SWR Sommerfestival 2026 in Stuttgart: Der Vorverkauf geht weiter

"30 Jahre 0711" am 23. Mai und Matinee mit der SWR Big Band am 24. Mai auf dem Stuttgarter Schlossplatz Der Vorverkauf für das Abendprogramm des SWR Sommerfestivals geht weiter: Ab sofort gibt es Tickets für das große SWR3 Event "30 Jahre 0711" am 23. Mai und für das "Benefizkonzert des Bundespräsidenten" mit der SWR Big Band, Max Mutzke, Fola Dada und weiteren Künstler:innen am Vormittag des 24. Mai (Pfingstsonntag). Der Bundespräsident und der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg werden erwartet. Die ARD überträgt das Konzert live. Das SWR Sommerfestival findet vom 22. bis 25. Mai 2026 auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt. SWR3 Event: 30 Jahre 0711 (23. Mai 2026) Party-Stimmung am Samstagabend auf dem Schlossplatz in Stuttgart: SWR3 holt das erste deutsche Hip-Hop-Startup "0711" auf die Bühne, das vor 30 Jahren mit dem legendären Album "Kopfnicker" der Stuttgarter Band "Massive Töne" die Szene aufmischte. Zum Geburtstag sind zahlreiche Weggefährt:innen zu einer einmaligen Show eingeladen, den Anfang machen natürlich "Massive Töne", bevor sie das Mikro an ihre Wegbegleiter:innen weiterreichen. Die Gästeliste ist ein Spiegel der deutschen Hip-Hop-Geschichte: Afrob, Clueso, Cora E, Das Bo, Harris, Jan Delay, Marteria, Max Herre, Stieber Twins, Toni L und die Stuttgart-Newcomerin Lucy Duffner. Die Festivalgäste erwartet kein Konzert im herkömmlichen Stil, sondern eine gemeinsame Show ganz im Stil der grandiosen "Kopfnicker Family Jam". Und das auch noch für einen guten Zweck: 3 Euro pro Ticket gehen als Spende an Herzenssache e. V., die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank. Das "Benefizkonzert des Bundespräsidenten" (24. Mai 2026) Am 24. Mai findet im Rahmen des SWR Sommerfestivals das "Benefizkonzert des Bundespräsidenten" statt, an dem der Bundespräsident und Elke Büdenbender persönlich teilnehmen werden. Seit 2006 findet diese Konzertreihe reihum in den Ländern statt. Mit dem Benefizerlös werden soziale oder kulturelle Zwecke unterstützt. Der Erlös des Benefizkonzerts 2026 ist der Kinderstiftung Die Arche und Herzenssache e. V. zugedacht, die ihn für Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen werden. Swing, Soul und Jazz unter freiem Himmel Herzstück des Konzerts ist die renommierte SWR Big Band. Unterstützt wird sie von Max Mutzke, der seit vielen Jahren mit der Band zusammenarbeitet, zuletzt auf der gemeinsamen Tour "Soul viel mehr". Mit großer Stimmkraft ergänzt Fola Dada das Line-up. Mit dabei auch der Reutlinger Saxophonist Jakob Manz und der Jazztrompeter Joo Kraus aus Ulm. Die musikalische Leitung hat der schwedische Jazzmusiker Magnus Lindgren. Moderiert wird die Veranstaltung von Siham El-Maimouni. Tickets im Vorverkauf Karten für das SWR3 Event am 23. Mai 2026 gibt es ab sofort beim SWR Ticketservice (Tel.: 07221/929-21321, swrticketservice.de) und beim Easy Ticket Service (Tel.: 0711/2 555 555, easyticket.de) zum Preis von 49 Euro (inklusive 3 Euro Spende an die Kinderhilfsaktion Herzenssache). Karten für das Benefizkonzert des Bundespräsidenten kosten ebenfalls 49 Euro. Jedes Ticket beinhaltet eine Spende in Höhe von 10 Euro. Ebenfalls im Vorverkauf: Karten für die Tatort-Premiere (22. Mai) und für SWR1 Pop & Poesie (24. Mai). Informationen und weiterführende Links unter http://swr.li/vvk2-sommerfestival-stuttgart-2026 und SWR.de/sommerfestival Pressefotos unter ARD-foto.de. Newsletter " SWR vernetzt"

