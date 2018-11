Liebes-Betrüger schleichen sich immer raffinierter in Dating-Portale ein

Dating-Plattform Gleichklang.de beobachtet zunehmende Professionalisierung krimineller Liebes-Betrüger. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/71147 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Gleichklang Limited" Bild-Infos Download

Hannover (ots) - Dating-Plattform Gleichklang.de beobachtet zunehmende Professionalisierung krimineller Liebes-Betrüger

Love-Scammer sind Betrüger, die sich in Datingportale und soziale Netzwerke einschleichen. Sie treten mit partnersuchenden Singles in Kontakt treten, um diese finanziell auszubeuten. Dabei spielen sie Gefühle von Liebe und Romantik vor, um sodann Geldforderungen zu stellen.

Die psychologische Partnervermittlung www.gleichklang.de beobachtet in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme an Professionalität und Raffinesse bei den Tätern. Dadurch versuchten die Täter, Abwehrmaßnahmen der Datingportale zu unterlaufen.

Gleichklang-Psychologen Dr. Guido F. Gebauer berichtet, dass früher Love Scammer bereits an ihren Profilen leicht zu erkennen gewesen sein. Angaben seien oftmals widersprüchlich gewesen. Aufgefallen sei auch eine merkwürdig wirkende Mischung aus Deutsch und Englisch.

Zunehmend stoße man bei Gleichklang aber auf unauffällig wirkende Profile, die nicht sofort als Profile von Love-Scammern erkannt werden. Gebauer vermutet, dass hierzu wohl auch eine Verbesserung automatischer Übersetzung-Systeme, wie Google-Translation, beigetragen habe.

Die meisten Love-Scammer verwendeten gültige Kreditkarten oder Bankdaten anderer Personen, die davon nichts wüssten. Dies führe dazu, dass spätestens mit dem Platzen dieser Zahlungsdaten die entsprechenden Profile automatisch blockiert würden. Allerdings bemerkten Inhaber der Bezahldaten den Missbrauch nicht immer und vor allem nicht immer sofort.

Früher sei es noch relativ oft möglich gewesen, Love-Scammer vor der kostenpflichtigen Teilnahme durch Inkonsistenzen der angegebenen Wohnort-Adresse mit der IP-Adresse zu erkennen und Bezahl-Prozesse sofort zu blockieren. Mittlerweile würden viele Täter aber Proxy-Server verwenden und dadurch diese Blockade umgehen.

Typisches Merkmal der meisten Love-Scammer sei nach wie vor, kurz nach Start der Teilnahme eine große Anzahl an Nachrichten an alle erreichbaren Vorschläge zu senden und in dieser Nachricht auch sofort die eigene E-Mail mitzuteilen.

Gleichklang könne solche Love-Scammer anhand automatischer Software-Programme sicher identifizieren und die entsprechenden Profile blockieren.

Dating-Plattformen und Love-Scammern befänden sich aber letztendlich in einem endlosen Wettbewerb, ähnlich wie der zwischen Einbrechern und Sicherheits-Firmen:

So beobachte Gleichklang seit einigen Monaten einen neuen Tätertyp, der sich komplett unauffällig verhalte und durch Softwareprogramme nicht mehr erkannt werden könne. Dieser Tätertyp schreibe keine oder nur wenige andere Profile an. Die Täter warteten vielmehr wie die Spinne im Netz darauf, dass sie selbst angeschrieben würden. Die eigene E-Mail teilten sie in ihren Antworten nicht sofort mit, sondern erst im Verlauf der Kommunikation, so wie dies die meisten Mitglieder täten.

In den Profilen dieser Täter seien meistens keine Auffälligkeiten erkennbar, sodass auch eine manuelle Prüfung der Profile zu keinem Erfolg führe. Erkannt werden könnten diese Profile erst dann, wenn Mitglieder die Missbrauch-Melde-Funktion nutzten und über eine zwischenzeitlich eingegangene Geldforderung berichteten.

Letztlich können sich nach Angaben von Gebauer nur die potenziellen Opfer selbst schützen, indem sie jeden Kontakt sofort abbrechen, wenn auch nur die geringste Geldforderung gestellt werde.

Die Masche bestehe nämlich ausnahmslos darin, zunächst eine Online-Romanze vorzutäuschen, um sodann eine mit einem Auslandsaufenthalt verbundene finanzielle Notlage vorzugeben, die ein schon angestrebtes Treffen angeblich unmöglich mache. Sei die erste Rate überwiesen, würden weitere Forderungen folgen.

Es sei noch viel mehr Aufklärung notwendig, damit partnersuchende Singles nicht immer wieder auf die Masche der Love-Scammer hereinfallen würden. Gleichklang tue dies in Form von Rundschreiben an die Mitglieder, Blog-Artikeln und auch durch die individuelle Betreuung von Betroffenen, die sich bei der Dating-Plattform meldeten.

In einzelnen Fällen habe er es aber bereits erlebt, berichtet Gebauer, dass die Sehnsucht und die Verblendung der Betroffenen so groß sei, dass sie an der scheinbaren Beziehung zum Love-Scammer trotz Geldforderungen festhalten wollten.

Vor allem wenn die Einsamkeit groß sei, könne Liebe eben auch blind machen, was die Love-Scammer skrupellos ausnutzten.

Pressekontakt:

Dr. Guido F. Gebauer



Pressesprecher für Gleichklang limited

Marienstr. 38

30171 Hannover

Tel.: 0152 28973672

E-Mail: gebauer@gleichklang.de

Original-Content von: Gleichklang Limited, übermittelt durch news aktuell