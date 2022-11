dbb beamtenbund und tarifunion

dbb Gewerkschaftstag

Neue dbb Bundesleitung gewählt

Berlin (ots)

Die neue Spitze des dbb ist komplett: Nach der Bestätigung von dbb Chef Ulrich Silberbach im Amt hat der dbb Gewerkschaftstag die weiteren Mitglieder der dbb Bundesleitung gewählt.

Friedhelm Schäfer, der bisherige Zweite Vorsitzende des dbb und Fachvorstand Beamtenpolitik, bekleidet sein Amt ebenso wie Volker Geyer, bisheriger stellvertretender dbb Bundesvorsitzender und Fachvorstand Tarifpolitik, für weitere fünf Jahre.

Komplettiert wird die neue Bundesleitung des dbb durch die weiteren stellvertretenden dbb Bundesvorsitzenden, die die Delegierten des dbb Gewerkschaftstages am 28. November 2022 in Berlin wählten:

Simone Fleischmann (Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband - BLLV)

Andreas Hemsing (komba gewerkschaft)

Milanie Kreutz (Deutsche Steuergewerkschaft - DSTG)

Heiko Teggatz (DPolG Bundespolizeigewerkschaft - DPolG)

Maik Wagner (Gewerkschaft der Sozialversicherung - GdS)

Claus Weselsky (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer - GDL)

Qua Amt gehören der dbb Bundesleitung zudem als beratende Mitglieder ohne Stimmrecht die Vorsitzenden der dbb jugend (Matthäus Fandrejewski) und der dbb bundesseniorenvertretung (Horst Günther Klitzing) an.

Hintergrund

Der dbb Gewerkschaftstag mit insgesamt rund 900 Delegierten ist das höchste Beschlussgremium des gewerkschaftlichen Dachverbands dbb beamtenbund und tarifunion, in dem mehr als 1,3 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und der privatisierten Bereiche - Beamtinnen, Beamte und Arbeitnehmende - in 41 Fachgewerkschaften und 16 Landesbünden organisiert sind. Der Gewerkschaftstag tritt alle fünf Jahre zusammen, wählt die neue dbb Bundesleitung und beschließt die künftigen Leitlinien für die politische Arbeit. In diesem Jahr tagt das Gremium vom 27. - 30. November 2022 in Berlin.

