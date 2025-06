SWR - Südwestrundfunk

ARD CrimeTime: Das Säure-Attentat

Der Angriff auf Bernhard Günther

SWR Doku aus der Reihe "ARD CrimeTime" ab 25. Juni 2025 in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

Stuttgart / Mainz (ots)

8. Juli, 23:15 Uhr im Ersten / 23. Juli, 23:30 Uhr im SWR

Es ist ein grausamer Anschlag: Im März 2018 wird der Top-Energiemanager Bernhard Günther zum Ende seiner Joggingrunde von zwei unbekannten Tätern mit konzentrierter Schwefelsäure überschüttet. Der Angriff am Sonntagmorgen kommt aus dem Nichts, mitten im beschaulichen Haan, einer Stadt im Speckgürtel von Düsseldorf. Der 51-Jährige kann sich schwer verletzt nach Hause schleppen, wählt den Notruf. Bernhard Günther überlebt, bleibt nach unzähligen Operationen gezeichnet. Er vermutet einen Drahtzieher aus dem beruflichen Umfeld hinter dem Anschlag. Die ARD CrimeTime-Serie "Das Säure-Attentat - Der Angriff auf Bernhard Günther" von Igor Hartmann und Daniel Remsperger ist ab 25. Juni 2025 in der ARD Mediathek zu sehen. Am 8. Juli ab 23:15 Uhr zeigt Das Erste Folge 1 und 2, am 23. Juli strahlt das Fernsehprogramm des SWR ab 23:30 Uhr alle Folgen aus.

"Genau eine Person kommt in Frage, der ich diese Skrupellosigkeit zutraue," sagt der Energiemanager Bernhard Günther. Nachdem die Ermittlungen nicht vorankommen, setzt er Privatermittler auf den Fall an. Bis zu 100.000 Euro werden von seinem Arbeitgeber, der E.ON-Tochter Innogy, für Hinweise ausgelobt. Endlich kommt Bewegung in den Fall. Die Spurensuche führt ins Rotlichtmilieu, aber auch zu Managerkreisen.

Folge 1: Ein grausamer Anschlag

Zum Ende seiner Joggingrunde wird der Topmanager Bernhard Günther Opfer eines grausamen Anschlags: Zwei Täter übergießen ihm mit konzentrierter Schwefelsäure. Der 51-jährige Finanzvorstand des Energieunternehmens Innogy schleppt sich nach Hause, dann wählt er den Notruf: "Wenn man hoch konzentrierte Säure wie in meinem Fall verschluckt, löst das Schädigungen aus, die zum Tod führen können", schildert Bernhard Günther. Er überlebt schwer verletzt und kämpft sich zurück ins Leben. Noch im Krankenhaus versucht er den Ermittlern Auskunft zu dem Verbrechen zu geben - doch wer steckt dahinter? Was ist das Motiv für den Säureangriff auf den deutschen Spitzenmanager?

Folge 2: Tätersuche auf eigene Faust

Säure-Attentats-Opfer Bernhard Günther erinnert sich an einen zweiten Überfall: Bereits 2012 brechen ihm Unbekannte mit Ästen den Knöchel und fügen ihm Fleischwunden zu. "Das kann kein Zufall sein", schlussfolgert er für sich. Er nennt der Polizei den Namen einer Person, die beide Male von seinem beruflichen Ausscheiden hätte profitieren können. Im September 2018 wird das Ermittlungsverfahren jedoch eingestellt. Der Topmanager will sich damit aber nicht zufriedengeben. Mit viel Geld initiiert Bernhard Günther eine Tätersuche auf eigene Faust. Von einer hohen Belohnung angelockt, nennt ein anonymer Hinweisgeber den Namen eines mutmaßlichen Angreifers. Die Spurensuche führt ins Rotlichtmilieu.

Folge 3: Der unbekannte Auftraggeber

Bernhard Günther muss bei der Suche nach den Säureattentätern einen Rückschlag hinnehmen: Der Serbe Marko L. - über Fotos als mutmaßlicher Täter identifiziert - wird freigelassen. Droht nun Familie Günther neue Gefahr? Der Spitzenmanager setzt alles daran, dass wieder Bewegung in den Fall kommt. Manche im Rotlichtmilieu haben aufgrund der Pandemie Geldsorgen, und Bernhard Günthers Team macht sich das zunutze: 60.000 Euro Belohnung sorgen für die Enttarnung des Mittäters Nuri T. Seine DNA wird zweifelsfrei am Tatort festgestellt. Doch noch immer ist unklar, wer der unbekannte Auftraggeber ist, der mutmaßlich hinter der Tat steckt.

ARD CrimeTime: Das Säure-Attentat - Der Angriff auf Bernhard Günther

Ab 25. Juni 2025 in der ARD Mediathek; am 8. Juli ab 23:15 Uhr Folge 1 und 2 im Ersten; am 23. Juli ab 23:30 Uhr 3 Folgen à 30 Minuten im SWR. Eine Produktion der DOKFILM im Auftrag von SWR / NDR

Fotos auf ARD-foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/ard-crime-time-saeureattentat

Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell