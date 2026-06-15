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Cristina goes Hollywood: Radio TEDDY-Moderatorin spricht Rolle in Disney-Pixars "Toy Story 5"

Aus einer Morgenshow-Idee wird ein Disney-Abenteuer auf der großen Kinoleinwand

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Potsdam (ots)

Für die aus der Radio TEDDY-Morgenshow deutschlandweit bekannte Moderatorin Cristina wird ein Kindheitstraum wahr: Sie übernimmt eine Synchronrolle im neuen Disney-Pixar Film "Toy Story 5", der am 23. Juli 2026 in den deutschen Kinos startet.

Gemeinsam mit Michael Bully Herbig und Rick Kavanian, die erneut Kult-Cowboy Woody und Panik-Dino Rex ihre Stimmen leihen, gehört Cristina zum deutschen Sprecherensemble. Sie leiht einer Kuschelpuppe ihre Stimme und wird damit Teil einer der erfolgreichsten Animationsfilmreihen weltweit.

"Als der Anruf kam, habe ich sofort zugesagt", erinnert sich Cristina. "Wahrscheinlich habe ich nur bei meinem Heiratsantrag schneller ,Ja' gesagt. Erst danach wurde mir bewusst, was das eigentlich bedeutet. Plötzlich selbst Teil eines Disney Films zu sein, fühlt sich bis heute noch ein wenig unwirklich an."

Die Aufnahmen fanden in einem Berliner Synchronstudio statt. Dort lernte die Moderatorin die professionelle Arbeit hinter den Kulissen eines internationalen Kinofilms kennen. "Erst im Studio habe ich verstanden, wie viel Können, Präzision und Leidenschaft hinter Synchronarbeit steckt. Man muss Emotionen transportieren, auf den Punkt sprechen und einer Figur Leben einhauchen. Es ist ein hochprofessionelles Handwerk."

Jetzt steht Cristina ein weiterer, besonderer Moment bevor: Gemeinsam mit einem Kinderreporter wird sie Michael Bully Herbig persönlich treffen und interviewen. Für die Radio TEDDY-Moderatorin ist das weit mehr als nur ein Interviewtermin. "Ich bin jetzt schon riesig aufgeregt", sagt sie. "Mit Bully bin ich groß geworden. Dass ich ihn nun persönlich treffen darf und wir plötzlich beide Teil desselben Disney Films sind, fühlt sich schon ein bisschen so an, als würde ich auf einmal in seiner Liga mitspielen. Das ist einfach grandios."

Im Familienkreis dreht sich inzwischen einiges um den Kinostart. Eine Frage beschäftigt Cristina dabei besonders: "Ob mich meine Töchter im Kino wohl an der Stimme erkennen werden?", sagt sie und lacht.

Dass Cristina überhaupt im Disney Universum gelandet ist, geht übrigens auf eine Challenge in der Radio TEDDY-Morgenshow zurück. Moderatorenkollege Tim stellte ihr die Aufgabe: "Bekomme eine Rolle in einem Film." Aus der spontanen Idee wurde wenig später Realität.

Auch Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann freut sich über den außergewöhnlichen Ausflug seiner Moderatorin auf die große Leinwand: "Cristina begeistert jeden Morgen gemeinsam mit Tim Hunderttausende Familien. Ihre Stimme gehört für viele Kinder und Eltern zum Start in den Tag. Umso mehr freuen wir uns, dass sie nun auch auf der großen Kinoleinwand zu hören sein wird. Ihre Geschichte zeigt, dass manchmal selbst die kühnsten Träume wahr werden können."

Ab dem 15. Juni 2026 begleitet Radio TEDDY diese außergewöhnliche Geschichte eine Woche lang mit der Die Radio TEDDY-Film-Challenge - Cristina Goes Hollywood. Darin erzählt sie von ihrem Weg ins Synchronstudio, ihren Erlebnissen hinter den Kulissen und der Erfüllung eines ganz persönlichen Kindheitstraums.

Kinostart Deutschland: 23. Juli 2026

Zum Film: Die Kult-Spielzeuge sind zurück auf der großen Leinwand und dieses Mal stehen Buzz Lightyear, Woody, Jessie und der Rest der Bande vor einer ganz neuen Herausforderung als sie Lilypad (Greta Lee) begegnen, einem funkelnagelneuen Tablet, das sehr eigenwillige Vorstellungen davon hat, was für ihr Kind Bonnie am besten ist. Wird das Spielen jemals wieder so sein wie zuvor? Es steht viel auf dem Spiel...

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