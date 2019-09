Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER

FEINSCHMECKER Service Day am 26. September 2019: Redakteure arbeiten in Restaurants mit

Hamburg (ots)

Bundesweite Aktion gegen den Fachkräftemangel in der Gastronomie von Deutschlands führendem Genuss-Magazin DER FEINSCHMECKER

Die Lage ist dramatisch: Gute Servicekräfte sind in der Gastro-Branche kaum noch zu finden, der Nachwuchs bleibt vielerorts aus. Restaurants von Sylt bis zum Bodensee klagen über zu wenig Personal, Öffnungszeiten werden eingeschränkt, in manchen Regionen müssen Betriebe sogar schließen. Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnete im Mai 2019 rund 48.000 offene Stellen im Gastgewerbe. Und das ist nur die Spitze des Eisberges, viele Stellen werden gar nicht gemeldet.

Die Gründe für die Misere sind vielfältig: schwierige Arbeitszeiten und -bedingungen, die Entlohnung, weiter zunehmende Tendenz zum Studium, aber auch das schlechte Image, das der Serviceberuf hierzulande hat. Deshalb startet das Magazin DER FEINSCHMECKER bundesweit eine einzigartige Aktion: den FEINSCHMECKER Service Day.

Am 26. September 2019 werden Redakteure des Magazins in neun verschiedenen Restaurants von Hamburg bis München im Service mitarbeiten. Damit wollen wir dieses Berufsfeld würdigen und eine Debatte anstoßen. Der Beruf soll wieder jenen Respekt erfahren, den er verdient. Dafür muss ein Umdenken der Gastronomen stattfinden, Aus- und Weiterbildung müssen verbessert werden, und wir Gäste müssen guten Service noch stärker als das würdigen, was er ist: eine wertvolle Dienstleistung.

Wenn Sie die Initiative von DER FEINSCHMECKER unterstützen und darüber berichten möchten, wenden Sie sich gern an das teilnehmende Restaurant in Ihrer Region oder direkt an die Redaktion.

Fellbach: Oettingers Restaurant Ansprechpartner: Michael Oettinger

Regensburg: Storstad Ansprechpartner: Anton Schmaus

Nördlingen: Meyers Ansprechpartner: Jockl und Evelin Kaiser

Frankfurt: Flavors im Sheraton Airport Hotel Ansprechpartner: Andrea Mühlenbach (Ass. F&B), Catherine Ludwig (Marketing Manager), Antonio Gentili (Restaurant)

Köln: Maximilian Lorenz Ansprechpartnerin Beate Weimann-Lorenz

Dresden: Caroussel Ansprechpartner: Benjamin Biedlingmaier

Berlin: Roca im Waldorf Astoria Ansprechpartnerin: Michalina Siegel

Hamburg: Jacobs Restaurant Ansprechpartner: Thomas Martin

München: Weinhaus Neuner Ansprechpartner: Moritz Haake

Pressekontakt:

Deborah Gottlieb, stellv. Chefredakteurin DER FEINSCHMECKER,

deborah.gottlieb@der-feinschmecker.de, Tel. 040/2717-2532

Original-Content von: Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER, übermittelt durch news aktuell