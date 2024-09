Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement

SAFS Hochschule startet Studienbetrieb

Studieren und gleichzeitig arbeiten in der Schweizer Fitness-, Bewegungs- und Gesundheitsbranche

Die Swiss Academy of Fitness & Sports (SAFS) freut sich, die Gründung der privaten SAFS Hochschule für Bewegungs- und Gesundheitsmanagement bekanntzugeben. Dieser Schritt markiert eine neue Ära in der Etablierung eines hochwertigen Bildungsangebots in der Schweizer Fitness-, Bewegungs- und Gesundheitsbranche. Zum Studienangebot gehören die beiden dualen Bachelor-Studiengänge Fitnessökonomie und Fitnesstraining, die ein Fernstudium mit einer betrieblichen Tätigkeit kombinieren. Somit sammeln die Studierenden während ihres dreijährigen Studiums wichtige praktische Erfahrung und erhalten eine Vergütung von ihrem Ausbildungsbetrieb. Die Kosten für das duale Studium trägt i.d.R. ebenfalls der Ausbildungsbetrieb.

"Die Gründung der SAFS Hochschule ist ein bedeutender Schritt, um auf die steigende Nachfrage nach hochqualifizierten Fachkräften in der Fitness-, Bewegungs- und Gesundheitsbranche zu reagieren und praxisorientierte sowie akademisch fundierte Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten", erklärt Heinz Thürig, langjähriger Geschäftsführer der SAFS AG.

Die Studiengänge werden dual angeboten, d. h. sie verbinden ein Fernstudium und die Tätigkeit in einem Ausbildungsbetrieb, z. B. in einem Fitnesscenter, einem Rehazentrum, einem Wellnesshotel oder einer Krankenkasse, miteinander. An den kompakten Lehrveranstaltungen, die alle vier bis sechs Wochen stattfinden, nehmen die Studierenden grundsätzlich vor Ort am Studienzentrum in Zürich teil. Zu den Vor-Ort-Präsenzphasen ausgewählter Lehrveranstaltungen können sich die Studierenden auch ortsunabhängig live dazuschalten. Die Kosten für das duale Studium an der privaten Hochschule übernimmt im Regelfall der Ausbildungsbetrieb.

Angeboten werden zunächst zwei duale Bachelor-Studiengänge: Der Studiengang Bachelor of Arts Fitnessökonomie kombiniert wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen mit spezifischen Kompetenzen im Fitnesssektor. Er bereitet die Studierenden darauf vor, Management- und Führungspositionen in Fitnessunternehmen zu übernehmen und betriebswirtschaftliche Herausforderungen im Gesundheits- und Fitnessmarkt erfolgreich zu meistern. Der Bachelor-of-Arts-Studiengang Fitnesstraining richtet sich an angehende Fitnessspezialisten, die sich fundierte Kompetenzen vor allem in Trainings- und Gesundheitswissenschaften aneignen möchten. Absolventen sind bestens qualifiziert, in Fitnesscentern, Vereinen und Verbänden oder als selbstständige Personal Trainer tätig zu werden.

Die SAFS Hochschule befindet sich derzeit im Akkreditierungsprozess durch den Schweizerischen Akkreditierungsrat. Dieser Prozess soll die hohe Qualität und die akademische Exzellenz der neuen Hochschule bestätigen.

Interessierte können sich ab sofort über die Website der SAFS Hochschule über die angebotenen Studienprogramme informieren und sich für das kommende Wintersemester 2024 anmelden. Bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsbetrieb unterstützt die SAFS Hochschule: www.safs-hochschule.ch.

Über die SAFS

Die Swiss Academy of Fitness & Sports (SAFS) ist seit ihrer Gründung im Jahr 1986 ein führender Anbieter von Aus- und Weiterbildungen in der Fitness-, Bewegungs- und Gesundheitsbranche in der Schweiz. Mit der Gründung der SAFS Hochschule für Bewegungs- und Gesundheitsmanagement erweitert die Institution ihr Bildungsangebot um akademische Abschlüsse.

