Ein von Hand gebundener Kochschinken, Mettwürste aus der Aalrauchkammer, acht Wochen lang trocken gereifte Porterhouse-Steaks- wo all dies in bester Qualität zu finden ist, verrät jetzt das Gourmet-Magazin DER FEINSCHMECKER aus dem Hamburger Jahreszeiten Verlag in seiner Dezember-Ausgabe: im beigelegten Booklet "Die 500 besten Metzger Deutschlands".

Die Qualität der Metzger hat die Redaktion buchstäblich auf Herz und Nieren geprüft: In monatelangen Recherchen wurden rund 600 Betriebe genau in Augenschein genommen, anonym besucht, Wurst- und Fleischsorten nach dem Einkauf bewertet. Das Ergebnis sind 500 Top-Metzgereien von Kiel bis zum Bodensee, präsentiert auf 206 Seiten. Mit dabei sind Traditionsbetriebe, die schon hundert oder zweihundert Jahre bestehen und die Rezepte der Familie hüten, wie Knipp im Oldenburger Land (Grützwurst), Schlesische Weißwürste, Sau- und Schwartenmagen oder der Flurgönder, eine Kochwurst, die früher nur zu Fronleichnam und Himmelfahrt gekocht und gegessen wurde.

Wichtiger als je zuvor ist bei den 500 besten Metzgern die Herkunft der Schlachttiere. Ein guter Metzger muss heute genau angeben können, woher er die Tiere bezieht - am besten aus engster Nachbarschaft, um den Stress für Schweine und Rinder auf dem Weg zum Schlachthof so gering wie möglich zu halten. Erfolgreiche Metzger wie Otto Meinert in Hamburg oder Dirk Rösken in Erkelenz (NRW) halten sogar eigene Herden im Umland.

Stefan Fuhr, Publishing Director für die Food & Kulinarik Magazine sagt: "Für die Recherche zu den besten Metzgern Deutschlands sind unsere MitarbeiterInnen über 1000 Kilometer quer durch Deutschland gefahren. Denn die meisten Metzger wurden persönlich besucht und getestet. Denn nur, wenn wir selbst vor Ort waren, können wir eine reelle Beurteilung abgeben. Einen solchen Aufwand betreibt nur DER FEINSCHMECKER."

Viele hundert Tipps haben dazu auch die Leser von DER FEINSCHMECKER gegeben, die sehr engagiert ihre Favoriten ins Rennen schickten - per Postkarte, E-Mail oder auf Facebook.

Die 500 Besten sind in jeder Hinsicht ausgezeichnet: Neben der exzellenten Qualität von Wurst, Schinken und Steaks spielten auch die Einrichtung im Geschäft und die Freundlichkeit und Kompetenz des Personals eine Rolle.

In jedem Bundesland hat DER FEINSCHMECKER einen Landessieger gekürt. Dies sind:

Baden-Württemberg: Hofmetzgerei Friedrich Hack, Pfedelbach

Bayern: Metzgerei Meyer in Nürnberg

Berlin: Jens-Uwe Bünger

Brandenburg: Buttgereit in Potsdam

Bremen: Metzgerei Rudolph

Hamburg: Biofleischerei Fricke

Hessen: Metzgerei Ullrich in Niedernhausen

Mecklenburg-Vorpommern: Gourmet-Manufaktur Gut Kiepelshagen

Niedersachsen: Hauke Hollmann in Scheeßel

Nordrhein-Westfalen: Sabine und Werner Eckart in Köln

Rheinland-Pfalz: Frankenberger in Mainz

Saarland: Metzgerei Schwitzgebel in Homburg

Sachsen: Fleischerei und Hofladen Hahn, Otterwisch

Sachsen-Anhalt: Fleischerei Mauf, Salzatal

Schleswig-Holstein: Fleischerei Lohff, Lübeck/Travemünde

Thüringen: Fleischerei Zänker, Erfurt

