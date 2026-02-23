SWR - Südwestrundfunk

ARD Crime Time: Rosa Riese - Jagd auf ein Phantom

SWR Doku aus der Reihe "ARD Crime Time" ab 23.2.2026 in der ARD Mediathek, am gleichen Abend ab 23:35 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Ein Serienmörder versetzt in der Wendezeit die Region Potsdam-Mittelmark in Angst und Schrecken: Er ist meist am helllichten Tag unterwegs, im Schatten der brandenburgischen Wälder. Das Phantom macht Jagd auf Frauen, tötet sie und vergeht sich an ihnen. Die Boulevardpresse stürzt sich auf den spektakulären Fall in Ostdeutschland. So wird der Serienmörder als "Rosa Riese" bekannt - wegen seiner Körpergröße und dem Tragen von rosafarbener Damenunterwäsche. Die ARD Crime Time-Serie "Rosa Riese - Jagd auf ein Phantom" von Dina Dada und Sophie Apelt (Buch und Regie) ist ab Montag, 23. Februar 2026, in der ARD Mediathek zu sehen und läuft am gleichen Abend ab 23:35 Uhr im Ersten.

Gemeinsam mit ARD Crime Time begibt sich die Kriminalbuchautorin Sophie Sumburane auf Spurensuche in die düstere Vergangenheit ihrer Heimat. Die Narben dieser Taten sind bei den Menschen vor Ort immer noch tief, ihre Erinnerungen lebendig: Zeitzeug:innen, Ermittler:innen und Reporter:innen erzählen ihre Geschichten. Stück für Stück entsteht ein Bild, das ebenso viel über den gesellschaftlichen Umbruch jener Zeit verrät wie über den Täter.

Folge 1: Angst geht um

Es sind die letzten Tage der DDR. Im ländlichen Potsdam-Mittelmark ist die Welt in Ordnung - bis mitten am helllichten Tage eine Frau bei der Gartenarbeit ermordet wird. Die Nachbarn finden ihre schwer zugerichtete Leiche in eine Decke eingewickelt. Die ermittelnden Volkspolizisten vermuten zunächst eine Beziehungstat und sind zugleich während der Wendezeit mit ihrem fundamentalen Umbruch beschäftigt. Ein halbes Jahr später geschieht ein weiterer Mord in der Region. Die Leiche wird bedeckt mit Kleidungsstücken auf einer Müllkippe gefunden, der Täter entkommt unerkannt. Kurz darauf verschwindet eine Frau im Wald. Doch anstatt der Frau, finden die Suchtrupps haufenweise Damenunterwäsche im Wald.

Folge 2: Jagdfieber

Acht Tage wird Inge F. vermisst, bis sie tot am Waldrand gefunden wird - verborgen unter Reisig und Moos. Sie trägt ein Bikini-Oberteil, das nicht ihr gehört. Die Ermittler erkennen einen Zusammenhang mit den ersten beiden Morden, und jetzt wird den Ermittlern bewusst: Ein Serienmörder geht um. Wahrscheinlich schlägt er schon bald erneut zu, und macht Jagd auf Frauen. Zur selben Zeit erobert der Boulevard das ostdeutsche Publikum mit Schlagzeilen. So verbreitet der Serienmörder als "Bestie von Beelitz" oder als "Rosa Riese" Angst und Schrecken in der Bevölkerung. Der Druck auf die Ermittler steigt, die Tötungsserie zu stoppen und den Serienmörder zu fassen.

Folge 3: Mensch oder Monster?

Auf einer seiner Joggingrunden entdeckt Mike Klein ein verdächtiges Zelt im Wald, umgeben von Damenunterwäsche und Erotikheften. Er vermutet, dass es das Versteck des "Rosa Riesen" ist, verständigt die Polizei und hofft, die 20.000 D-Mark als Belohnung zur Ergreifung des Serienmörders zu bekommen. Während die Polizisten im Unterholz auf den "Rosa Riesen" lauern, geht Mike Klein mit einem Kumpel selbst in den Wald und fasst den Täter auf eigene Faust. Nach weniger als vier Stunden Vernehmung gibt Wolfgang Schmidt alles zu: sechs Morde und drei versuchte Morde. Das Urteil im Strafprozess: 15 Jahre Haft und Unterbringung im Maßregelvollzug. Der Boulevard stürzt sich nun auf das Umfeld des Täters, intime Details über sein Leben werden öffentlich gemacht - Spuren, die bis heute bei den Menschen vor Ort nachwirken. Der Täter lebt, doch den Wolfgang Schmidt von damals gibt es so nicht mehr. Die ARD Crime Time-Serie "Rosa Riese - Jagd auf ein Phantom" beleuchtet diese Tötungsserie mit exklusiven Zeitzeugen und hinterfragt auch: Wie geht eine Gesellschaft mit solchen Serienmördern um?

ARD Crime Time: Rosa Riese - Jagd auf ein Phantom

Ab Montag, 23. Februar 2026, in der ARD Mediathek und am gleichen Abend ab 23:35 Uhr im Ersten. 3 Folgen à 30 Minuten. Eine Produktion der Kinescope GmbH im Auftrag des SWR.

Fotos auf ARD-foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/ard-crime-time-rosa-riese

Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell