SWR Podcastfestival 2024 in Mannheim

Baden-Baden

Festival vom 1. bis 4. Februar 2024 in Mannheim / u. a. mit "1 auf die Ohren - der Podcast mit Knossi", "1 plus 1 Freundschaft auf Zeit mit Laura Larsson und Pierre M. Krause" und "5 Minuten vor dem Tod" / erstmalig mit Podcastconvention

Das SWR Podcastfestival verwandelt Mannheim auch 2024 zum Podcast-Hotspot. An insgesamt vier Tagen - vom 1. bis 4. Februar - präsentiert der SWR 15 Podcasts in vier Locations. Von True Crime über Unterhaltung und Wissen bis hin zu Talk-Formaten und Comedy: Podcaster:innen aus den verschiedensten Genres werden vor Ort sein. Zum Festivalauftakt am Donnerstag veranstaltet der SWR tagsüber zudem erstmals eine Podcastconvention. Tickets können schon jetzt unter swr.de/podcastfestival erworben werden. Der Kulturpass ist für das Podcastfestival gültig. Das SWR Podcastfestival ist eine Kooperation von SWR und 190a GmbH.

Attraktiver Genre-Mix

Das SWR Podcastfestival findet vom 1. bis zum 4. Februar 2024 zum zweiten Mal in Mannheim statt. An vier Tagen präsentiert der SWR 15 spannende Podcasts für junge Menschen. Konzipiert als attraktiver Genre-Mix werden neben eigenen SWR Podcasts auch erfolgreiche ARD-Angebote sowie externe Podcasts erlebbar sein. Stattfinden werden die Veranstaltungen an vier Orten in Mannheim: die alte Feuerwache, das Jugendkulturzentrum Forum, das Capitol und die Popakademie. Beim SWR Podcastfestival kann das Publikum seine Podcast-Stars live und hautnah auf der Bühne erleben. Alle Aufzeichnungen können am nächsten Tag in der ARD Audiothek nachgehört werden.

SWR Podcastconvention

Zum Festivalauftakt am Donnerstag veranstaltet der SWR tagsüber erstmals eine Podcastconvention im Capitol - ein Branchentreff für die ARD und die gesamte Podcast-Szene. Geplant sind verschiedene Panels mit Talks von Podcast-Expert:innen und Diskussionen zu aktuellen Branchenthemen. Der Eintritt hierfür ist frei. Registrieren kann man sich über swr.de/podcastfestival.

Tickets und Programm

Tickets für das SWR Podcast Festival gibt es unter swr.de/podcastfestival. Personen, die in Deutschland leben und 2023 18 Jahre alt werden, können den Kulturpass beantragen und sich damit 200 Euro Budget für Kunst und Kultur sichern - dies gilt auch für das SWR Podcastfestival 2024.

Donnerstag, 1.2.2024

9:30 Uhr: SWR Podcastconvention - Capitol

20 Uhr: "1 auf die Ohren - der Podcast mit Knossi" - Capitol

Freitag, 2.2.2024

20 Uhr: "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit mit Laura Larsson und Pierre M. Krause" - Alte Feuerwache

20 Uhr: tba - Jugendkulturzentrum Forum

20 Uhr: "eat.Read.sleep. Bücher für dich" - Alte Feuerwache

20 Uhr: "Die größten Hits und ihre Geschichte" & "Erklär mir Pop" - Popakademie

Samstag, 3.2.2024

15:30 Uhr: "Fakt ab! Eine Woche Wissenschaft" - Alte Feuerwache, Matinée

15:30 Uhr: "dreißig." - Jugendkulturzentrum Forum, Matinée

15:30 Uhr: "Der KI-Podcast" - Popakademie, Matinée

20 Uhr: "Psychologie to go!" - Alte Feuerwache

20 Uhr: 5 Minuten vor dem Tod - Der Kriminalpodcast" - Alte Feuerwache

20 Uhr: "Darwin gefällt das" - Jugendkulturzentrum Forum

20 Uhr: "Danke, gut! Der Podcast über Pop und Psyche" - Popakademie

Sonntag, 4.2.2024

20 Uhr: "Nachmittagsjause mit Ankat" - Alte Feuerwache

20 Uhr: "Dark Matters - Geheimnisse der Geheimdienste" - Jugendkulturzentrum Forum

Änderungen vorbehalten!

Zur Auftaktmeldung: https://www.swr.de/home/podcastfestival-100.html

http://swr.li/swr-podcastfestival-2024-in-mannheim

