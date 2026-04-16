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"All you can eat": Wenn Enzymmangel die Verdauung ausbremst

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Eschborn (ots)

Buffets mit dem Motto "All you can eat" stehen für Vielfalt, um verschiedene Speisen auszuprobieren. Für viele Menschen ein kulinarisches Erlebnis, für Personen mit einer eingeschränkten Funktion der Bauchspeicheldrüse bringt dies aber vor allem Herausforderungen mit sich - jedoch müssen sie nicht zwangsläufig auf den Genuss verzichten. Dieser ist möglich, wenn man die Signale des eigenen Körpers kennt und berücksichtigt. Denn wenn das kleine Organ im Oberbauch zu wenig Verdauungsenzyme für eine ausreichende Nährstoffspaltung der aufgenommenen Nahrung produziert, sind nach opulenten und fettigen Mahlzeiten Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen die zwangsläufige Folge. Treten Verdauungsprobleme nicht nur bei Völlereien unmittelbar nach Mahlzeiten auf, sondern gehören über Wochen hinweg zum Alltag nach dem Essen, verdichten sich die Hinweise auf eine Bauchspeicheldrüsenschwäche als mögliche Ursache der Beschwerden. Dann kann die begleitende Einnahme von Verdauungsenzymen, als Ersatz der fehlenden Enzyme, die Verdauungsbeschwerden lindern. Die Enzyme aus der Apotheke setzen an der Ursache der Verdauungsbeschwerden an. Sie ersetzen die fehlenden Enzyme und ermöglichen die Spaltung der Hauptnährstoffe, die unverdaut Probleme im Darm verursachen würden. Die in NORTASE® enthaltenen vegetarischen Rizoenzyme zeichnen sich durch einen frühen Wirkbeginn im Magen aus. Bereits hier können die fettspaltenden Rizolipasen die lange im Magen verweilenden Nahrungsfette spalten und Verdauungsbeschwerden effektiv reduzieren [1].

Sunk-Cost Effekt: Am Ende bezahlt das Wohlbefinden!

"Ich habe bezahlt, also esse ich möglichst viel, damit es sich lohnt": Dieses als Sunk-Cost-Effekt beschriebene Phänomen erklärt, warum Menschen irrationaler Weise weiter essen, selbst wenn sie keinen Hunger mehr haben [2]. Am Ende leidet jedoch das Wohlbefinden nach solchen Völlereien - vor allem, wenn die Bauchspeicheldrüse für eine vollständige Verdauung zu wenig Enzyme in den Darm ausschüttet. Dieser Mangel bedeutet, dass Fette unverdaut ausgeschieden und Kohlenhydrate und Eiweiße im Dickdarm durch Bakterien zersetzt werden. Übelriechende Darmwinde, weiche Stühle, Völlegefühl und Bauchschmerzen sind Folgen, mit denen Betroffene ebenfalls das kulinarische Erlebnis bezahlen.

Blähungen und Co: Wenn der Körper nicht mehr schweigt

Verdauungsprobleme nach dem Essen mindern nicht nur das Wohlbefinden, sondern schränken auch die Lebensqualität deutlich ein. Essen wird mit Unbehagen verbunden, Lebensmittel, die besonders starke Beschwerden verursachen, werden gemieden und Auswärtsessen von der Aktivitätenliste gestrichen [3]. Kurzum: Der Alltag wird von den (Verdauungs-)Beschwerden bestimmt - zu groß ist die Angst vor peinlichen Momenten mit fehlender Toilette oder Darmgeräuschen in der Öffentlichkeit. Wer regelmäßig unter Verdauungsbeschwerden nach dem Essen leidet, sollte diese zudem ärztlich abklären lassen. So kann z. B. die Diagnose "exokrine Pankreasinsuffizienz" auf Basis von Laborwerten (Pankreas-Elastase 1) oder starker Verdauungsbeschwerden nach Mahlzeiten gestellt werden.

Enzyme: Der Schlüssel für eine ausgeglichenere Verdauung

Ist die eingeschränkte Funktion der Bauchspeicheldrüse die Ursache der Verdauungsbeschwerden, ist die Enzymersatztherapie Mittel der Wahl, um den Körper mit ausreichend Nährstoffen zu versorgen und die Beschwerden zu minimieren [4]. Wie die körpereigenen Verdauungsenzyme arbeiten auch Rizoenzyme nach dem "Schlüssel-Schloss-Prinzip": Jedoch schließen Rizolipasen Nahrungsfette bereits im Magen und damit früher als die Bauchspeicheldrüsen-Lipase auf. Dadurch verlängert sich die Zeit für die Verdauung und Nährstoffaufnahme im Verdauungstrakt. Eine Studie zeigt, dass Rizoenzyme Völlegefühl, Durchfall und Blähungen nach drei Wochen deutlich bis hin zur Beschwerdefreiheit reduzieren, selbst wenn die Funktion des Pankreas stark eingeschränkt ist [1].

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Rizoenzyme bei Bauchspeicheldrüsenschwäche - Good to know!

NORTASE® zur Behandlung des Verdauungsenzymmangels bei einer beeinträchtigten Funktion der Bauchspeicheldrüse bzw. exokrinen Pankreasinsuffizienz präsentiert sich seit dem 01.03.2026 in einer neuen Umverpackung in den Farben blau und grün sowie in neuem Design.

Rizoenzyme sind vegetarische Verdauungsenzyme zur Spaltung von Fetten, Kohlenhydraten und Eiweißen; sie werden nicht aus der Bauchspeicheldrüse von Schweinen, sondern aus Pilzkulturen gewonnen. Auch die Kapsel enthält keine tierische Gelatine, sondern besteht aus pflanzlicher Cellulose. Die Dosierung ist einfach - je nach Stärke der Beschwerden, werden die Kapseln über die Mahlzeit verteilt eingenommen.

Der vegetarische Verdauungshelfer ist zudem für Schwangere, Stillende und bereits für Kinder geeignet, die unter Verdauungsbeschwerden aufgrund einer Bauchspeicheldrüsenschwäche leiden. NORTASE® ist nur in der Apotheke erhältlich.

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Grötzinger K.H. et al. Münch. Med. Wschr. 129 (13): 238-240 (1987) Chan, S.-W. (2023). All-You-Can-Eat in Reality: You Eat what You Choose. CJUR, 7(3), 27-30 Russo, M. (2024). Chronic Diarrhea and Its Impact on Quality of Life: Emotional and Social Consequences. Acute and Chronic Disease, 8, 234. Dominguez-Munoz JE et al. United European Gastroenterol J (2024) UEG Journal, Volume: 13, Issue: 1, Pages: 125-172 https://doi.org/10.1002/ueg2.12674

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NORTASE®

Anwendungsgebiete: Ersatz von Verdauungsenzymen bei Maldigestion (Verdauungsschwäche) infolge einer gestörten Funktion der Bauchspeicheldrüse. Enthält Lactose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 03/21.

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