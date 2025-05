DBI AG

Künstliche Intelligenz für die Energiewende: Software berta & rudi als KI-Champion Baden-Württemberg 2025 ausgezeichnet

Esslingen/Böblingen (ots)

Mit der Auszeichnung als KI-Champion Baden-Württemberg 2025 zählt die innovative Software zur Konzeption von Energiesystemen berta & rudi nun offiziell zu den wegweisenden KI-Lösungen der Energiebranche. Die Software zeigt eindrucksvoll, wie künstliche Intelligenz nicht nur Effizienz, sondern auch echten Mehrwert für Klima und Gesellschaft schaffen kann - durch nachhaltige, präzise und schnell realisierbare Energiekonzepte für Gebäude, Quartiere und ganze Liegenschaften.

Die Auszeichnung wurde am Abend des 08.05.2025 im Rahmen des Wettbewerbs "KI-Champions Baden-Württemberg" durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg in der Porsche Arena vergeben. Sie würdigt herausragende Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz mit hoher Praxisrelevanz. Die Jury überzeugte insbesondere die Kombination aus KI-basierter Energiebedarfsprognose und intelligenter Anlagenauslegung und -dimensionierung, die berta & rudi in einer intuitiv bedienbaren Oberfläche vereint.

Entwickelt in Esslingen und Böblingen bei Stuttgart, steht berta & rudi exemplarisch für die Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg. Der Titel "KI-Champion" würdigt nicht nur technologische Exzellenz, sondern auch das langfristige Potenzial, die Energiewende aktiv mitzugestalten - aus der Region heraus, für ganz Deutschland.

Zitat Dr.-Ing. Bernd Petraus - Founder & CTO bei berta & rudi:

"Gerade in Zeiten, in denen täglich neue KI-Anwendungen entstehen, freut es uns besonders, mit berta & rudi als echte Innovation gesehen und ausgezeichnet zu werden. Mit berta & rudi bringen wir Planungssicherheit und Effizienz in die oft komplexe Energiesystemplanung - egal ob für ein Einfamilienhaus oder ein komplettes Stadtquartier. Die Auszeichnung als KI-Champion Baden-Württemberg ist für uns nicht nur eine große Ehre, sondern auch ein starkes Signal: denn wir wollen mit unserer KI einen spürbaren Beitrag zur Energiewende und nachhaltigen Transformation leisten. Ein herzliches Dankeschön an die Jury für diese Anerkennung und das Vertrauen in unsere Vision."

Über berta & rudi

berta & rudi ist eine Softwarelösung zur Konzeption von Energiesystemen, die speziell für Energieprofis wie Ingenieure, TGA-Planer, technische Energieberater, Stadtwerke, Energieversorger und den Anlagenbau entwickelt wurde. Mit KI-gestützten Energiebedarfsprognosen und intelligenter Anlagenauslegung bietet berta & rudi eine präzise und schnelle Möglichkeit, komplexe Energiesysteme zu berechnen und zu vergleichen. Kunden berichten von einer Zeitersparnis von bis zu 80 % bei der Planung und einer deutlichen Steigerung der Qualität ihrer Beratungsleistungen. Die Software unterstützt eine effiziente, detaillierte Analyse von Energieversorgungsoptionen und liefert transparente und nachvollziehbare Ergebnisse.

Weitere Informationen unter: https://berta-rudi.com

