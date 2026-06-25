Bundesinnung der Hörakustiker KdöR

Stadt, Strand, Fluss: auf Reisen mit Hörsystem

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Mainz (ots)

Ob Strand oder Stadt - wenn es in den Urlaub geht, brauchen Hörgeräteträger vor allem eines: zuverlässige Technik. Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha) gibt Tipps, wie man Hörgeräte sicher durch warme Temperaturen und wechselnde Umgebungen bringt.

"Ungewohnte Umgebungsgeräusche, fremde Sprachen, warme Temperaturen und sportliche Aktivitäten können auf Reisen eine Herausforderung für die Ohren sein. Wer seinen Urlaub unbeschwert genießen möchte, sollte sein Hörsystem vor Urlaubsantritt beim Hörakustiker überprüfen lassen. Dieser unterstützt auch bei der zur Reise passenden Geräteeinstellung für ein optimales Hörerlebnis vor Ort", empfiehlt Hörakustiker-Meister Eberhard Schmidt:

Passende Profileinstellung für unbeschwertes Hören: Am besten schon vor Reiseantritt das Klangprofil in der Hörgeräte-App an die Reisebedingungen anpassen, so dass beispielsweise Windgeräusche oder Verkehrslärm herausgefiltert werden. Das erspart Zurechtregeln des Hörsystems im Urlaub.

Ruhe beim Nachtflug: In stiller Umgebung, wie bei einem Nachtflug, können Hörsysteme Umgebungsgeräusche als "zu leise" interpretieren und sie zu sehr verstärken. Das kann unangenehm sein. Ein spezielles "Nachtmodus"-Programm mit reduzierter Verstärkung kann hingegen für angenehme Ruhe sorgen.

Weniger Jetlag: Hörsysteme können über Apps beruhigende Klänge oder Noise-Masking abspielen und eine gleichmäßigere Geräuschkulisse schaffen - kurze laute Geräusche, wie das Klappern des Servierwagens im Flugzeug, fallen nicht mehr so stark auf und werden weniger störend wahrgenommen.

Hörsystem als persönlicher Urlaubsbegleiter

Mit passender Einstellung kann das Hörsystem zum persönlichen Tour-Guide im Urlaub werden:

Hörsysteme als Übersetzungshilfe: Über Smartphone-Apps kann die gesprochene Sprache direkt ins Ohr übersetzt werden. Das ist bringt enorme Erleichterung, beispielsweise beim Bestellen im Restaurant oder beim Check-in im Hotel.

Hörgenuss bei Führungen oder Gruppenausflügen: Um den Guide optimal verstehen zu können, kann man ihn per Bluetooth oder einem Remote-Mic direkt mit dem Hörsystem koppeln. So schafft man sich ein Audioerlebnis ohne lästige Störgeräusche.

Pflege des Hörsystems im Urlaub

"Vor Reiseantritt sollte man seine Ausstattung checken und - je nach Gerät - auf ausreichend Batterien für das Hörsystem oder ein passendes Ladekabel achten. Auch Reinigungsmittel sollte man einpacken, denn nicht immer ist ein Fachgeschäft im Ausland zu finden", so der Hörakustiker-Meister.

Sonnencreme & sensible Technik: Sonnencreme kann die Mikrofonöffnungen des Hörsystems verstopfen. Deshalb am besten eincremen, 15 Minuten warten und erst danach die Hörsysteme einsetzen. So zieht die Creme ein und gelangt nicht in die Technik. Und sollte doch einmal etwas ins Hörsystem geraten sein, reinigt man es am besten mit einem fusselfreien Tuch und passendem Reinigungsmittel.

Schattenplatz statt praller Sonne: Zuviel Hitze tut der hochwertigen Technik im Hörsystem nicht gut. Deshalb dies nach der Reinigung nicht in die pralle Sonne legen. Stattdessen im Schatten in einer Aufbewahrungsbox verwahren und Überhitzung vermeiden.

Mehr Informationen rund ums Hören:

https://www.instagram.com/biha.kdoer/

Hörakustiker-Fachbetriebe vor Ort:

https://www.hoerakustiker-suche.de/

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