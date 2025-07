Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement

Aufstiegskongress 2025: Zwei Tage voller Impulse, Austausch und Inspiration für die Fitness- und Gesundheitsbranche

Spitzensport trifft Spitzenfachwissen: Olympiasieger als Keynote Speaker in Mannheim

Am 10. und 11. Oktober 2025 ist es wieder so weit: Der Aufstiegskongress öffnet seine Türen im m:con Congress Center Rosengarten in Mannheim. Fach- und Führungskräfte aus der Fitness- und Gesundheitsbranche erwartet ein praxisorientiertes Kongressprogramm mit hochkarätigen Referierenden, innovativen Themen und zahlreichen Networking-Möglichkeiten.

Zwei Tage - zwei Bühnen - doppelte Inspiration

Mit parallelen Vortragssträngen in zwei Sälen bietet der Aufstiegskongress auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm für alle, die die Zukunft der Prävention, Fitness, Gesundheit und des Sports aktiv mitgestalten wollen. Von wissenschaftlich fundierten Fachvorträgen über praxisnahe Umsetzungstipps bis hin zu Diskussionen mit Branchenexpertinnen und -experten: Der Kongress liefert wertvolle Impulse für die tägliche Arbeit und die strategische Weiterentwicklung im Unternehmen.

Keynote-Highlights: Olympisches Gold auf der Bühne

In diesem Jahr dürfen sich die Teilnehmenden auf zwei ganz besondere Highlights freuen:

Oliver Zeidler , Olympiasieger 2024 im Ruder-Einer, spricht in seinem Vortrag "Empower yourself" über den Umgang mit Rückschlägen, die Kraft zur Neuorientierung und den Weg zum persönlichen Erfolg.

, Olympiasieger 2024 im Ruder-Einer, spricht in seinem Vortrag über den Umgang mit Rückschlägen, die Kraft zur Neuorientierung und den Weg zum persönlichen Erfolg. Aline Rotter-Focken, Deutschlands erste Ringer-Olympiasiegerin und Absolventin der DHfPG, inspiriert mit ihrer Keynote "Wille schlägt Talent" und gibt exklusive Einblicke in mentale Stärke, Anpassungsfähigkeit und den Weg an die Weltspitze.

Mehr als nur ein Kongress: Netzwerken, feiern, erleben

Neben dem fachlichen Input steht auch der persönliche Austausch im Fokus:

Get Together und Kongressparty mit Abendbuffet und DJ am Freitagabend

mit Abendbuffet und DJ am Freitagabend Speakers Corner für den direkten Austausch mit den Referierenden

für den direkten Austausch mit den Referierenden Kongress-Lounge und Partnerausstellung mit aktuellen Trends und Produkten aus der Branche

und Partnerausstellung mit aktuellen Trends und Produkten aus der Branche Teilnehmende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sorgen für ein lebendiges, internationales Netzwerk

Jetzt Early-Bird-Tickets sichern

Early-Bird-Tickets sind noch bis zum 11. August 2025 zum Sonderpreis von nur 49,- Euro für beide Kongresstage inkl. Abendveranstaltung buchbar. Die Teilnahmebescheinigung steht nach dem Kongress zum Download bereit. Tipp: Attraktive Gruppen- und Bahnangebote machen die Anreise besonders komfortabel.

Der Aufstiegskongress 2025 - für alle, die mehr bewegen wollen.

Weitere Informationen und Ticketbuchung unter: www.aufstiegskongress.de

