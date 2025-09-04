Cosori

COSORI ICONIC™ Single, der erste Airfryer komplett aus Edelstahl, innen wie außen

Düsseldorf (ots/PRNewswire)

Vorgestellt auf der IFA 2025: Die Cosori ICONICTM Single verbindet ein minimalistisches Edelstahldesign mit einer PFAS-freien Keramikbeschichtung und einem hocheffizienten DC-Motor mit Turboblaze™ Technologie. So werden bei jedem Gericht schnellere, sauberere und gleichmäßigere Ergebnisse erzielt.

Der mehrfach ausgezeichnete Hersteller von Haushaltsgeräten COSORI, der zur VeSync-Familie gehört, hat heute die COSORI ICONIC™ Single vorgestellt. Sie wurde für rundherum hygienisches und unbedenkliches Kochen konzipiert. Die ICONIC feiert auf der IFA 2025 (Halle 6.1, Stand 107) ihr Debüt und ist ein Vorreiter bei der Verwendung von Edelstahl für sichtbare Oberflächen und den Hochtemperatur-Kochbereich. Zum Einsatz kommt zudem eine PFAS-freie Keramikbeschichtung. Zusammen mit einem starken DC-Motor und dem COSORI Turboblaze™-Luftstromsystem mit fünf Lüftergeschwindigkeiten liefert die ICONIC knusprige und gleichmäßige Ergebnisse – schnell und effizient.

Konsumenten wünschen sich Haushaltsgeräte, die einen gesunden Lebensstil unterstützen, ohne dass sie bei der Leistung Kompromisse eingehen müssen [1]. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach gesundheitsbewussten Küchengeräten bietet COSORI mit dem neuen Modell eine nachhaltige Lösung: Die herkömmlichen Kunststoffkomponenten in der heißen Zone wurden durch Edelstahl ersetzt und es kommt ein PFAS-freier, keramikbeschichteter Korb zum Einsatz. So werden die Anforderungen der Verbraucher voll und ganz erfüllt. Das Material reduziert außerdem Gerüche, ist schmutzabweisend und sorgt für ein sorgenfreies Kocherlebnis, während der effiziente Gleichstrommotor zu köstlichen Ergebnissen verhilft.

Key-Innovationen:

Edelstahlkonstruktion innen und außen: Ein Innenraum aus Edelstahl für die Garkammer und eine Außenhülle aus mattem Metall sorgen für Langlebigkeit, eine einfachere Reinigung und eine reduzierte Geruchsbildung.

Platzsparendes Design: Das kompakte und dennoch geräumige Fassungsvermögen von 6,2 l bietet Platz für Mahlzeiten für zwei Personen, ohne die Küche zu überfüllen.

PFAS-freier, keramikbeschichteter Korb: Die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind PFAS-frei und ermöglichen so sauberes Kochen und einfache Pflege.

Hocheffizienter Gleichstrommotor: Ein Ventilator mit 3.600 U/min (bis zu 28 % schneller als herkömmliche Wechselstromventilatorsysteme*) sorgt für eine gleichmäßige Wärmezirkulation und damit für knusprige, gleichmäßige Ergebnisse.

TurboBlaze™ & 5-stufige Lüftergeschwindigkeit — Mit der TurboBlaze™ Technologie wird eine präzise Temperaturkontrolle und ein Luftstrom mit fünf Lüfterstufen über 7-in-1-Kochfunktionen hinweg ermöglicht. Ein neu entwickeltes Luftstromsystem kombiniert heiße und kühle Luft außerhalb der Kammer. So wird für eine sichere Oberflächentemperatur gesorgt und es entstehen professionelle Kochergebnisse.

Geschwindigkeit, die sich schmecken lässt: Kocht in internen Tests bis zu 46 % schneller als COSORI CP158.

Langlebig: Hochwertiger Edelstahl und gehärtetes Glas halten täglichem Gebrauch auch über viele Jahre stand und sorgen so für weniger Ersatzbedarf.

Intelligentes Kochen mit VeSync: Die VeSync-App bietet geführte Rezepte, Mahlzeitenplanung für ein oder zwei Personen, eine Tabelle mit 96 Lebensmitteln und Tipps für eine gesunde Ernährung, damit mühelos bessere Entscheidungen getroffen werden können.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Die COSORI ICONIC™ Single wird in Deutschland zu einem UVP von 249 € erhältlich sein. Weitere Informationen finden Kunden unter cosori.de. Vorbestellungen sind ab Dezember möglich.

IFA-Vorführungen und Momente vor Ort

IFA-Besucher können die COSORI ICONIC™ Single persönlich in Halle 6.1, Stand 107 erleben. Live-Vorführungen bieten Foto- und Videomöglichkeiten, und vom 5. bis 9. September 2025 sind 1:1-Interviewtermine für Medienvertreter verfügbar.

Eine vollständige Pressemappe mit hochauflösenden Bildern finden Sie HIER.

Über COSORI

COSORI ist eine preisgekrönte Marke für Küchengeräte aus der VeSync-Familie, die sich dafür einsetzt, gesundes Essen mühelos zu machen. COSORI ist bekannt für seine innovativen Heißluftfritteusen und intelligenten Küchenlösungen und ermöglicht es Einzelpersonen und Familien, auf einfache Weise köstliche, gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Durch die Kombination von fortschrittlicher Technologie mit benutzerfreundlichem Design hilft COSORI Hobbyköchen, Ergebnisse in Restaurantqualität zu erzielen und gleichzeitig einen gesünderen Lebensstil zu pflegen. Weitere Informationen finden Sie unter cosori.de.

[1]: Grand View Research, Europa Haushaltsgeräte Marktgröße, Marktanteil & Trendanalysebericht nach Produkt, Vertriebskanal, Land, Prognosen (2025–2030). https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/europe-household-appliances-market-report

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762313/Cosori_ICOINIC_Single.jpg

Original-Content von: Cosori, übermittelt durch news aktuell