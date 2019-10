Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER

DER FEINSCHMECKER kürt das Hotel des Jahres 2019: Gut Steinbach Hotel & Chalets, Reit im Winkl

Hamburg (ots)

Was die Familie Klaus-Dieter und Susanne von Moltke am Rande von Reit im Winkl auf 51 Hektar eigenem Land seit 2011 entwickelt, ist ein beispielhaftes Projekt für moderne regionale Gastlichkeit und definiert Tradition auf zeitgemäße Art überzeugend neu.

Das "Gut Steinbach Hotel & Chalets" schlägt mit einem außerordentlich engagierten Team gelungen und höchst komfortabel den Bogen zwischen authentisch bayerischem Lebensgefühl, Natur und Nachhaltigkeit. Dafür wird das Relais-&-Châteaux-Resort schrittweise um einen naturnahen, biozertifizierten Gutsbetrieb mit artgerechter Tierhaltung ergänzt, der die eigene Versorgung auf hohem Niveau gewährleistet und den Gästen die Schätze des Chiemgaus mit allen Sinnen nahebringt.

Zwei Entwicklungsabschnitte sind mittlerweile abgeschlossen, der nächste soll bis 2021 umgesetzt sein. Aus dem ursprünglichen renovierungsbedürftigen Stammhaus wurde ein komfortables, zeitgemäßes Refugium im modern-alpinen Look mit 55 Zimmern und Suiten im Haupthaus und in zwei Nebengebäuden, Spa, Restaurant und Weinlounge. Das Glanzstück ist das Chalet-Dorf aus sieben Häusern, jedes mit großzügigen 150 bis 185 Quadratmetern und aus heimischem Altholz gebaut, das Klaus von Moltke in einzelnen Tranchen auftrieb und von Chiemgauer Handwerkern nach alter Bautradition mit einzigartigen Details hochwertig und aufwändig verarbeiten ließ.

Im eigenen Forst lebt Rotwild, der Naturbadeteich (Trinkwasserqualität!) wird aus der eigenen Quelle gespeist, die auch den Ort mit Wasser versorgt; die gefilterte Abluft der Küche klimatisiert die Tagungsräume im Dachgeschoss. und Die Zutaten für die traditionellen Gerichte im Restaurant "Heimat" stammen zu 80 Prozent aus einem Umkreis von 80 Kilometern, Hühner, Gänse, Duroc-Schweine und Ziegen der bedrohten regionalen Rasse Tauernschecke leben auf dem Gelände selbst. Es gibt eine kleine Yak-Zucht, alte Obstsorten werden auf den weiten Flächen rekultiviert.

Auf "Gut Steinbach" wird Tradition nicht konserviert und museal präsentiert, sondern lebendig in die Zukunft getragen.

Die November-Ausgabe von DER FEINSCHMECKER ist ab dem 9. Oktober 2019 im Handel zum Preis von 11,90 EUR oder direkt unter www.shop.jalag.de erhältlich. Mehr Infos auf www.feinschmecker.de.

Pressekontakt:

Deborah Gottlieb



Stellv. Chefredakteurin

Ressortleiterin Reise

Tel. +49 40 2717 2532

www.feinschmecker.de

www.feinschmecker.de/podcast

Original-Content von: Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER, übermittelt durch news aktuell