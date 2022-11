ZDF

Wie die WM nach Katar kam: "ZDFzeit"-Doku mit Jochen Breyer

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Zwölf Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM in Katar begibt sich ZDF-WM-Moderator Jochen Breyer in der "ZDFzeit"-Dokumentation "Geheimsache Katar" auf Spurensuche im WM-Ausrichterland: Wie hat es der Wüstenstaat geschafft, die Weltmeisterschaft ins Land zu holen – und das auch zunächst noch für den sehr heißen Sommer? Wie dieser Coup gelingen konnte, das beleuchtet der Film von Julia Friedrichs und Jochen Breyer am Dienstag, 8. November 2022, 20.15 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek.

Für diese Doku ist Jochen Breyer zweimal nach Katar gereist. Das erste Mal im Juni – genau in der Woche, in der dort die Weltmeisterschaft eigentlich hätte starten sollen. Bei knapp 50 Grad wurde ihm deutlich, wie verrückt es war, die WM für diesen Zeitraum in die Wüste zu vergeben. Mehr als die Hälfte des Jahres ist es in Katar zu heiß, um im Freien Sport zu treiben.

Der Film zeichnet nach, wie sich auch damals nach der Vergabe zwar zunächst Widerstand gegen eine Austragung im Sommer in der Wüste regte. Aber dann konnte Katar den drohenden Verlust der WM durch eine Verlegung in den Winter abwenden – auch weil die Bosse der europäischen Fußball-Ligen zustimmten. Jochen Breyer und Julia Friedrichs rekonstruieren diese entscheidende Phase anhand von vielen Puzzleteilen, die sich zu einem Gesamtbild fügen. Exklusive Reisen, großzügige Geschenke und Geldregen für Fußballrechteinhaber – all das nährt den Verdacht: Hat sich Katar gleich zwei Mal die WM erkaufen müssen?

Die Recherchen führen Jochen Breyer nicht nur in die pompösen WM-Stadien. Als einer von wenigen Journalisten gelingt es ihm, Einblicke in das Leben einer reichen katarischen Familie zu erhalten. Die extreme Spaltung des Landes in Arm und Reich, die Abgründe einer Zweiklassengesellschaft, etwa beim Umgang mit Hausangestellten – die erlebt er hier hautnah. Die Ausbeutung hinter den Mauern der edlen Villen läuft viel stärker im Verborgenen als etwa bei den Bauarbeitern, die für die WM-Stadien im Einsatz waren.

Recherchen rund um das WM-Ausrichterland bietet auch die Dokumentation "Die Skandal-WM – Wie Katar den Fußball kauft", die am Mittwoch, 9. November 2022, 0.45 Uhr im ZDF, und am Donnerstag, 17. November 2022, 20.15 Uhr, in ZDFinfo zu sehen ist. Bereits in der ZDFmediathek verfügbar ist die Dokumentation "Geheimes Katar – Geschäftssinn, Gas und Größenwahn", die am Dienstag, 15. November 2022, 22.25 Uhr in 3sat, am Mittwoch, 16. November 2022, 0.45 Uhr im ZDF, und am Donnerstag, 17. November 2022, 19.30 Uhr in ZDFinfo zu sehen ist.

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse -Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeit

"ZDFzeit: Geheimsache Katar" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfzeit/zdfzeit-geheimsache-katar-100.html

"Geheimes Katar - Geschäftssinn, Gas und Größenwahn" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/geheimes-katar-geschaeftssinn-gas-und-groessenwahn-100.html

FIFA WM 2022 in der ZDFmediathek: https://zdf.de/sport/fussball-wm#videoId=fifa-weltmeisterschaften-countdown-katar-100

"ZDFheute" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell