CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH

Zahnärztin im Interview

"Menschen, die zu Reizungen im Mundraum neigen, sollten ein Pflegespray mit Myrrhe griffbereit haben."

Bild-Infos

Download

Eschborn (ots)

Für einen gesunden Mund-Rachenraum und strahlende Zähne ist die richtige und regelmäßige Pflege sehr wichtig. Denn sonst kann es schnell zu Problemen kommen - wer kennt es nicht, dass schmerzhafte Aphten oder störende Entzündungen (wieder mal) die Freude am Sprechen oder Essen massiv trüben. Die Zahnärztin Dr. Cornelia Garnitz, Albstadt, empfiehlt dazu ein solides "Pflegebasispaket" aus Zähneputzen, Zahnzwischenraumpflege und pflanzlichen Mundsprays. "Dieser tägliche Pflegemix muss sein, denn er bildet das Fundament sowohl eines natürlich gesunden Mund-Rachenraumes als auch starker intakter Zähne." Dabei gelte besonders für mundsensible Menschen, die schnell zu Reizungen im Mund neigen: "Bei diesen Patienten sollte am besten ein pflanzliches Pflegespray, z. B. mit der bei Mundproblemen bewährten Myrrhe*, griffbereit im Bad stehen." Diese Sprays haben zusätzlich den Vorteil, dass sie kein zahnverfärbendes Chlorhexidin enthalten und zuckerfrei sind. "Auch das sind Eigenschaften, die meine Patienten sehr schätzen."

(Das komplette Interview mit Fr. Dr. Cornelia Garnitz folgt nach dem Artikeltext.)

Sowohl eine gesunde Mundflora als auch eine intakte Schleimhaut sind wichtig, um gegen unangenehme Reizungen, Mundgeruch und Infektionen gewappnet zu sein. Hier haben sich pflanzliche Mundsprays mit sofort-spürbaren Effekten bewährt - denn sie überzeugen durch natürliche Pflanzenkraft. Eine einzigartige Kombination aus vier ätherischen Ölen und drei pflanzlichen Extrakten, u. a. Myrrhe, ist in REPHA-OS* enthalten. Das Spray kann zur Pflege bei infektiös bedingten Reizungen im Mund- und Rachenraum eingesetzt werden. Es pflegt den strapazierten Mund- und Rachenraum und hilft diesen zu schützen, indem die Schleimhäute mit einem pflegenden pflanzlichen Schutzfilm versorgt werden. Besonders Personen mit Mundgeruch oder empfindlicher Mundschleimhaut profitieren von den kühlenden und erfrischenden Effekten des Mundsprays. Mit seinem verlängerten Sprühkopf können auch schwer zugängliche Stellen im Mund- und Rachenraum einfach und "treffsicher" erreicht werden.

REPHA-OS zur begleitenden Pflege bei infektiös bedingten Reizungen im Mund- und Rachenraum

"Ich verwende Mundsprays mit Myrrhe vorwiegend zur Pflege bei einem sehr anfälligem, sensiblem Mund-Rachen-Raum - aufgrund der befeuchtenden und schleimhautpflegenden Eigenschaften setze ich es gern bei entzündlichen Reizungen im Mund- und Rachenraum ein. Das habe ich bereits bei mir selbst erfolgreich ausprobiert. Auch bei der Pflege des Mundes, in der sich bereits eine entzündliche Stelle `eingenistet´ hat, kann es eine sinnvolle Option sein", erklärt Garnitz. Neben Zähneputzen und Zahnzwischenraumpflege seien Sprays wie REPHA-OS ein empfehlenswerter Bestandteil des "Pflegegesamtpaketes". Man könne auch beides kombinieren, z. B. "wenn Sie neue, unbenutzte Zahnzwischenraum-Bürstchen in REPHA-OS `eintauchen´ oder sie damit einsprühen, um den mechanischen Reinigungseffekt noch mit pflanzlich-antibakterieller Pflege zu verstärken. Das wäre dann der Phyto-Pflegebooster", so Garnitz.

Zahnärzte-Befragung bestätigt: REPHA-OS Mund- und Rachenspray mehr als nur pflanzlich und zuckerfrei

Damit bestätigt die Albstädter Zahnärztin eine aktuelle Umfrage in 528 deutschen Zahnarztpraxen [1], die folgendes ergeben hat: Die Dentalmediziner überzeugt am meisten, dass sie ein pflanzliches Spray zur Mundpflege (REPHA-OS*) einsetzen können, das zuckerfrei ist und kein Chlorhexidin enthält - und damit weder Zahnverfärbungen noch Geschmacksverlust verursacht. Außerdem sind die - in Untersuchungen [2,3] nachgewiesenen - doppelten Effekte gegen krankmachende Mundbakterien ein weiteres Argument für den pflegenden Einsatz - beispielsweise auch zur erfrischenden Befeuchtung der Mundschleimhaut. Aufgrund dieser Eigenschaften verwenden die befragten Zahnärzte das pflanzliche Mundspray zur Pflege vorwiegend bei Entzündungen (z. B. Parodontitis/Zahnfleischentzündungen) und Infektionen im Mund- und Rachenraum sowie nach einer professionellen Zahnreinigung. "Wichtig ist, dass die Patienten vor dem Einsatz über eine Besonderheit informiert werden: REPHA-OS ist aufgrund seiner vielen selektierten pflanzlichen Bestandteile sehr potent und daher auch sehr scharf. Viele mögen das, aber die Patienten sollten vor dem ersten Sprühstoß wissen, dass sie ein sehr erfrischendes `Pflege-Powerspray´ erwartet", macht Garnitz klar.

