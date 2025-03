Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement

Der Countdown läuft: In zwei Wochen startet der FIBO Congress 2025!

In genau zwei Wochen ist es soweit: Der FIBO Congress 2025 öffnet seine Tore und verspricht drei Tage voller Fachwissen, Innovationen und Netzwerkmöglichkeiten für die gesamte Fitness- und Gesundheitsbranche. Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) und die BSA-Akademie haben als Kongressorganisatoren unter Federführung der FIBO wieder ein hochkarätiges Programm auf die Beine gestellt!

Der FIBO Congress, der vom 10. - 12. April 2025 parallel zur weltgrößten Fitnessmesse in Köln stattfindet, bietet ein umfangreiches Programm zu aktuellen Themen wie Training, Ernährung, Betriebliches Gesundheitsmanagement und Digitalisierung in der Fitnessbranche.

Über 80 Vorträge in 5 parallel laufenden Themensträngen

Die DHfPG/BSA-Akademie präsentiert auch in diesem Jahr ein hochkarätiges Expertenpanel. Top-Referierende geben in praxisnahen Vorträgen wertvolle Einblicke in aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und bewährte Strategien für die Praxis. Themen wie " Achtsamkeit und bewusste Ernährung", " Bewegungssnacks im Alltag" und " Coaching für die Trainingspraxis" stehen auf dem Programm.

Netzwerken und Weiterbildung auf höchstem Niveau

Neben den Vorträgen bietet der FIBO Congress eine hervorragende Gelegenheit, sich mit Fachkräften, Entscheidern und anderen Branchenexperten auszutauschen. Die DHfPG steht als Ansprechpartner für Interessierte bereit, um über ihre Studienprogramme und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Keynote: Malaika Mihambo eröffnet den FIBO Congress 2025

Olympiasiegerin Malaika Mihambo wird den Kongress mit einem Keynote-Interview eröffnen. In einem exklusiven Gespräch mit dem ehemaligen Triathleten Daniel Unger wird sie Einblicke in ihre beeindruckende Karriere, ihre Herausforderungen und ihr Engagement für soziale Projekte geben.

Jetzt Ticket sichern!

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket und profitieren Sie von den neuesten Entwicklungen der Branche. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter: www.fibo-congress.com.

Wir freuen uns auf drei inspirierende Tage voller Wissen und Austausch auf dem FIBO Congress 2025!

