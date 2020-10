Radio TEDDY

Radio TEDDY mit eigenem NRW-Stream gestartet

Potsdam (ots)

Radio TEDDY - Deutschlands erstes Kinder- und Familienradio - ist in Nordrhein-Westfalen mit einem NRW-Stream via Radio TEDDY-App und auf seiner Homepage in die Offensive gegangen; die terrestrischen Möglichkeiten sind derzeit noch nicht gegeben.

Neben den bereits vorhandenen acht Regio-Live-Streams (für Berlin, Bayern, Hessen, Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg), die als Simulcast-Streams die FM-Programme parallel online verbreiten, werden jetzt im eigenen NRW-Stream ebenfalls regionalisierte Inhalte wie Wetter, Verkehr, Nachrichten sowie Veranstaltungstipps ganz speziell auf Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland zugeschnitten, denn wir wissen: Regionalität ist für die Hörer absolut wichtig!

Radio TEDDY-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott zur "Online-Aufschaltung": "Radio TEDDY wird bereits jetzt schon viel in Nordrhein-Westfalen gehört - über radioteddy.de und über die kostenlose Radio TEDDY Smartphone-App. Mit der Entscheidung, einen regionalisierten ,Livestream NRW' an den Start zu bringen, entwickeln wir unser sehr erfolgreiches Format weiter. Seit über 15 Jahren haben wir ausgewiesene Kompetenzen rund um die Themen 'Kinder und Familien'." Und Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann ergänzt: "Viele Kinder fragen 'Was muss ich auf dem Weg zur Schule anziehen oder was machen wir am Wochenende?' Wir wissen, Familien sind in ihrem direkten Umfeld besonders stark verwurzelt. Mit unseren regionalen Familieninformationen punktet Radio TEDDY jetzt noch mehr bei Eltern und Kindern im Bundesland mit den meisten Einwohnern.

