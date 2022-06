SWR Aktuell Sommerinterviews Rheinland-Pfalz starten am 7. Juli 2022 / Spitzenpolitiker:innen im Gespräch

SWR - Südwestrundfunk

Mainz. Der Südwestrundfunk (SWR) lädt wie in den vergangenen Jahren rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker und -politikerinnen zu den "SWR Aktuell Sommerinterviews" ein. Diese finden ab 7. Juli 2022 auf der Terrasse des Landtags in Mainz statt. Die Interviews werden im SWR über verschiedene Kanäle ausgestrahlt: Am Abend ab 19:30 Uhr im SWR Fernsehen sowie in SWR Aktuell Radio, online sind sie unter SWR.de/rp abrufbar.

Sechs Gespräche auf der Terrasse des rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz

Die sechsteilige Reihe "SWR Aktuell Sommerinterviews" beginnt am Donnerstag, 7. Juli 2022, mit Stephan Wefelscheid (Freie Wähler), der Landesvorsitzender und Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag ist. Am Freitag, 15. Juli, folgt CDU-Fraktions- und Parteichef Christian Baldauf (CDU); Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird am Donnerstag, 21. Juli, interviewt; der Landesvorsitzende und Fraktionsvize der AfD, Jan Bollinger ist am Freitag, 29. Juli, im Gespräch. Eine Woche später, am Freitag, 5. August, folgt Umweltministerin Katrin Eder (Grüne). Den Abschluss bildet am Freitag, 12. August, FDP-Landeschef und Bundesverkehrsminister Volker Wissing.

"SWR Aktuell" befragt Politikerinnen und Politiker

Energie-, Klima- und Ukraine-Krise: Die "SWR Aktuell"-Moderatorin Daniela Schick und -Moderator Sascha Becker nutzen die 15-minütigen Gespräche, um in diesem auch nachrichtlich heißen Sommer hintergründige Fragen zu stellen, die die Menschen im Land bewegen. Dabei geht es um die Auswirkungen globaler Krisen auf Rheinland-Pfalz ebenso wie um eine kritische landespolitische Bilanz ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Die "SWR Aktuell Sommerinterviews" in Rheinland-Pfalz

Do., 7. Juli Stephan Wefelscheid (Freie Wähler), Moderation: Sascha Becker

Fr., 15. Juli Christian Baldauf (CDU), Moderation: Daniela Schick

Do., 21. Juli Malu Dreyer (SPD), Moderation: Sascha Becker

Fr., 29. Juli Jan Bollinger (AfD), Moderation: Sascha Becker

Fr., 5. August Katrin Eder (Grüne), Moderation: Daniela Schick

Fr., 12. August Volker Wissing (FDP), Moderation: Sascha Becker