Keimhemmende Effekte mehrfach belegt

Neben der Befeuchtung der Mundschleimhaut mit erfrischender Wirkung eignet sich das pflanzliche Spray zur vorgenannten Pflege bei bakteriell bedingten Mund- und Zahnfleischentzündungen (z. B. "Parodontitis"), weil in Laboruntersuchungen deutliche antimikrobielle Effekte sowohl gegen Bakterien [2,3] als auch Viren [4] nachgewiesen wurden. Die antibakteriellen Eigenschaften sind dabei für die medizinische Mundpflege doppelt hilfreich, weil die "pflanzliche Multikraft" nicht nur das Wachstum krankmachender Mundbakterien direkt hemmt, sondern auch spezielle Schutzmechanismen der Krankheitserreger überwinden kann.

Die Literaturquellen 1 bis 4 können angefordert werden bei knop@cgc-pr.com

__________________________________________________________________________

*Zu REPHA-OS® Mund- und Rachenspray: Einzigartige Pflanzenkraft mit vielfachen Effekten

Die natürliche Mund- und Rachenpflege besteht aus sieben bewährten Pflanzen: Extrakten aus Blutwurz, Ratanhiawurzel und Myrrhe sowie ätherischen Ölen aus Minze, Eukalyptus, Nelke und Anis. Die Pflanzenkombination versorgt die Schleimhäute mit einem pflegenden pflanzlichen Schutzfilm und kann zusätzlich auch antibakterielle [2,3] und antivirale [4] Effekte ausüben. Die ätherischen Öle wirken zusätzlich angenehm kühlend und sorgen für einen frischen Atem. Die Anwender können außerdem von der besonderen pflanzlichen Zusammensetzung frei von Chlorhexidin profitieren, welches häufig zur vorübergehenden Keimzahlverminderung in der Zahnmedizin verwendet wird: So sind Zahnverfärbungen nicht zu erwarten. Das pflegende und schützende Spray ist zur täglichen und langfristigen Anwendung geeignet, besonders auch für Zahnspangen- und Prothesenträger aufgrund des neuen verlängerten Sprühkopfs.

Weitere Informationen gibt es unter www.repha-os.de

__________________________________________________________________________

Redaktioneller Hinweis: geschlechtsneutrale Formulierung

Ausschließlich zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Pressemeldung auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Formulierungen in diesem Text sind somit geschlechtsneutral zu interpretieren.

__________________________________________________________________________

Wie wichtig sind Mundsprays in der zahnärztlichen Praxis?

Lesen Sie nachfolgend das komplette Interview mit Dr. Cornelia Garnitz, Zahnärztin (und Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin), Albstadt

In welchen Bereichen/bei welchen Beschwerden kommen Mundsprays beim Zahnarzt (ZA) i. A. zum Einsatz? Mit welchem Erfolg?

Ein altes und wichtiges Mittel ist Chlorhexidin (CHX). Damit lassen ZA die Patienten spülen, auch vor der Behandlung z. B. einer Parodontitis, um die Bakterienzahl zu reduzieren. Ich persönlich empfehle CHX selten, weil es auch die guten Keime zerstört. Bei Gingivitis und Parodontitis setze ich es ein, aber eher auch andere Sprays - z. B. pflanzliche Zahnöle oder Mundsprays mit Myrrhe, die eine antibakterielle Wirkung haben. Oder Zahnöle, die via Aromatogramm (ähnlich einem Antibiogramm) individuell je nach Bakterienbesiedlung hergestellt werden. Q10 als Spray direkt auf die Schleimhaut setze ich auch gerne ein. Bei trockenem Mund und Entzündungen sind Sprays ebenfalls hilfreich, genauso wie beim Zahnwechsel bei Kindern, Extraktionen, nach OPs oder Weisheitszahndurchbrüchen, wo es häufig zu Entzündungen kommt. Auch bei der Versorgung intraoraler Wunden sind Sprays eine Option. Last but not least sind sie auch fester Bestandteil der Prophylaxe, zum Spülen und Zähneputzen sowie zum Reinigen der Zahnzwischenräume.

Welche Bedeutung haben Mundsprays besonders bei Zahnspangen- und Alignerträgern?

