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WDR produziert zwei Mediathek-Formate mit Motsi Mabuse

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Köln (ots)

Motsi Mabuse ist in gleich zwei Formaten für die ARD Mediathek zu sehen: Im Herbst starten die Personality-Doku „Motsi & Oti – Meet the Mabuses“ und das Empowerment-Format „Vibes – Find Your Fire“ mit Motsi Mabuse als inspirierende Persönlichkeit. Auf Rhodos wurden dazu gerade erfolgreich die Dreharbeiten abgeschlossen. Die Zusammenarbeit des WDR mit der beliebten Entertainerin garantiert vor allem: viel positive Energie, große Emotionen und female Power.

Die ganze Familie: Die Personality-Doku „Motsi & Oti – Meet the Mabuses“

Die sechsteilige Personality-Doku „Motsi & Oti – Meet the Mabuses“ führt die Zuschauerinnen und Zuschauer ganz nahe heran an die international bekannten und erfolgreichen Schwestern. Und ist die Welt der Mabuses auch oft bunt und laut - abseits des Rampenlichts gewähren Motsi und ihre jüngste Schwester Otlile erstmals private Einblicke in ihr echtes Leben. In London, wo Oti mit ihrem Mann Marius und der gemeinsamen Tochter lebt und im hessischen Taunus, wo Motsi, ihr Mann Evgenij und ihre Tochter ein Zuhause gefunden haben.

Die Doku zeigt, wie die beiden Schwestern persönliche und berufliche Herausforderungen mit Mut, Lebensfreude und positivem Denken angehen. Auf der Suche nach Identität und Heimat begeben sie sich auf eine Reise zu ihren Wurzeln, nach Südafrika zur dritten Schwester Phemelo und ihren Eltern Peter und Dudu.

Empowerment-Experiment mit Empathie: „Vibes – Find Your Fire“

Emotionale Verbundenheit und Mut stehen auch im Mittelpunkt des Empowerment-Formats „Vibes – Find Your Fire“. Eigenschaften, die Motsi Mabuse ausstrahlt und lebt.

Ein Haus am Meer, zwölf Tage Zeit – neun Frauen, die sich in einer entscheidenden Umbruchphase befinden, gehen auf die Reise ihres Lebens. „Vibes“ ist ein Experiment, in dem die Frauen sich selbst, ihren Körper und ihre Sinnlichkeit neu entdecken. Es geht um Spaß, Mut und Neugier. Hier dürfen sie herausfinden, wer sie wirklich sind, wenn sie sich von Gedanken wie „Ich muss funktionieren“ oder „Ich bin unattraktiv“ zu lösen beginnen. Im Format hinterfragen die Frauen gemeinsam Erwartungen von außen und finden Schritt für Schritt zu mehr innerer Stärke und neuem Selbstbewusstsein.

Publikumsliebling Motsi Mabuse verkörpert genau diese Werte und ist damit die perfekte Begleiterin für die Frauen auf ihrem Weg. Unterstützt wird sie dabei von einem Expertinnen-Team. Mit viel Empathie und Leidenschaft geht es so um Female Empowerment.

Motsi Mabuse: „Mir liegen beide Projekte sehr am Herzen, weil ich zeigen möchte, dass jede Frau ihren eigenen Weg finden kann – selbstbewusst und mit Vertrauen in sich selbst. Durch das besondere Konzept kann ich meine emotionalen Stärken einsetzen und die Frauen damit bestmöglich motivieren. Auch für mich eine unglaubliche Erfahrung!“

WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn: „Motsi Mabuse passen diese beiden WDR-Formate wie angegossen! Mit ihrer Energie, ihrer Nahbarkeit und ihrer eigenen Geschichte steht sie für genau das Unterhaltungsversprechen, das wir dem Publikum geben: große Emotionen, Spaß und inspirierende Momente. Ob im Schwesternduo mit Oti oder als starke Begleiterin von Frauen, die in ‚Vibes‘ ihrem Leben eine neue Richtung geben wollen – Motsi verbindet beides mit ihrer unverwechselbaren und unterhaltsamen Art, die berührt und Mut macht.“

Die Personality-Doku „Motsi & Oti – Meet the Mabuses“ wird von ITV Studios Germany im Auftrag von WDR und HR für die ARD produziert.

„Vibes – Find Your Fire“ wurde vom WDR zusammen mit der Flow Media Company entwickelt, die im Auftrag des WDR für die ARD produziert.

Das genaue Datum der Veröffentlichung der beiden Formate wird noch bekannt gegeben.

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