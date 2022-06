Zu oft zu spät: Notfallretter in Not. SWR Fernsehen Baden-Württemberg

SWR - Südwestrundfunk

Stuttgart (ots)

"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 30. Juni 2022 im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Cecilia Knodt

Geht es noch schneller? Rettungskräfte sollen ein noch kleineres Zeitfenster bekommen. Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet in der Sendung am Donnerstag, 30. Juni ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg und im Anschluss in der ARD Mediathek.

Retter in der Not - wenn sie gerufen werden, geht es um jede Sekunde. Entsprechend genau wird erfasst, wie schnell die Sanitäter:innen am Einsatzort sind. Zu oft verfehlen die Notfallkräfte jedoch die sogenannte Hilfsfrist. Denn mit knappem Personal und tausenden Notrufen pro Tag in Baden-Württemberg kommen die Retter:innen einfach nicht mehr hinterher. Jetzt will die Landesregierung die Rettungsfristen auch noch verkürzen. Wie sollen die Sanitäter:innen das schaffen?

Weitere Themen der Sendung:

Große Schäden durch die Saatkrähe

Viel Arbeit, aber keiner macht sie - was tut das Land gegen die Personalnot? Gast im Studio: Patrick Rapp (CDU), Staatssekretär für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

