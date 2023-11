SWR - Südwestrundfunk

Andy Borg moderiert Musikshow für die "Herzenssache"

Baden-Baden (ots)

SWR Moderator Andy Borg setzt auf soziales Engagement und freut sich auf eine Sonderausgabe seiner Musik- und Unterhaltungssendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg". In einer dreistündigen Live-Show sammelt er Spenden für die "Herzenssache". Die gemeinsame Kinderhilfsaktion von Südwestrundfunk, Saarländischem Rundfunk und Sparda-Bank unterstützt bedürftige Kinder und Jugendliche im Südwesten. "Für die Herzenssache - Schlager-Spaß mit Andy Borg" wird gesendet am Freitag, 24. November 2023, 20:15 Uhr, im SWR und SR. Danach auch in der ARD Mediathek.

Andy Borg begrüßt Peter Kraus, Oli.P, die Cappuccinos und viele andere

Mit dabei sind u. a. Rock'n'Roll-Legende Peter Kraus, Oli.P, die Cappuccinos, Marcella Carin, Conny & die Sonntagsfahrer, Saso Avsenik und die Original Oberkrainer sowie Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten.

Live-Sendung unterstützt Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche im Südwesten

Neben der Musik stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt sowie "Herzenssache"-Förderprojekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Es ist eine Spenden-Hotline eingerichtet. Prominente nehmen während der Sendung unter 0800 888 15 15 Anrufe und Spenden entgegen. So kann das Publikum helfen, dass wichtige Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche im Südwesten realisiert werden. An der Telefon-Hotline sitzen u. a. Comedian Bodo Bach, der ARD Rechtsexperte Frank Bräutigam sowie die Moderator:innen Georg Bruder, Britta Krane, Stephanie Haiber, Florian Weber, Hendrike Brenninkmeyer, Sonja Faber-Schrecklein und Annette Krause. Die Moderation der Hotline übernimmt Fatma Mittler-Solak.

Kai Gniffke: Kindern und Jugendlichen in Not Chancen und Perspektiven geben

"Beim Schlager-Spaß mit Andy Borg für die Herzenssache gehen soziales Engagement und gute musikalische Unterhaltung Hand in Hand. Es ist ein starkes und wichtiges Signal, dass Menschen im Südwesten für andere einstehen und zusammenhalten", sagt Kai Gniffke, SWR Intendant und ARD Vorsitzender: "Ich danke ganz besonders den Zuschauerinnen und Zuschauern, die mit ihrem Beitrag helfen, Kindern und Jugendlichen in Not Chancen und Perspektiven zu geben."

Ulla Fiebig: Kinder und Jugendliche nicht aus dem Blick verlieren

"Unsere Zeit ist geprägt von Krisen. Und gerade deshalb braucht es weiter Unterstützung für Menschen, die sie benötigen. Wir werben dafür, Kinder und Jugendliche in unserer Nachbarschaft nicht aus dem Blick zu verlieren", betont Ulla Fiebig, Vorsitzende des Vereins Herzenssache e.V. Und weiter: "Es gibt bemerkenswerte Initiativen im Südwesten, die dafür arbeiten, jungen Menschen eine gute Perspektive zu ermöglichen und ihre Talente zu fördern. Diese Projekte freuen sich über jede Spende, egal wie groß sie ist."

Andy Borg: Die Herzenssache ist eine Herzenssache von mir

"Ich freue mich darauf, meine Sendung der guten Sache zu widmen und hoffentlich damit auch das Publikum zu begeistern. Ich mag diese Mischung, mit dem Schlager-Spaß, mit unserer Musik, mit unseren Interpretinnen und Interpreten, in unserem Weinstadel etwas Gutes zu tun", erklärt Andy Borg: "Die Show gehört einmal im Jahr schon fest zum Schlager-Spaß dazu. Die Herzenssache ist, wie der Name schon sagt, mittlerweile eine Herzenssache von mir." Andy Borg moderiert die TV-Show für die "Herzenssache" nun schon im dritten Jahr in Folge.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" auch am 25. November 2023

Am Samstag, 25. November 2023, 20:15 Uhr, gibt es dann "Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste". Diese Sendung wird im SWR, SR und MDR ausgestrahlt. Gezeigt werden die schönsten Momente vergangener Folgen. Zu sehen sind u. a. Linda Hesse, die Kastelruther Spatzen, Ramon Roselly, Die Jauchzaaa, Maximilian Arland, Julia Lindholm, Peggy March, Jonny Logan, Graham Bonney, Jonny Hill, Tom Astor, Stefan Mross sowie Sigrid und Marina.

Informationen zur "Herzenssache" auch unter www.herzenssache.de

"Für die Herzenssache - Schlager-Spaß mit Andy Borg": Freitag, 24. November 2023, 20:15 Uhr, SWR und SR, danach auch in der der ARD Mediathek

"Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste": Samstag, 25. November 2023, 20:15 Uhr, SWR, SR und MDR, danach auch in der der ARD Mediathek

