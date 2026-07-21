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Wir machen wieder richtig RABATZ! Das große Radio TEDDY-Familienfestival am 30. August 2026 im FEZ-Berlin

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Potsdam (ots)

Live-Musik - Mitmachaktionen - das Radio TEDDY-Team - Stars der Kindermusikszene - Eintritt frei - "Ich darf das!": Jetzt startet die bundesweite Mitmachaktion gemeinsam mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und der Band Honigkuchenpferde - große Uraufführung des längsten Kinderrechte-Songs aller Zeiten bei RABATZ

Von 10:00 bis 17:00 Uhr verwandelt sich das FEZ-Berlin am 30. August erneut in eine riesige Erlebniswelt für Kinder und Familien. RABATZ zählt längst zu den beliebtesten Familienfestivals der Hauptstadtregion und zieht Jahr für Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher auch aus dem gesamten Bundesgebiet an, die gemeinsam einen unvergesslichen Familientag erleben möchten.

Das Festivalprogramm auf einen Blick:

Großes Bühnenprogramm u.a. mit dem Musical-Cast von "Bibi & Tina" , ICH & Herr Meyer , Mirkos Liederbande , Simon sagt , Frank und seine Freunde , Anton sowie der Band Honigkuchenpferde

, , , , , sowie der Band Das gesamte Radio TEDDY-Team - mitten im Geschehen, mit Moderationen, Überraschungen und Sendungen direkt vom Gelände

- mitten im Geschehen, mit Moderationen, Überraschungen und Sendungen direkt vom Gelände Entdecken, ausprobieren und austoben: Kreativstationen, Spiel- und Erlebnisflächen, Bewegungsangebote, Hüpfburgen und viele weitere Mitmachaktionen

Kreativstationen, Spiel- und Erlebnisflächen, Bewegungsangebote, Hüpfburgen und viele weitere Mitmachaktionen Ein Blick hinter die Kulissen: Kinder können gemeinsam mit dem Radio TEDDY-Team ans Mikrofon und erleben, wie eine Sendung entsteht

Kinder können gemeinsam mit dem Radio TEDDY-Team ans Mikrofon und erleben, wie eine Sendung entsteht Eintritt frei!

Bereits jetzt fällt der Startschuss für ein außergewöhnliches Mitmachprojekt: Gemeinsam mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und den Musikerinnen und Musikern der Band Honigkuchenpferde lädt Radio TEDDY Kinder und ihre Familien aus ganz Deutschland ein, unter dem Song-Titel "Ich darf das!" über die Webseite www.radioteddy.de ihre Ideen, Gedanken und Textvorschläge rund um das Thema Kinderrechte einzureichen. Einsendeschluss ist der 27. August.

Dafür muss niemand fertige Liedtexte schreiben - jede Idee kann zu einem Teil des Songs werden. Für alle, die selbst eine Strophe schreiben möchten, gibt es auf radioteddy.de Tutorials für die ganze Familie. Die Honigkuchenpferde greifen gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbeirat des Deutschen Kinderhilfswerkes die eingesandten Vorschläge auf und komponieren Schritt für Schritt den längsten Kinderrechte-Song der Welt. So entsteht ein musikalisches Gemeinschaftsprojekt, das die Rechte der Kinder kreativ erlebbar macht und ihnen eine starke Stimme gibt.

"Kinder haben Rechte - das sollten alle Kinder und Erwachsenen wissen! Darauf macht unser Kinderrechtesong 'Ich darf das' aufmerksam. Wir wollen zeigen, dass die Ideen von Kindern und ihre Meinungen stärker gehört werden müssen. Bereits mehr als 50 Strophen haben Kinder aus ganz Deutschland geschrieben. Nun wollen wir gemeinsam mit Radio TEDDY und den Honigkuchenpferden den Weltrekord aufstellen für den längsten Kinderrechtesong der Welt! Wir freuen uns auf viele neue Strophen mit tollen Ideen und Gedanken von Kindern und ihren Familien!"

Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes

"Mit 'Ich darf das!' hat für uns Honigkuchenpferde als Band alles angefangen. Es war unser Gründungs-Lied. Mitzuerleben, wie Kinder Musik als Ausdrucksform für sich entdecken, begeistert uns immer wieder aufs Neue. Wir freuen uns schon auf all die neuen Einsendungen."

Elias Honig, Sänger der Band Honigkuchenpferde

"RABATZ steht seit vielen Jahren für gemeinsames Erleben, Mitmachen und jede Menge Spaß. Dass Kinder das Festival in diesem Jahr mit ihren eigenen Ideen bereichern und daraus gemeinsam mit der Band Honigkuchenpferde der längste Kinderrechte-Song aller Zeiten entsteht, macht RABATZ zu einem ganz besonderen Erlebnis. Wir freuen uns auf viele kreative Beiträge und einen unvergesslichen Familientag im FEZ-Berlin."

Roland Lehmann, Programmchef Radio TEDDY

Höhepunkt des Mitmachprojekts ist die Uraufführung einer ersten Fassungdes längsten Kinderrechte-Songs der Welt bei RABATZ am 30. August 2026. Gemeinsam mit tausenden Kindern und ihren Familien feiern Radio TEDDY, das Deutsche Kinderhilfswerk und die Honigkuchenpferde die Premiere auf der großen Wasserbühne im FEZ-Berlin. Anschließend wird der Gemeinschaftssong "Ich darf das!" komplett fertiggestellt und pünktlich zum Weltkindertag am 20. September 2026 veröffentlicht.

RABATZ - Das Radio TEDDY-Familienfestival

Sonntag, 30. August 2026

10:00 bis 17:00 Uhr

FEZ-Berlin, Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin

Eintritt frei

Weitere Informationen zum Festival sowie zur Mitmachaktion "Ich darf das!" unter www.radioteddy.de.

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