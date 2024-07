CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH

Reiseapotheke richtig ausstatten: Pflanzliche Präparate mit Senfölen gegen Blasenentzündungen und Erkältungen gehören dazu

Eschborn (ots)

Ruhe und Erholung im Urlaub, Auszeit für Körper und Seele? Die Realität ist: Fast 81 % der Deutschen wurden auf Reisen schon einmal von Krankheiten oder Verletzungen heimgesucht, wie eine Umfrage belegt [1]. Atemwegsinfektionen stehen auf Platz 1 der Urlaubsleiden [1]. Auch eine Blasenentzündung, zum Beispiel aufgrund nasser Badekleidung, Klimaanlagen oder Zugluft, ist in der "schönsten Zeit des Jahres" ein häufiges Ärgernis. Als erste Anlaufstelle bei Verletzungen oder akuten Erkrankungen ist dann eine gut ausgestattete Reiseapotheke oft Retter in der Not. Allerdings nur, wenn sie auch die richtigen Helfer beinhaltet. "Zur Infektabwehr gegen Erkältungskrankheiten oder Blasenentzündungen bieten sich beispielsweise pflanzliche Präparate mit Senfölen an", sagt Dr. med. Christoph-Daniel Hohmann, Arzt für Integrative Medizin, Traunstein. Denn gerade bei diesen Erkrankungen gilt es, keine Zeit zu verlieren, sondern sofort aktiv zu werden, um den Krankheitsverlauf zu mildern. Eine Kombination von Senfölen aus Kapuzinerkresse und Meerrettich (ANGOCIN®Anti-Infekt N) wirkt entzündungshemmend [2-7], antiviral [8-10] sowie antibakteriell [11-15].

Infektionen der Atem- und Harnwege gehören zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt. Dabei scheinen besonders im Sommer auftretende Erkältungskrankheiten - umgangssprachlich auch als "Sommergrippe" bezeichnet - Menschen sogar noch mehr zu belasten als in der feuchtkalten Winterzeit. So zeigt eine aktuelle Beobachtungsstudie aus Spanien [16], dass an heißen Sommertagen mehr Patienten mit Atemwegsinfektionen in den Kliniken sterben als in der kühlen Jahreszeit - und das, obwohl in den Wintermonaten die Zahl der eingelieferten Patienten höher ist.

Bereits vor Reiseantritt an die richtige Zusammenstellung der Reiseapotheke denken

Es kann im Krankheitsfall viel Zeit des wertvollen Urlaubs kosten, um überhaupt eine Apotheke vor Ort zu finden. Hinzu kommt, dass je nach Reiseland Medikamente nicht immer zuverlässig verfügbar sind. Zudem kann es in nicht-deutschsprachigen Ländern aufgrund von Sprachbarrieren zu Verständigungsproblemen kommen. "Daher empfiehlt es sich, für die typischen, häufig gerade im Urlaub auftretenden Beschwerden wie Erkältungskrankheiten oder Blasenentzündungen schon zu Hause bewährte pflanzliche Arzneimittel ins Gepäck zu legen", so Hohmann.

Natürlicher Feind von Bakterien und Viren & entzündungshemmend

"Das Besondere an vielen Pflanzenstoffen ist, dass sie oft sowohl die Verursacher von Erkältungskrankheiten und Blasenentzündungen - Viren und Bakterien - bekämpfen und gleichzeitig die akuten Beschwerden lindern, weil sie zusätzlich entzündungshemmend wirken", ergänzt der auf die Verschmelzung von Naturheilkunde und Schulmedizin spezialisierte Arzt. Ein solches pflanzliches Kombinationsarzneimittel mit Dreifach-Wirkung - entzündungshemmend, antiviral, antibakteriell - ist zum Beispiel ANGOCIN® Anti-Infekt N. Die Wirksamkeit, Sicherheit und gute Verträglichkeit bei Blasenentzündungen und Erkältungskrankheiten wie akute Bronchitis und Nasennebenhöhlenentzündung wurde durch mehrere klinische Studien und Beobachtungsstudien bestätigt [17-22] und ist somit eine optimale Empfehlung für die Reiseapotheke.

Wer zu häufig wiederkehrenden Blasenentzündungen und Erkältungen neigt, sollte möglichst schon frühzeitig, bereits vor dem Urlaub, zu dem Präparat aus Senfölen greifen. Denn weitere Studien belegen, dass bei längerfristiger Einnahme der Kombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich die Erkältungshäufigkeit um fast 50 % gesenkt wird und auch erneute Blasenentzündungen um 44 % seltener auftreten [19,20]. Das pflanzliche Arzneimittel ist ab sechs Jahren zugelassen und eignet sich somit als Urlaubsbegleiter für die ganze Familie, um saisonale Harn- und Atemwegsinfektionen wirksam zu behandeln.

Das Wichtigste immer griffbereit - was noch in die Reiseapotheke gehört

Neben Arzneimitteln gegen Erkältungen, Blasenentzündungen und Magen-Darm-Infekte zählen eine Schere, Pflaster, Fieberthermometer, Desinfektionsmittel, Kühlkompressen und elastische Binden zur Grundausstattung jeder Reiseapotheke. Auch Schmerz-, Fieber- sowie juckreizlindernde und kühlende Präparate, ein elektronischer Wärmestift gegen Insekten- und Quallenstiche, Arnika-Gel bei Verstauchungen und Verletzungen, Augentrost-Tropfen gegen gereizte Augen sowie Hustenbonbons sollten darin enthalten sein. Grundsätzlich sind alle Arzneimittel in der Originalverpackung und mit Beipackzettel zu lagern, um alle wichtigen Informationen griffbereit zu haben. Hilfreiche Tipps gibt es im Internet, zum Beispiel auf der Website der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Ratsuchende können zudem auf www.angocin.de unter "Service" die Broschüre "Natürlich unterwegs - Die pflanzliche Reiseapotheke" herunterladen.

Tipp: Die Reiseapotheke sollte stets griffbereit aufbewahrt werden - also im Innenraum des Wagens oder bei Flugreisen im Handgepäck. Denn ein Stau auf der Autobahn oder ein langer Nonstop-Flug können richtig anstrengend werden, wenn zum Beispiel ein Kind über Halsschmerzen klagt und Eltern keine Lutschbonbons zur Hand haben.

Die Literaturquellen 1 bis 22 können angefordert werden bei etzel@cgc-pr.com.

ANGOCIN® Anti-Infekt N

Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei akuten entzündlichen Erkrankungen der Bronchien, Nebenhöhlen und ableitenden Harnwege. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 02/20.

__________________________________________________________________________

