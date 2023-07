PHOENIX

phoenix vor Ort: LIVE aus Straßburg und vom NATO-Gipfel in Vilnius

Dienstag, 11. Juli 2023, ab 8.30 Uhr

Mittwoch, 12. Juli 2023, ab 8.00 Uhr

Bevor das Europäische Parlament sich in die sitzungsfreie Sommerzeit verabschiedet, kommen die Abgeordneten in der zweiten Juliwoche noch einmal in Straßburg zusammen. In Vilnius treffen sich am Dienstag und Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedstaaten. phoenix berichtet am Dienstag, 11. Juli 2023, und Mittwoch, 12. Juli 2023, live von vor Ort.

Zum Einstieg in die EU-Parlamentsdebatte zur Wiederherstellung der Natur, die am Dienstag ab 09.00 Uhr im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit geführt wird, begrüßt phoenix-Reporterin Ines Arland im Europa-Talk um 8.45 Uhr die beiden Europa-Abgeordneten Christine Schneider (EVP) und Michael Bloss (Green).

Um 10.00 Uhr unterbricht phoenix die Übertragung aus Straßburg um vom NATO-Gipfel im litauischen Vilnius zu berichten, wo phoenix-Reporter Marc Steinhäuser das Geschehen beobachtet. Unter den anwesenden Staats- und Regierungschefs wird erstmalig auch die finnische Staatsspitze vertreten sein. Im April 2023 wurde das nordische Land Mitglied des Bündnisses. Mit großer Spannung wird eine mögliche Entscheidung zum Beitritt Schwedens erwartet. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg traf sich bereits im Vorfeld am 7. Juli 2023 mit dem türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan, und Schwedens Ministerpräsidenten Ulf Kristersson, um im Beitrittsstreit zu vermitteln. Im Fokus des NATO-Gipfels werden zudem die letzten Entwicklungen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen. Neben der Begrüßungsrede des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg zeigt phoenix die Ankünfte der Staats- und Regierungschefs. Um 16.30 Uhr wird die Pressekonferenz zum ersten Tag des Gipfels mit Stoltenberg erwartet.

Um die Situation in der Ukraine und Russland geht es am Mittwochvormittag auch im Europaparlament. Ab 09.00 Uhr besprechen Mitglieder aus dem Europäischen Rat und der Kommission die Ergebnisse der Tagung des Europäischen Rats. Dieser befasste sich Ende Juni mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Bereits um 08.00 Uhr startet phoenix die Liveberichterstattung aus Straßburg. Im Europa-Talk um 08.45 Uhr hat Ines Arland den polnischen MdEP Zdzislaw Krasnodebski (PIS, Polen) und die österreichische Sozialdemokratin Theresa Bielowski (S&D Austria) zu Gast.

Im Anschluss blickt phoenix wieder nach Vilnius. phoenix-Moderator Marc Steinhäuser berichtet live vom Fortgang des NATO-Gipfels. Gegen 14.30 Uhr zeigt phoenix dann die Abschlusspressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Die geplante Sendestruktur im Überblick:

Dienstag, 11. Juli 2023

08.30 Uhr Straßburg:

Beginn der Liveberichterstattung zur Tagung des Europäischen Parlaments

08.45 Uhr Europa-Talk mit Christine Schneider (EVP) und Michael Bloss (Green)

Moderation: Ines Arland

09.00 Uhr Aussprache im Europäischen Parlament: Wiederherstellung der Natur

10.00 Uhr Vilnius:

NATO-Gipfel: Ankunft der Staats- und Regierungschefs

16.30 Uhr Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg

Mittwoch, 12. Juli 2023

08.00 Uhr Straßburg:

Beginn der Liveberichterstattung zur Tagung des Europäischen Parlaments

08.45 Uhr Europa-Talk mit Zdzislaw Krasnodebski (PIS, Polen) und Theresa Bielowski (S&D Austria)

Moderation: Ines Arland

09.00 Uhr Europäisches Parlament: Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 29/30. Juni 2023

14.30 Uhr Vilnius:

Abschlusspressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg

