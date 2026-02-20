SWR - Südwestrundfunk

Spannende Ermittlungen mit Lena Odenthal und Johanna Stern oder doch lieber Rätseln in Eigenregie? Im neuen Tatort-Game "Sashimi spezial" haben die Spieler:innen die Wahl. Zum dritten Mal bietet der SWR Tatort- und Rätselfans die Gelegenheit, sich als Ermittler:innen zu beweisen. Ein geheimnisvoller Fall und anspruchsvolle Aufgaben sind der Reiz des chatbasierten Tatort-Games. Inhaltlich ist es angelehnt an den "Tatort - Sashimi spezial" und startet am 1. März auf tatortgame.de.

Im Chat mit Lena Odenthal und Johanna Stern

Die neue Ausgabe des Tatort-Games startet mit einer bedrohlichen Nachricht: Eine anonyme Person schickt ein Video mit einer geknebelten Geisel. Die Spielenden müssen versuchen, diese Geisel rechtzeitig zu finden und zu retten, damit das provokante Spiel des Täters oder der Täterin durchbrochen wird. Motiv, Vorgeschichte, Ort, all das muss mit Hilfe der Indizien aufgeklärt werden. Eine herausfordernde Neuerung dabei: Die Spielenden können entscheiden, ob und wann sie die Kommissarinnen hinzuziehen wollen. Ermitteln als Teil des Teams? Oder den Fall allein angehen und riskieren, dass die Spielentscheidungen Auswirkungen auf den Fortlauf der Geschichte und auf das Schicksal des Entführten haben? Je nach anfänglicher Entscheidung verändert sich der Ablauf des Spiels. Was gleich bleibt: Es geht immer darum, knackige Rätsel zu lösen, im Chat Verdächtige und Zeug:innen zu vernehmen und aufmerksam alle neuen Informationen zu interpretieren, die auf dem Weg begegnen. Da der Fall über das Einzugsgebiet der Ludwigshafener Kommissarinnen hinausreicht, gehören auch Ermittler aus anderen Tatort-Regionen zu den Figuren, mit denen gechattet werden kann und deren Informationen bewertet und eingeordnet werden müssen.

Die Story des dritten Tatort-Games schließt an den neuesten Fall des Ludwigshafener Tatort-Teams an, den " Tatort - Sashimi spezial", der am Sonntag, 1. März, 20:15 Uhr veröffentlicht wird. Darin geht es um den Tod eines Fahrradkuriers und um Ermittlungen im Umfeld des Kurierdienstes. Die Story des Tatort-Games spinnt die Handlung weiter, kann aber auch gespielt werden, ohne den Film zu kennen.

Doppelter Spielspaß

Auch das dritte Tatort-Game basiert auf einem speziell für die Tatort-Games entwickelten, KI-getriebenen Chatbot, der den Dialog via Messenger steuert. Das Spiel ist browserbasiert, barrierefrei und kann auf allen Geräten aufgerufen und kostenfrei gespielt werden. Das Tatort-Game bietet diesmal sogar doppelten Spielspaß: Durch die beiden Spielvarianten gibt es unterschiedliche Handlungsstränge. Man kann das Spiel deshalb in zwei Versionen durchspielen und erlebt dabei unterschiedliche Stories, in denen unterschiedliche Rätsel zu lösen sind. In beiden Varianten beträgt die Spieldauer ca. zwei Stunden.

Das Team

Für das Tatort-Game 3 arbeiteten von neuem das SWR X Lab und die Tatort-Redaktion zusammen. Projektleitung SWR X Lab hat Innovation Managerin Jasmin Käßer, die Redaktion Tatort Nils Reinhardt. Die technische Plattform, der Chatbot, die Produktion des Spiels und das Projektmanagement liegen bei der Firma Respeak unter der Leitung von Tim Rietz. Das Drehbuch zum Tatort-Game 3 schrieben Nicole Spörle und Schiar Simo. Die Filmszenen produzierte Fahrwerkfilm, Regie Jonathan Westphal, Koordination Selina Schnell. Darsteller:innen sind Ulrike Folkerts, Lisa Bitter, Hans-Jochen Wagner, Kailas Mahadevan, Jürgen Hartmann, Ariane Alter, Jonathan Baranowski, Mo Issa, Jovana Jovic, Sira-Anna Faal und Gregor Hägele.

SWR Tatort-Game 3: Veröffentlichung am Sonntag, 1. März 2026 unter www.tatortgame.de.

"Tatort - Sashimi spezial": 1. März 2026, 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

Informationen: SWR.de/tatortgame

