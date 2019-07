Radio TEDDY

Radio TEDDY-Nachrichten ab sofort rund um die Uhr in neuer App abrufbar

Potsdam (ots)

Radio TEDDY-Nachrichten sind ab sofort jederzeit - weltweit -verfügbar. Als Audio On Demand können die News für Kinder und ihre Familien nun auch in der neuen Radio TEDDY-App ganz aktuell abgerufen werden.

"Gute Nachrichten aus dem Waldbrandgebiet aus Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern - die Feuerwehr hat alles im Griff ... 10 Euro mehr Geld pro Kind. Ab sofort gibt es ein höheres Kindergeld für alle Familien, und auch Oma und Opa können sich freuen - es gibt nämlich im Schnitt 3,5 Prozent mehr Rente. Da ist vielleicht noch eine Kugel Eis mehr drin, wenn ihr sie das nächste Mal besucht." ... Radio TEDDY bietet jede Stunde aktuelle Nachrichten, orientiert an den Jüngsten. Kindgerecht heißt, in verständlicher Sprache werden globale Zusammenhänge über Wissenswertes aus Naturwissenschaft, Geschichte, Erdkunde und Politik erläutert - immer aus der Lebenswelt der Kinder und Familien.

"25 Nachrichtensendungen für Kinder und Familien täglich", so Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann. "Dabei orientieren wir uns an Leitlinien wie 'einfache Darstellung komplexer Sachverhalte, ohne dass Kindern etwas vorenthalten wird', 'keine mediale Bedrohung in der Berichterstattung', 'Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit' ... Der Erfolg gibt uns recht. Vielfach werden von unseren Hörern vor allem die Verständlichkeit sowie die Gewaltfreiheit in den Nachrichten gelobt. Ab sofort können unsere kindgerechten Nachrichten rund um die Uhr abgerufen werden. Damit kommen wir dem steigenden Interesse nach kind- und familiengerechten Audio-On-Demand-Inhalten noch mehr nach und machen die Radio TEDDY-App neben den 17 Webchannels noch attraktiver."

Radio TEDDY ist in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen/Bremerhaven, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Thüringen zu empfangen. Alle Frequenzen und Empfangsmöglichkeiten auf www.radioteddy.de

