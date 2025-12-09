SWR - Südwestrundfunk

SWR: Bundesumweltministerium will Förderung für gebrauchte E-Autos vorschlagen

Analyse des SWR Data Labs zeigt, dass Autokunden trotz Neuwagen-Prämie nicht immer am günstigsten fahren

Stuttgart / Baden-Baden / Mainz (ots)

Der Kauf von gebrauchten E-Autos könnte in Zukunft mit einer Prämie gefördert werden. Nach SWR-Informationen wird im Bundesumweltministerium darüber beraten und ein Vorschlag ausgearbeitet. Zunächst soll aber noch geprüft werden, welche Art der Förderung bei Gebrauchtwagen sinnvoll und nachhaltig ist. Einen konkreten Zeitpunkt dafür gibt es auch noch nicht.

Es wäre das erste Mal, dass nicht nur Neuwagen-Kunden von E-Auto-Prämien profitieren, sondern auch diejenigen, die ein gebrauchtes Elektroauto kaufen oder leasen. Bei Neuwagen zeigt eine heute (9. Dezember 2025) veröffentliche Analyse des SWR Data Lab (https://www.swr.de/E-Auto-Checker), dass die Förderung erstmals auch die Preisunterschiede in kleineren Autoklassen zwischen E-Antrieb und Verbrenner ausgleichen kann. Diese Neuwagen-Prämie ist aber noch nicht hoch genug, um die E-Autos generell zur günstigsten Variante zu machen. Ein exklusiver E-Auto-Rechner zeigt, wann und für wen sich ein bestimmtes E-Auto-Modell im Vergleich zu einem Verbrenner lohnt und wann nicht.

Die schwarz-rote Bundesregierung hat die Einzelheiten zur Neuwagenförderung für E-Autos vor kurzem beschlossen. Die EU-Kommission muss noch zustimmen. Privatpersonen können, je nach Einkommen und Familiengröße, bis zu 5.000 Euro Förderprämie für Kauf oder Leasing von E-Autos und Plug-In-Hybriden bekommen.

Am Dienstag, 9. Dezember 2025, findet ein Schwerpunkt zum Thema E-Autos im SWR statt: SWR1 hat ein Gespräch im Programm, SWR3 bringt eine Nachrichtenminute, SWR Wissen Podcast Impuls talked mit Jan Russezki aus dem SWR Data Lab und das Fernsehprogramm des SWR zeigt ab 21 Uhr die Dokumentation "E-Auto, jetzt? Der Check".

