Es wird "Magia"- Popstar Álvaro Soler neuer Homeschooling-Musiklehrer bei Radio TEDDY

Potsdam (ots)

Leichtigkeit, Spontanlust auf Hüftenschwingen, Sommer-Feeling spüren ... mit seinen Songs wird's einfach immer positiv! Mittwoch, 12. Mai 2021, ab 8:00 Uhr hat Radio TEDDY wieder einen coolen "Musiklehrer" verpflichtet: Der deutsch-spanische Popsänger und "The Voice Kids 2021"-Juror Álvaro Soler ist live in der Radio TEDDY-Morgenshow.

Nach Superstars wie Wincent Weiss, Stefanie Kloß von Silbermond, Carolin & Daniel von Glasperlenspiel, Stars der Kinder-Musikszene wie Nilsen, Familienmusiker Anton, das rappende Nilpferd DIKKA in den vergangenen Wochen, kommt nun DER Sänger, der Sommer-Hits am Band abliefert: Ob "Sofia", "La Cintura" oder der aktuelle Chartstürmer "Magia" ... Der sympathische Kosmopolit nimmt sich 120 Minuten "digitale Schulstundenzeit" bei Deutschlands erstem Kinder- und Familienradio.

Antworten im "Nachgefragt" geben, über eigene Schulerlebnisse und Erfahrungen als Musik-Coach bei "The Voice Kids 2021" plaudern, Wissenstests absolvieren, in Challenges gegen Moderatoren antreten: Nach dem "Eignungstest" übernimmt Soler dann den digitalen Musik-Unterricht. Soviel sei verraten: Er wird über das Besondere der spanischen Musik und das eigene Songschreiben erzählen, sein Lieblingsinstrument vorstellen und Tipps und Tricks für Auftritte vor großem Publikum geben.

Seit Monaten kein regelmäßiger Musikunterricht an den Schulen und auch in der Freizeit entfallen Gesangs- oder Instrumenten-Kurse - da waren Alternativen gefragt. Moderatorin Cristina aus der Radio TEDDY-Morgenshow holt sich deshalb jede Woche (Kinder)-Musikstars live in die Sendung, die für sie die etwas andere Schulstunde geben.

Unter radioteddy.de kann die außergewöhnliche "120-Minuten-Homeschooling-Musikstunde" auch per Video-Livestream hautnah mit erlebt werden.

