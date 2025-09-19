Radio TEDDY

Radio TEDDY startet die "Kids.Doc-Sprechstunde" mit Dr. Vitor Gatinho - jeden Montag on air

Nach dem Wochenende sind die Wartezimmer der Kinderarztpraxen voll, Eltern verunsichert und die Fragen stapeln sich: "Ist das noch Fieber oder schon gefährlich? Hilft Hühnersuppe wirklich? Und wann muss mein Kind zum Arzt?" Genau hier setzt Radio TEDDY an: Ab dem 22.09.2025 startet die neue Kids.Doc-Sprechstunde mit Dr. Vitor Gatinho - bekannt als Kids-Doc bei Instagram & TikTok mit fast einer Million Followern, Beststeller-Autor und zweifacher Gewinner des "Deutschen Podcast Preises".

Ob Husten, Halsschmerzen oder Hausmittel, der Der Kids.Doc hat wertvolle Gesundheitstipps für Eltern. Direkt, ehrlich und immer mit einem Augenzwinkern räumt er mit Mythen auf. Motto: "Kinder krank? Bei Radio TEDDY hört ihr, was wirklich hilft."

Die Kids.Doc-Sprechstunde ist jeden Montag um 10:15 Uhr bei Radio TEDDY mit Moderatorin Sandra zu hören.

Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann: "Mit der neuen Rubrik schafft Radio TEDDY einen besonderen Service für Familien - fundiertes Wissen aus erster Hand, erklärt in Alltagssprache und mit viel Humor. Wir freuen uns, dass der Kids.Doc ab sofort auch bei Radio TEDDY praktiziert und somit deutschlandweit sein Gesundheitswissen mit uns Eltern teilt."

