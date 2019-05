Radio TEDDY

Radio TEDDY - Deutschlands einziges Kinder- und Familienradio - startet in Frankfurt am Main

Potsdam (ots)

"Take-off" im Ballungsraum Frankfurt am Main: Am 15. Mai 2019 geht Radio TEDDY auf der 107.5 - seiner sechsten hessischen UKW-Frequenz - On Air. Mit einer technischen Reichweite von fast 1.900.000 Einwohnern ist Deutschlands einziges Kinder- und Familienradio nun auch in der Weltstadtregion zu hören.

Radio TEDDY-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott und Programmchef Roland Lehmann zum "Einstand" in Frankfurt: "Seit dem UKW-Start Ende 2008 in Kassel haben wir 'step by step' mit weiteren Frequenzen Nord- und Osthessen 'erobert' und sind nun in Hessens größter Stadt - Frankfurt - via UKW zu empfangen. Hessen ist uns eine Herzens-Angelegenheit! Wir sind überzeugt, dass wir mit Radio TEDDY für die Familien im Land ein ganz besonderes und einzigartiges Programm bieten. Mit dem Schritt nach Frankfurt setzen wir unsere Pionierarbeit in Sachen Kinder- und Familienradio erfolgreich fort."

Unter dem Motto "Macht Spaß! Macht schlau!" hat Radio TEDDY inzwischen in Berlin-Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Bremen/Bremerhaven, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern eine riesige "Fan-Familie" aufgebaut. Mit dem Start auf der Frequenz 107.5 MHz können die Familien aus dem Großraum Frankfurt ab 15. Mai mit dabei sein. Das Besondere zum Sendebeginn: Mit einem internationalen Kunden aus der Region - Hasbro Deutschland - startet Radio TEDDY eine sympathische Promotion mit vielen coolen Preisen für Kinder.

Über Radio TEDDY:

Radio TEDDY - das Kinder- und Familienradio. Unter dem Motto "Macht Spaß! Macht schlau!" gibt es ein 24-Stunden-Programm für junge Familien, deren Kinder und erwachsene Begleiter mit Themen, die Große und Kleine gleichermaßen interessieren. Dazu Musik, die alle hören wollen. "Coole Hits für Eltern und Kids!" - das sind vor allem angesagte Deutsch-Pop-Songs, Superstars aus den internationalen Charts sowie aktuelle und coole Kinderlieder. Spaß, Wissen und das Mitmachen stehen im Mittelpunkt. So werden bspw. bei "Radio TEDDY Nachgefragt" stündlich spannende Fakten aus Natur, Technik und Wissenschaft erklärt. Zum Mitmachen laden viele Quiz- und Ratesendungen ein. Abends sendet Radio TEDDY spannende Hörspiele und Geschichten, die die Fantasie der Kinder fördern.

