Begeisterte Musikfans beim "SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air" in Mainz

Ausverkaufte Veranstaltung mit rund 22.500 Besucher:innen / Überraschung für Fans: Picture This sangen mit Chor, Nico Santos begleitete DJ Alle Farben

Das "SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air" in Mainz an der "Großen Bleiche" am gestrigen 15. Juli war mit rund 22.500 Menschen ausverkauft. Auf der Bühne traten Leony, Picture This, die Sportfreunde Stiller, Nico Santos und der DJ Alle Farben auf. Aufgrund einer Unwetterwarnung des Wetterdienstes musste das Open-Air kurzzeitig unterbrochen werden. Nach der Entwarnung feierte das Publikum ausgelassen weiter. Neben den Musik-Acts gab es ein vielseitiges Rahmenprogramm für die ganze Familie. Auch auf den digitalen Ausspielwegen war die Veranstaltung erfolgreich. Highlights gibt es auf SWR3.de. SWR Intendant Kai Gniffke und Landtagspräsident Henning Hering versicherten auf der Bühne den begeisterten Besucher:innen, dass es auch 2024 wieder ein Open-Air geben wird.

Highlights bei den Auftritten von Picture This und DJ Alle Farben

Als Überraschung für die irische Band Picture This hat SWR3 den Mainzer Gospelchor Colors of Gospel zum SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air geholt. 20 Sänger:innen des Chors crashten ein Interview der Band mit einer A-cappella-Version des Hits "Get On My Love". Wie bei einem Flashmob baute sich der Chor dabei nacheinander auf und die Band stimmte spontan mit ein. Nach geglückter Überraschung lud die Band den Gospelchor dann dazu ein, beim Auftritt mit auf die Bühne zu kommen und "Get On My Love" gemeinsam zu performen. Auch im Set von DJ Alle Farben gab es eine Überraschung: Den Song "Running Back To You" performte der Star-DJ gemeinsam mit Nico Santos.

