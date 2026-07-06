Bundesinnung der Hörakustiker KdöR

Lübeck: Größte Freisprechung im Gesundheitshandwerk

Hörakustiker-Branche gewinnt 531 hochqualifizierte Fachkräfte

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Mainz (ots)

Mit dem Gesellenbrief haben am 4. Juli 531 Auszubildende des Hörakustiker-Handwerks aus ganz Deutschland nach erfolgreicher Prüfung ihre duale Ausbildung abgeschlossen. Eine Gesellenfreisprechung ist Handwerkstradition und findet für die Branche bundesweit zentral in Lübeck statt.

Neben den jungen Nachwuchskräften, Familie und Freunden nahmen zahlreiche Ehrengäste aus Wirtschaft und Politik vor Ort an der feierlichen Veranstaltung in der Musik- und Kongresshalle Lübeck (MuK) teil. Insgesamt waren über 1.200 Menschen live dabei.

Nach den Grußworten von Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), und Jan Lindenau, Bürgermeister der Hansestadt Lübeck, hielt Anette Röttger, MdL der CDU-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein und Sprecherin für Kultur, Politische Bildung, Religion, Verbraucherschutz und Ernährung die Ehrenlaudatio. Sie gab den Absolventen diesen Rat mit auf den Weg: "Im Zentrum unseres Körpers befindet sich unser Herz. Es schlägt für unser Leben. Möge diese Haltung an Ihre Freisprechung erinnern."

Im Anschluss erfolgte die Freisprechung nach Handwerkstradition durch Eberhard Schmidt. Dem Nachwuchs sagte er: "Sie schenken Menschen zukünftig nicht nur besseres Hören, sondern ein Stück Lebensqualität und Zugehörigkeit. Hüten Sie Ihre technische Exzellenz wie einen Schatz. Vergessen Sie dabei jedoch nicht, erst in der Verbindung von Innovation und einfühlsamer, geduldiger Beratung wird aus moderner Technik echte Menschlichkeit. Gehen Sie mit offenem Ohr, wachem Verstand und warmem Herzen in diesen Beruf."

Jens Rießen, Studiendirektor und Leiter der bundesoffenen Landesberufsschule für Hörakustik sagte: "Wenn Sie es wollen, kann der Erhalt des Gesellenbriefes für Sie zu einem echten Gamechanger werden. Er ist nicht nur ein Meilenstein in Ihrem Berufsleben, sondern gibt auch Ihrem Selbstbewusstsein einen riesigen Boost und stärkt Ihre Rolle in unserer Gesellschaft."

Der große Dank aller galt den Ausbildungsbetrieben, Lehrkräften an der Berufsschule, Dozierenden an der Akademie sowie Prüferinnen und Prüfern, die mit ihrem besonderen Engagement zur Qualifizierung der frisch in den Gesellenstand erhobenen Hörakustikerinnen und Hörakustikern beigetragen haben.

Luise Flessa, Vorsitzende des Gesellenprüfungsausschusses, verkündete die Ergebnisse der Gesellenprüfung und ehrte die Prüfungsbesten - begleitet von Kool and the Gang und Kings of Lion interpretiert durch die Live-Band "Veryable".

Der Campus Hörakustik in Lübeck bietet mit seiner modernen Ausstattung sowie bestens qualifizierten Lehrkräften und Dozierenden für die Auszubildenden im Hörakustiker-Handwerk exzellente Rahmenbedingungen zur Berufsvorbereitung und für die Hörakustiker ein umfangreiches Weiterbildungs-Kursprogramm. Das umfasst die Fortbildung zum Meister oder die Spezialisierung auf bestimmte Fachgebiete der Hörakustik wie beispielsweise die Hörsystemversorgung schwerhöriger Kinder (Pädakustik).

Rund 2.400 Auszubildende erlernen derzeit das Hörakustiker-Handwerk. In rund 7.500 Hörakustiker-Betrieben versorgen etwa 20.000 Hörakustiker bereits ca. 3,7 Millionen schwerhörige Menschen in Deutschland mit Hörsystemen.

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