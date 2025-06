Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement

Historische DACH-Studie veröffentlicht: Fitnessbranche im deutschsprachigen Raum auf Wachstumskurs

Saarbrücken (ots)

Heute erscheint mit der Studie "Eckdaten der Fitnesswirtschaft DACH 2025" erstmals eine länderübergreifende Marktanalyse der Fitnessbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die gemeinsame Veröffentlichung durch den DSSV e. V., den Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich und swiss active markiert einen Meilenstein für die Branche: Erstmals liegen harmonisierte, vergleichbare Kennzahlen für die gesamte DACH-Region vor - wissenschaftlich fundiert durch die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) sowie die SAFS Hochschule für Bewegungs- und Gesundheitsmanagement in der Schweiz.

Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass die Fitness- und Gesundheitsbranche in der DACH-Region weiter auf Wachstumskurs ist. Die Mitgliederzahlen erreichen neue Höchstwerte - mit 11,71 Millionen Menschen in Deutschland, 1,27 Millionen in Österreich und 1,37 Millionen in der Schweiz. Auch wirtschaftlich legt die Branche zu: Die Umsätze steigen in Deutschland auf 5,82 Milliarden Euro, in Österreich auf 654,8 Millionen Euro und in der Schweiz auf 1,30 Milliarden Schweizer Franken.

Die Schweiz überzeugt mit der höchsten Penetrationsrate innerhalb der Gesamtbevölkerung, Deutschland führt bei der für die Branche relevanten Zielgruppe der 15- bis 65-Jährigen. Österreich wächst besonders stark bei jungen Zielgruppen. Trotz dieser länderspezifischen Unterschiede zeigt sich ein einheitlicher Trend: Fitness wird in der DACH-Region zunehmend als Teil der Gesundheitsversorgung verstanden - mit einer klaren Ausrichtung auf Prävention, Qualität und Fachpersonal.

"Die DACH-Studie ist ein bedeutender Schritt für die strategische Positionierung der Branche. Sie schafft Transparenz, Vergleichbarkeit und zeigt, dass Fitness in allen drei Ländern längst mehr ist als Freizeit - nämlich systemrelevant", erklärt Prof. Dr. Thomas Wessinghage, 1. Vorsitzender des DSSV.

Der vollständige Studienbericht steht ab sofort unter www.dhfpg.de/eckdaten-dach zum Download bereit. Er richtet sich an Branchenakteure, politische Entscheider sowie Vertreter aus Wirtschaft und Gesundheitswesen, die fundierte Daten zur Weiterentwicklung benötigen.

Original-Content von: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, übermittelt durch news aktuell