Sie können auch hier ein wichtiger Bestandteil der Mundpflege sein - wobei das immer von der allgemeinen Zahnpflege abhängt. Besonders bei festsitzenden Spangen können Sprays sehr hilfreich zur Reinigung zwischen den Brackets sein, um die Bakterienzahl zu vermindern. Aligner, die man rausnehmen kann, sind da deutlich leichter zu reinigen, auch ohne Sprays.

Welche Relevanz haben pflanzliche Mundsprays wie REPHA-OS Mund- und Rachenspray für Sie in der Zahnarztpraxis?

Grundsätzlich haben Sprays eine hohe Relevanz in der Praxis - und REPHA-OS setze ich sehr gerne ein. Dabei kommt es immer auf den individuellen Patientenfall an, denn ich empfehle nie ein Spray pauschal. Was ist das Beste für den jeweiligen Patienten im akuten Fall? Das ist die relevante Frage. Manchmal ist das eine andere Zahnbürste, eine neue Zahncreme oder eben ein Spray, das bei verschiedenen Problemen zum Einsatz kommen kann.

Würden Sie es ausschließlich Patienten empfehlen oder könnten Sie sich ebenfalls einen Einsatz für sich und ihr Praxispersonal vorstellen?

Ja, definitiv. Ich setze es selbst ein. Denn auch wir Zahnärzte, zahnmedizinische Fachangestellte und Dentalhygienikerinnen bleiben z. B. von Entzündungen nicht verschont. Ich empfehle es daher auch meinem Personal zur Pflege des Mund-Rachen-Raumes, wenn ich sehe: Das könnte jetzt helfen.

Was überzeugt Sie als Zahnärztin am meisten an REPHA-OS?

Der Mix macht´s. Alles zusammen. Mich überzeugt das pflegende Gesamtpaket aus wissenschaftlich nachgewiesenen Effekten, besonders die antibakteriellen und antiviralen, als auch die Zusammensetzung der besonderen Pflegeformel: rein pflanzlich, ohne Chlorhexidin und zuckerfrei gegen Mundgeruch und für ein Frischegefühl.

Was sagen Ihre ZFA/DH zu REPHA-OS?

"Oh, ganz schön scharf!" Ja, auch mein Personal hat es ausprobiert - denn eine Entzündung hat man schnell, auch als ZFA/DH oder wenn man sich in die Wange beißt, den Mund verbrennt oder eine Aphthe kommt. Da war auch mein Personal überzeugt von den pflegenden, schleimhautschützenden Eigenschaften, da kam nur positives Feedback.

Warum/wozu würden Sie Ihren Patienten pflanzliche Mundsprays wie REPHA-OS empfehlen?

Ich empfehle es zur Mundpflege, um die Mundflora, also die Bakterienvielfalt, wieder gesunden zu lassen oder gesund zu halten. Dieser pflegende Effekt als auch die Mundbefeuchtung sind wichtig bei Entzündungen und Aphten. Darüber hinaus sind derartige Mundsprays eine sinnvolle Ergänzung des "alltäglichen Grundpaketes" der Mund- und Zahnpflege - die muss stimmen, denn sie bildet das Fundament sowohl eines natürlich gesunden Mund-Rachen-Raumes und als auch der Zähne.

Kombinieren Sie REPHA-OS auch mit anderen pflegenden/schützenden Therapiebausteinen?

Ja, neben Zähneputzen und Zahnzwischenraumpflege sind Sprays wie REPHA-OS ein empfehlenswerter Bestandteil des "Pflegegesamtpaketes". Man kann auch beides kombinieren, z. B. wenn Sie neue, unbenutzte Zahnzwischenraum-Bürstchen in REPHA-OS "eintauchen" oder sie damit einsprühen, um den mechanischen Reinigungseffekt noch mit pflanzlich-antibakterieller Pflege zu verstärken. Das wäre dann der "Phyto-Pflegebooster".

Welchen Stellenwert haben Zahnverfärbungen und Geschmacksverluste als Nebenwirkungen von Mundspülungen mit Chlorhexidin in Ihrer Praxis?

Das ist ein Thema, ich würde sagen, eines von "mittlerer" Relevanz. Manche Patienten, die es lange benutzen, haben mit beidem Probleme, besonders mit Zahnverfärbungen. Daher empfehle ich die CHX-Anwendung, besonders der hochkonzentrierten Lösungen, nur maximal 10 Tage bis 2 Wochen.

Zum Schluss eine persönliche Frage: Setzen Sie REPHA-OS auch selbst und bei Ihrer Familie ein?

Ja, bei mir und auch meinen Familienmitgliedern, die häufiger an Entzündungen im Mund-Rachen-Raum leiden, hat sich REPHA-OS Mund- und Rachenspray als fester Bestandteil des "oralen Pflegearsenals" etabliert. Wir setzen es gerne ein - einfach, weil es hilft und pflegt.

Original-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell