeführt wurde

Der internationale Online-Einzelhandelsmarktplatz AliExpress hat heute die Ergebnisse seines jüngsten Consumer Insights Report bekannt gegeben, die zeigen, dass E-Commerce für die Deutschen den Zugang zu sportlichen Aktivitäten erleichtert und die Beschäftigung mit Sport fördert.

Für den Insights Report wurden mehr als 2.000 deutsche Verbraucher:innen ab 18 Jahren zu ihren Online-Einkaufsgewohnheiten im zweiten Quartal 2024 befragt. Die Ergebnisse unterstreichen die weitreichenden, positiven Auswirkungen von Sport, wie z. B. verbessertes psychisches Wohlbefinden, Inklusivität und Gemeinschaftssinn für die Befragten.

Befragung zeigt weitreichende, positive Auswirkungen von Sport auf viele Lebensbereiche

Laut der Studie gaben 56% der befragten Deutschen an, dass sie dank Online-Shoppings eine neue sportliche Aktivität ausprobieren konnten. Außerdem gaben 38 % an, dass Online-Shopping ihnen den Zugang zu sportlicher Aktivität erleichtert hat. Neue Sportarten, die deutsche Verbraucher:innen durch Online-Shopping ausprobieren konnten, sind z. B. Reiten, Kampfsport und BMX fahren.

Neben den Vorteilen für den Körper und die physische Gesundheit werden in der Studie auch andere positive Auswirkungen von Sport hervorgehoben: Von den Befragten, die derzeit mehr als eine Sportart betreiben, gaben 65% an, dass sie durch das Ausüben einer Sportart ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln können. 60% bestätigten zudem, dass sie durch Sport mit Menschen aus anderen Kulturen in Kontakt kommen können. Die überwiegende Mehrheit dieser Befragten (83%) gab außerdem an, dass Sport auch ihr psychisches Wohlbefinden verbessert hat.1

Die Top 5 Shopping Kategorien

Folgende Kategorien auf AliExpress stellten sich bei der Studie für deutsche Verbrauchinnen am relevantesten dar2:

Lebensmittel und Getränke Kleidung, Unterwäsche, Nachtwäsche und Schuhe Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik Haus, Garten und Werkzeuge Beauty und Gesundheit

Im Durchschnitt haben die deutschen Verbraucher:innen während des von der Studie abgedeckten Dreimonatszeitraums 652,00 € online ausgegeben, was leicht über dem europäischen Durchschnitt von 622,00 € für denselben Zeitraum liegt. Der Bericht hebt hervor, dass die deutschen Verbraucher:innen häufiger Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und andere Produkte für das Zuhause kaufen als andere Europäer.

Kontinuierliche Investitionen, um das Einkaufserlebnis und die Auswahl für Konsument:innen noch weiter zu verbessern

Der Consumer Insights Report begleitet den Launch des neuen BIG SAVE Kanals von AliExpress Deutschland, der bekannte Marken und Haushaltsprodukte zu attraktiven Preisen mit Preisgarantie anbietet. BIG SAVE ist ein neuer Kanal innerhalb der AliExpress-App, in dem Verbraucher:innen großartige Angebote für weltweit bekannte Technologiemarken wie Samsung, Huawei, Aqara, Lenovo, Xiaomi, DJI und hochwertige Haushaltsprodukte entdecken können.

BIG SAVE bietet außerdem zusätzliche Rabatte auf ausgewählte Produkte. Jeden Sonntag, an den so genannten BIG SAVE Days, können Verbraucher:innen bis zu 50% auf die „3 Hot Picks" von AliExpress sparen. Die neue Initiative deckt eine Vielzahl von Kategorien ab, darunter Mobiltelefone, Elektronik, Technik, Haushalt und Spielzeug.

Für BIG SAVE hat sich AliExpress mit Händler:innen und Marken zusammengetan, die auf dem deutschen Markt präsent sind, sodass die Verbraucher:innen von schnelleren Versandzeiten (3-8 Tage), kostenlosen Rücksendungen und kostenloser Lieferung profitieren. AliExpress wird an den BIG SAVE Tagen auch eine „Preisgarantie" anbieten.3

AliExpress investiert weiterhin in die Verbesserung des Einkaufserlebnisses in Deutschland durch verbesserte Nutzerfreundlichkeit, großartige Preise und eine größere Produktauswahl. Mit dem kostenlosen Premium-Service AliExpress Choice bietet AliExpress seinen Kunden einen schnellen Versand und problemlose Rücksendungen4.

Über AliExpress

AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine Business-to-Consumer (B2C) E-Commerce-Plattform, die es Verbraucher:innen weltweit ermöglicht, direkt bei Hersteller:innen in China und auf der ganzen Welt einzukaufen. Neben der globalen englischsprachigen Version ist die AliExpress-Plattform auch in 15 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

Über den AliExpress Consumer Insights Report

Die Studie wurde von Censuswide unter 2.015 Verbraucher:innen über 18 Jahren aus Deutschland zu ihren Online-Einkaufsgewohnheiten und Ausgaben in den letzten drei Monaten (März, April und Mai) durchgeführt. Die Verbraucher:innen wurden zwischen dem 28. Juni 2024 und dem 3. Juli 2024 befragt.

Censuswide arbeitet mit Mitgliedern der Market Research Society zusammen und befolgt den Verhaltenskodex der MRS und die ESOMAR-Grundsätze. Censuswide ist außerdem Mitglied des British Polling Council.

1 Befragte, die zurzeit mehr als eine Sportart ausüben.

2 Relevanz bezogen auf die Höhe der Ausgaben, die in der Kategorie getätigt wurden.

3 Vorbehaltlich der Bedingungen und Konditionen

4 Vorbehaltlich der Bedingungen und Konditionen

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2351026/4825916/logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neuer-consumer-insights-bericht-von-aliexpress-zeigt-online-shopping-macht-sportliche-aktivitaten-zuganglicher-fur-deutsche-verbraucherinnen-302204350.html

Original-Content von: AliExpress, übermittelt durch news aktuell