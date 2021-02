Radio TEDDY

Superstar Wincent Weiss wird Homeschooling-Musiklehrer bei Radio TEDDY

Potsdam (ots)

WER WENN NICHT WIR ... Radio TEDDY - Deutschlands erstes Kinder- und Familienradio - hat einen coolen "Musiklehrer" verpflichtet: Wincent Weiss! Der deutsche Superstar wird am Freitag (12.02.2021) von 08:00 bis 10:00 Uhr die wohl ungewöhnlichsten Musikstunden im Lockdown geben.

Seit Wochen gibt's keinen Musikunterricht an den Schulen und auch in der Freizeit entfällt für die Kinder Chor, Klavier- oder Trommel-Unterricht. Alternativen sind gefragt und Moderatorin Cristina aus der Radio TEDDY-Morgenshow stellte sich der Aufgabe ihres Kollegen: Hole einen Musikstar live in die Sendung, der mit den Kindern eine Schulstunde mit ganz großem FEUERWERK zündet!

Nach dem Motto "Es wär' schön blöd, nicht AN WUNDER zu glauben" ging's auf die Suche und es hat geklappt: Freitag ist einer der angesagtesten deutschen Popstars ab 8:00 Uhr live zu Gast in der Radio TEDDY-Morgenshow. Da beantwortet Wincent Weiss die meist gestellten Fragen der Kids und um 9:00 Uhr startet die Homeschooling-Musikstunde der besonderen Art. Unter radioteddy.de ist der außergewöhnliche Musik-Unterricht mit dem neuen Coach von "The Voice Kids" hautnah mitzuerleben.

"Ich hoffe, ich kann alle Musik-Fragen der Kids beantworten. Ich durfte im Laufe meiner Karriere schon viel musikalische Erfahrung sammeln und die teile ich gerne mit euch", so Wincent Weiss zur Radio TEDDY-Aktion. Und Morgenshow-Moderatorin Cristina ist happy: "Er ist eines der ganz großen Idole der Kids. Als zweifache Mutter freue ich mich, dass die Kinder in diesem Lockdown auf unterhaltsame Weise Musikwissen von einem Star vermittelt bekommen."

