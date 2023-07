PHOENIX

Egon Ramms: "Hoffe, dass Erdogan zur Vernunft zurückkehrt"

Bonn (ots)

Ex-NATO General Egon Ramms erwartet hinsichtlich des anstehenden NATO-Gipfels im litauischen Vilnius, dass die Türkei ihre Blockade für einen Beitritt Schwedens zum Verteidigungsbündnis aufgibt. "Ich hoffe, dass Erdogan zur Vernunft zurückkehrt", Schweden habe eine ganze Menge hinsichtlich der von der türkischen Seite geforderten Terrorbekämpfung getan, so der frühere NATO-General. "Das sollte man anerkennen, und es wird Zeit, dass Schweden beitritt", so Ramms bei phoenix. Das Veto des türkischen Präsidenten zum NATO-Beitritt Schwedens sei innenpolitisch begründet gewesen, durch seinen Wahlsieg und die Zusage für F16 Kampfjets an die Türkei, sollte Erdogan einlenken. Ramms erwartet, dass nach einer Aufgabe der Blockade seitens der Türkei der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán folgen und den Beitritt des skandinavischen Landes ebenfalls nicht weiter verzögern werde.

Hinsichtlich möglicher Sicherheitsgarantien für die Ukraine mahnte der frühere Chef des Heeres der Bundeswehr an, Europa dürfe sich nicht nur auf die Amerikaner verlassen. Deutschland müsse mit hoher Intensität daran arbeiten den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO zu stärken. Das im Vorfeld des Gipfels in Vilnius diskutierte Beitrittsgespräch für die Ukraine, schließe die Beistandsklausel nicht ein. "Artikel 5 gilt nur für NATO-Mitglieder selber", so der Ex-NATO General.

Die Lieferung von Streumunition seitens der USA an die Ukraine zeige, die Notlage, in der die Ukraine sich befände. Russland verschieße zehn Mal mehr Munition, "hier hat die Ukraine einen großen Nachteil", so Ramms bei phoenix.

Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/m9j

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell