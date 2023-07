SWR - Südwestrundfunk

SWR3 goes KI: Einen Tag lang künstliche Intelligenz im Radio

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

"SWR3 Report: Künstliche Intelligenz - Nutzen und Risiken für uns" / Schwerpunkt am 19. Juli im Radio u. a. mit der künstlichen Stimme von SWR3 Moderator Volker Janitz / ab sofort als Podcast auf SWR3.de

Die technische Innovation der "Künstlichen Intelligenz" wird derzeit als das Trend Thema der Zukunft gehandelt. Spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT und einer dadurch erreichten Nutzbarkeit für alle wird KI in der breiten Masse als Zukunftsthema diskutiert. Wie beeinflusst künstliche Intelligenz jetzt schon das Leben der Menschen? Wo kann KI entlasten? Und wo wird künstliche Intelligenz zur Bedrohung? Welche Auswirkungen diese Technologie mit sich bringen wird, können viele aktuell noch nicht abschätzen. SWR3 begibt sich am 19. Juli 2023 mit Reporter:innen einen ganzen Tag lang auf eine Wissensreise und spricht dabei mit zahlreichen Expert:innen, die die Auswirkungen unter anderem für die Bereiche Musik, Politik und Sport einordnen.

KI im Einsatz bei SWR3

Ab 16 Uhr macht SWR3 Moderator Volker Janitz zudem in seiner Sendung "SWR3 MOVE" den Praxistest: Eine Stunde lang wird er mit seiner eigenen KI-Stimme gemeinsam moderieren und mit seinen Hörer:innen über die noch für viele unbekannte Technologie diskutieren. Interessierte können ihre Fragen während der Sendung über die SWR3 Studiohotline oder per Whatsapp einreichen. In der Sendung "SWR3 PUSH" wird zuvor ab 13:30 Uhr KI-Experte Aljoscha Burchert (Deutsches Forschungszentrum für KI) ausführlich die Fragen der SWR3 Hörer:innen beantworten. Seine Einschätzung im SWR3 Interview: "Ich würde schon die Erfindung der Künstlichen Intelligenz mit der Erfindung der Elektrizität vergleichen wollen. Es wird sich sehr vieles in sehr vielen Bereichen ändern."

Am 19. Juli 2023 läuft der SWR3 Report zum Thema KI im Radio. Ab sofort ist außerdem der Podcast dazu abrufbar - auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:

http://swr.li/swr3-report-kuenstliche-intelligenz

Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell